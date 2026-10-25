Chồng cưới vợ hai sau hơn 20 năm chung sống, phản ứng của vợ cả khiến mạng xã hội dậy sóng
Sau hơn 20 năm chung sống, người chồng quyết định cưới thêm người vợ thứ hai dù vẫn đang trong hôn nhân với người vợ đầu tiên.
Theo Khaosod English, một đám cưới tại vùng đông bắc Thái Lan thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội. Theo đó, hôn lễ diễn ra ngày 15/5 tại làng Ban Nong Phai, tỉnh Chaiyaphum. Đoàn rước trong đám cưới có quy mô lớn, với hơn 10 xe diễu hành cùng đoàn mô tô phân khối lớn tham gia. Người thân, bạn bè và cư dân địa phương cũng có mặt để chung vui.
Đáng nói, việc người vợ công khai đứng ra tổ chức đám cưới thứ hai của chồng khiến người dân địa phương và cộng đồng mạng không khỏi chú ý.
Người vợ cả được xác định là Yupin Tadthai, có biệt danh thân mật là “Mia Phi”, nghĩa là “vợ lớn” hoặc “chị cả” trong tiếng Thái. Chị đảm nhận vai trò chủ lễ và trực tiếp dẫn đầu đoàn rước sính lễ truyền thống, mang theo 300.000 baht tiền mặt cùng 5 baht trọng lượng vàng làm sính lễ.
Đoàn rước đến hỏi cưới Oruma Janpheng, người được gọi là “Mia Nong”, nghĩa là “vợ nhỏ”. Cô trở thành người vợ thứ hai của Witsanu Prangchaiyaphum, chồng của Yupin.
Hôn lễ được tổ chức vào khung giờ được xem là may mắn, lúc 9 giờ 9 phút, theo phong tục truyền thống của Thái Lan.
Theo thông tin từ gia đình, Witsanu và Yupin đã kết hôn hơn 20 năm và có với nhau một người con. Việc người chồng kết hôn lần thứ hai được cho là xuất phát từ sự thỏa thuận và đồng thuận giữa các thành viên trong gia đình.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, trong khi một số khác thể hiện sự ngưỡng mộ trước cách gia đình công khai sắp xếp cuộc hôn nhân thứ hai và không để xảy ra tranh cãi trong ngày cưới.
Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/chong-cuoi-vo-hai-sau-hon-20-nam-chung-song-phan-ung-cua-vo-ra-sao-202610241524248812.html