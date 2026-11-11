Chồng của Alice Huang bị cảnh sát Thượng Hải điều tra

Kang Wei (trái) là nhà sáng lập kiêm lãnh đạo công ty Quản lý Đầu tư Hexi Thượng Hải. Ảnh: DD.

Ngày 10/11, tạp chí Caixin, một trong những ấn phẩm kinh tế - tài chính uy tín tại Trung Quốc, dẫn các nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết Alice Huang là vợ của Khang Vĩ (Kang Wei), nhà sáng lập kiêm lãnh đạo Công ty Quản lý Đầu tư Hợp Tích Thượng Hải.

Ở tuổi 32, Khang Vĩ từng trở thành lãnh đạo Công ty Quản lý Quỹ Trung Hải, nổi lên trong giới đầu tư tại Thượng Hải vào đầu những năm 2000.

Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy Alice Huang gia nhập Hợp Tích vào tháng 11/2015, khi ngoài 30 tuổi. Trước đó, bà Huang được cho là từng làm việc tại một ngân hàng tư nhân ở Hong Kong và tham gia lĩnh vực tài chính, chứng khoán từ năm 2008.

Ngay trước thời điểm này, Hợp Tích điều chỉnh cơ cấu cổ đông, theo đó Khang Vĩ nắm 48,75% cổ phần, còn Alice Huang sở hữu 25%. Toàn bộ số cổ phần của bà được chuyển từ Khang Vĩ và đứng tên thông qua Công ty Tư vấn Quản lý Đầu tư Yunxi Thượng Hải.

Theo Caixin, Alice Huang sau đó đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao tại Hợp Tích và kết hôn với Khang Vĩ.

Hai người cùng tham gia nhiều dự án đầu tư xuyên biên giới, trong đó có các thương vụ sáp nhập thuộc ngành trò chơi điện tử và lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Họ cũng có quan hệ với một số doanh nghiệp niêm yết tại Thượng Hải, gồm Century Huatong và 7Road Holdings.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Khang Vĩ gặp nhiều trở ngại trong những năm gần đây sau các tranh cãi liên quan đến hoạt động tài chính. Năm 2018, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) phạt ông và Hợp Tích khoảng 2,5 triệu USD vì giao dịch bất hợp pháp cổ phiếu của một công ty niêm yết.

Thời điểm đó, mạng lưới của Khang Vĩ kiểm soát khoảng 60% cổ phần Phicomm, doanh nghiệp chuyên sản xuất thiết bị định tuyến. Nhà sáng lập Phicomm sau đó bị kết án tù chung thân vào năm 2021 trong vụ lừa đảo huy động vốn trị giá 11 tỷ USD. Caixin không cho biết Alice Huang có liên quan đến vụ việc hay không; bà chưa từng bị xử phạt hoặc truy tố trong các sự việc được đề cập.

Đến năm 2023, Alice Huang xuất hiện tại Singapore với vai trò lãnh đạo cấp cao của Megaspeed. Doanh nghiệp này sau đó trở thành đối tác đám mây chính thức của Nvidia và mua lượng chip AI trị giá hàng tỷ USD từ hãng.

Cảnh sát Thượng Hải đã áp dụng biện pháp tố tụng đối với Khang Vĩ ngay trước Tết Nguyên đán 2026, trong khuôn khổ cuộc điều tra nghi vấn thao túng thị trường chứng khoán. Thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ các biện pháp cưỡng chế phục vụ quá trình điều tra, trong đó có thể bao gồm tạm giữ.

Hiện chưa có thông tin công khai về tình trạng pháp lý cụ thể của Khang Vĩ cũng như cuộc hôn nhân giữa ông và Alice Huang.

Mối quan hệ giữa Alice Huang và CEO Nvidia Jensen Huang thu hút sự chú ý sau khi doanh nhân Mỹ thừa nhận không chung thủy với vợ trong thông điệp gửi nhân viên ngày 8/11, dù không tiết lộ danh tính người phụ nữ liên quan, theo Reuters.

Khoảnh khắc CEO Nvidia Jensen Huang hôn má Alice Huang Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang và Alice Huang hôn nhẹ lên má nhau sau bữa tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5/2025. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và rời đi.