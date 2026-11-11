Chồng của Alice Huang, người phụ nữ ngoại tình với Jensen Huang đang ở đâu?

Theo thông tin do tạp chí kinh tế, tài chính uy tín hàng đầu Trung Quốc Tài Tân dẫn từ các nguồn thạo tin ngày 10/11, Alice Huang, người phụ nữ được cho là tình nhân của CEO Nvidia Jensen Huang, đã kết hôn với một doanh nhân hiện đang bị cảnh sát Thượng Hải bắt giam vì cáo buộc thao túng cổ phiếu.

Chồng của bà là Khang Vĩ (Kang Wei, 51 tuổi), nhà sáng lập kiêm lãnh đạo công ty Quản lý Đầu tư Hợp Tích Thượng Hải. Ông Khang từng nổi lên trong lĩnh vực quỹ đầu tư tại Thượng Hải vào đầu thập niên 2000 và trở thành lãnh đạo công ty Quản lý Quỹ Trung Hải khi mới 32 tuổi.

Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy trước khi gia nhập công ty Hợp Tích vào tháng 11/2015 ở độ tuổi ngoài 30, Alice Huang từng làm việc tại một ngân hàng tư nhân ở Hong Kong (Trung Quốc) và hoạt động trong mảng tài chính chứng khoán từ năm 2008.

Kang Wei (trái) là nhà sáng lập kiêm lãnh đạo công ty Quản lý Đầu tư Hexi Thượng Hải. Ảnh: DD

Ngay trước thời điểm bà gia nhập, Hợp Tích đã điều chỉnh cơ cấu cổ đông để ông Khang Vĩ nắm giữ 48,75% cổ phần và Alice Huang sở hữu 25% cổ phần. Toàn bộ số cổ phần của bà đều được chuyển nhượng từ ông Khang và đứng tên thông qua công ty Tư vấn Quản lý Đầu tư Yunxi Thượng Hải.

Theo Tài Tân, sau khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao tại Hợp Tích, Alice Huang và ông Khang Vĩ đã tiến tới hôn nhân. Hai vợ chồng cùng tham gia nhiều dự án đầu tư xuyên biên giới liên quan đến các thương vụ sáp nhập trong ngành trò chơi điện tử, lĩnh vực trung tâm dữ liệu Internet và có mối quan hệ với một số doanh nghiệp niêm yết tại Thượng Hải như Century Huatong và 7Road Holdings.

Sự nghiệp của ông Khang Vĩ bắt đầu sa sút trong những năm gần đây sau khi vướng vào nhiều tranh cãi xoay quanh các thủ thuật tài chính. Năm 2018, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đã xử phạt ông Khang và công ty Hợp Tích khoảng 2,5 triệu USD vì cáo buộc giao dịch bất hợp pháp tại một công ty niêm yết.

Khang Vĩ (thứ 4 phải sang) đứng cạnh vợ, Alice Huang

Thời điểm đó, mạng lưới của ông Khang kiểm soát khoảng 60% cổ phần của Phicomm, một doanh nghiệp chuyên sản xuất thiết bị định tuyến (router) có nhà sáng lập bị kết án tù chung thân vào năm 2021 trong vụ lừa đảo gây quỹ trị giá 11 tỷ USD. Dù vậy, Alice Huang chưa từng bị xử phạt hay buộc tội trong các vụ việc nêu trên.

Đến năm 2023, bà xuất hiện tại Singapore với tư cách lãnh đạo cấp cao của Megaspeed, doanh nghiệp sau đó trở thành đối tác đám mây chính thức của Nvidia và thực hiện mua các loại chip trí tuệ nhân tạo (AI) trị giá hàng tỷ USD. Về phía ông Khang Vĩ, nguồn tin của Tài Tân tiết lộ ông đã bị cảnh sát Thượng Hải áp dụng biện pháp tố tụng tạm giam ngay trước dịp Tết Nguyên đán 2026 để phục vụ cuộc điều tra nghi vấn thao túng thị trường chứng khoán.

Hiện các thông tin chi tiết về tình trạng pháp lý của ông Khang cũng như cuộc hôn nhân với Alice Huang vẫn chưa được công bố.

Hình ảnh một cuộc gặp giữa Jensen Huang (trái) và Alice Huang được Alice chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: NY Post

Mối quan hệ giữa Alice Huang và CEO Nvidia Jensen Huang bắt đầu thu hút sự chú ý của dư luận sau khi vị doanh nhân người Mỹ thừa nhận chuyện ngoại tình trong thông điệp gửi nhân viên ngày 8/11 dù không nêu danh tính người phụ nữ liên quan.

Truyền thông Mỹ dẫn một bản ghi nhớ mật do Ngoại trưởng Marco Rubio chỉ đạo soạn thảo đã xác định Alice Huang chính là nhân tình của ông Jensen Huang, đồng thời đặt nghi vấn bà có thể đã được tình báo Trung Quốc tuyển mộ.

Theo tạp chí The Information, hai người có khả năng đã quen biết nhau khoảng một thập niên trước thông qua chính ông Khang Vĩ, khi ông Jensen Huang tham gia một số thương vụ mua lại các công ty trò chơi điện tử tại Trung Quốc trong bối cảnh ngành game có nhu cầu lớn về dòng chip hiệu năng cao của Nvidia trước khi làn sóng AI bùng nổ.

Tờ New York Times cho biết thêm rằng Alice Huang và ông Jensen Huang từng gặp gỡ tại nhiều địa điểm trong giai đoạn 2023-2026, bao gồm Thượng Hải, trụ sở Nvidia tại Thung lũng Silicon, một khu nghỉ dưỡng golf ở bang California và đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Bức ảnh đăng trên Weibo cho thấy Jensen Huang và Alice Huang dùng bữa tại một nhà hàng nổi tiếng ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Một số người quen của Alice Huang tiết lộ bà từng khoe việc được CEO Nvidia tổ chức bữa tối hoặc gửi quà chúc mừng sinh nhật hằng năm. Phản hồi trước các thông tin trên vào ngày 9/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Alice Huang là điệp viên, đồng thời khẳng định đây là suy đoán vô căn cứ và là hành động bôi nhọ Bắc Kinh. Trong khi đó, cả Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) lẫn tập đoàn Nvidia đều đã mở cuộc điều tra làm rõ sự việc.