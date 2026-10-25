Chồng đập phá nhà vì vợ tự mua máy rửa bát, cuộc gọi ngày hôm sau gây bất ngờ

Theo SCMP, một đoạn video do một phụ nữ Trung Quốc đăng tải đang lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh chồng cô đập phá đồ đạc trong nhà sau khi biết vợ mua máy rửa bát trị giá 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5,8 triệu đồng Việt Nam) mà không báo trước.

Người phụ nữ sống tại tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Trong video đăng ngày 8/1, cô cho biết đã đặt mua chiếc máy trên một nền tảng thương mại điện tử mà không nói với chồng.

Người vợ đau khổ bật khóc sau cơn thịnh nộ dữ dội của chồng. (Ảnh: 163.com)

Theo lời người phụ nữ được trang tin Dahe News dẫn lại, cô mua thiết bị này vì nước máy vào mùa đông quá lạnh, khiến việc rửa bát bằng tay trở nên khó khăn. Cô cũng cho biết chồng mình không làm công việc rửa bát.

Mọi chuyện chỉ bị phát hiện khi nhân viên kỹ thuật đến căn hộ thuê của hai vợ chồng để lắp đặt máy. Người chồng lập tức yêu cầu hủy đơn hàng và trả lại sản phẩm, nhưng vợ không đồng ý.

Người đàn ông cho rằng gia đình không đủ khả năng chi trả cho thiết bị này vì phải chịu các khoản tiền điện, tiền nước. Tuy nhiên, người vợ khẳng định gia đình có thể mua được.

Cơn thịnh nộ của người chồng khiến căn hộ của hai vợ chồng (ảnh trên) trở nên tan hoang. (Ảnh: 163.com)

Khi người chồng yêu cầu nhân viên dừng lắp đặt, người vợ phản đối. Cuộc tranh cãi sau đó leo thang, người đàn ông nổi giận và đập phá đồ đạc trong phòng khách. Đoạn video cho thấy căn phòng trở nên hỗn độn sau cơn thịnh nộ của anh.

Quá hoảng sợ và đau khổ, người phụ nữ bật khóc rồi chạy khỏi nhà. Cô đi lang thang bên ngoài khoảng một giờ trước khi tìm đến khách sạn nghỉ qua đêm.

Trong video, người phụ nữ nghẹn ngào bày tỏ rằng cô không hiểu vì sao việc mua một chiếc máy rửa bát lại khiến chồng phản ứng dữ dội đến vậy. Cô cho rằng mình không làm điều gì sai khi muốn giảm bớt sự vất vả trong công việc nhà.

Người phụ nữ tiết lộ đây không phải lần đầu hai vợ chồng mâu thuẫn vì chuyện mua sắm. Chồng cô làm việc tại một thành phố xa nhà, thu nhập khoảng 11.000 nhân dân tệ (khoảng 40 triệu đồng) mỗi tháng. Trong khi đó, cô ở quê chăm sóc hai con.

Cô cho rằng chồng có thể không thoải mái vì năm trước cô bị ốm, không thể đi làm. Người phụ nữ cũng cho biết chồng đang gánh một khoản nợ đáng kể, điều có thể khiến anh thêm áp lực về tài chính.

Người chồng tức giận yêu cầu nhân viên lắp đặt dừng công việc. (Ảnh: 163.com)

Cuối cùng, người vợ mang chiếc máy rửa bát trả lại vào ngày hôm sau. Người chồng sau đó gọi điện xin lỗi, nói rằng mình đã không giữ được bình tĩnh và hứa sẽ đối xử tốt với vợ trong thời gian tới. Anh còn đề nghị hai người có thể mua một chiếc máy rửa bát nhỏ hơn.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người chỉ trích hành vi đập phá của người chồng, cho rằng áp lực tài chính không thể trở thành lý do để có hành động bạo lực. Những ý kiến khác lại cho rằng các quyết định chi tiêu lớn trong gia đình cần được trao đổi trước, nhất là khi kinh tế đang khó khăn.

Trao đổi với SCMP, luật sư chuyên về các vấn đề gia đình Ke Danni, làm việc tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, cho rằng cả hai vợ chồng đều cần cải thiện việc giao tiếp và trao đổi về tài chính. Bà không ủng hộ việc mua sắm vượt quá khả năng chi trả của gia đình mà không bàn bạc trước.

Tuy nhiên, luật sư nhấn mạnh rằng mọi hình thức bạo lực gia đình, bao gồm đập phá đồ đạc, đều không thể chấp nhận. Theo bà, căng thẳng hay áp lực không phải lý do để một người phá hoại đồ đạc trong nhà.