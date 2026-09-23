Chồng của phó chủ tịch SeABank muốn gom 8 triệu cổ phiếu SSB

Theo báo cáo giao dịch, ông Lê Hữu Báu, chồng bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT và bố của bà Lê Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu SSB nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thoả thuận và/hoặc khớp lệnh, trong thời gian từ 25/9 đến 23/10.

Hiện ông Báu sở hữu 66 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng 1,903% vốn điều lệ SeABank. Nếu hoàn tất giao dịch, số cổ phiếu nắm giữ sẽ tăng lên 74 triệu đơn vị, tương ứng 2,133% vốn ngân hàng.

Đáng chú ý, lượng cổ phiếu ông Báu đăng ký mua đúng bằng số cổ phiếu mà con trai Lê Tuấn Anh đăng ký bán. Theo đó, ông Tuấn Anh dự kiến bán 8 triệu cổ phiếu SSB trong thời gian từ ngày 23/9 đến 22/10 nhằm cơ cấu tài chính cá nhân.

Ông Lê Tuấn Anh hiện sở hữu hơn 38,16 triệu cổ phiếu SSB, tương đương khoảng 1,1% vốn SeABank. Sau khi hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ dự kiến giảm xuống còn hơn 30,16 triệu đơn vị, tương ứng 0,869% vốn ngân hàng.

Cùng thời gian, ông Nguyễn Tường Huy, con trai bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT SeABank, cũng đăng ký bán 214.100 cổ phiếu SSB. Nếu hoàn tất, ông Huy chỉ còn 48 cổ phiếu SSB.

Không chỉ người nhà lãnh đạo, loạt phó tổng giám đốc SeABank cũng đang có kế hoạch giảm sở hữu tại ngân hàng.

Cụ thể, ông Vũ Đình Khoán đăng ký bán 95.000 cổ phiếu SSB. Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu ông nắm giữ sẽ giảm từ gần 5,1 triệu xuống gần 5 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,146% xuống 0,144% vốn SeABank.

Trong khi đó, bà Đặng Thu Trang đăng ký bán 70.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, số cổ phiếu bà Trang sở hữu dự kiến giảm từ 370.076 xuống còn 300.076 đơn vị, tương ứng tỷ lệ nắm giữ giảm từ 0,011% xuống 0,009% vốn ngân hàng.

Cả hai giao dịch của ông Vũ Đình Khoán và bà Đặng Thu Trang dự kiến được thực hiện trong thời gian từ ngày 23/9 đến 22/10, với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.

Trước đó, một lãnh đạo khác của SeABank cũng có động thái giảm sở hữu. Ông Bùi Quốc Hiệu - Phó tổng giám đốc ngân hàng, đăng ký bán 56.000 cổ phiếu SSB trong thời gian từ ngày 18/9 đến 16/10.

Nếu hoàn tất, ông Hiệu sẽ giảm lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 40.000 đơn vị, tương đương 0,001% vốn SeABank.

Diễn biến giá cổ phiếu SSB. Nguồn: TradingView

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 23/9, cổ phiếu SSB giảm 1,91% xuống 20.500 đồng/cổ phiếu, nối dài chuỗi giảm điểm lên ba phiên liên tiếp. Trước đó, trong hai phiên 21 và 22/9, SSB đều giảm sàn.

Nhịp điều chỉnh diễn ra sau chuỗi tăng mạnh của cổ phiếu này. Trong hai phiên 15 và 16/9, SSB lần lượt tăng 6,91% và 6,94%, lên 20.900 đồng và 22.350 đồng/cổ phiếu. Đà tăng tiếp tục được duy trì trong hai phiên 17 và 18/9, với mức tăng lần lượt 4,92% và 2,77%, đưa thị giá lên đỉnh lịch sử 24.100 đồng/cổ phiếu.