Mới đây, thông tin về tình hình hiện tại của doanh nhân Huỳnh Hữu Long, chồng cũ nữ diễn viên Triệu Vy, bất ngờ thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc. Sau nhiều năm vướng tranh chấp tài chính, doanh nhân từng nổi tiếng với những thương vụ đầu tư đình đám đã nhận phán quyết bất lợi từ Tòa án Cấp cao Hong Kong.

Theo Caixin, ngày 4/11, tòa án bác đơn kháng cáo của Huỳnh Hữu Long trong vụ tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ bảo lãnh khoản vay. Phán quyết trước đó được giữ nguyên, buộc chồng cũ Triệu Vy phải thanh toán hơn 731,7 triệu HKD cho công ty Wise Choice Ventures.

Huỳnh Hữu Long, chồng cũ Triệu Vy, gây chú ý khi bị tòa án Hong Kong bác đơn kháng cáo trong vụ tranh chấp khoản nợ hơn 731 triệu HKD.

Đáng chú ý, trong số tiền phải thanh toán, khoảng 371,6 triệu HKD tiếp tục phát sinh lãi theo mức lãi suất được quy định trong bản án cho đến khi nghĩa vụ trả nợ hoàn tất. Điều này đồng nghĩa áp lực tài chính đối với Huỳnh Hữu Long có thể tiếp tục gia tăng nếu khoản tiền chưa được thanh toán.

Vụ việc bắt nguồn từ năm 2017, khi hai công ty do Huỳnh Hữu Long kiểm soát thực hiện giao dịch huy động vốn với tổng giá trị 450 triệu HKD. Doanh nhân này ký cam kết bảo lãnh cá nhân, đồng nghĩa phải chịu trách nhiệm theo các điều khoản đã thỏa thuận nếu bên vay không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.

Sau khi khoản vay đến hạn nhưng chưa được thanh toán, phía chủ nợ tiến hành các thủ tục pháp lý để thu hồi tiền. Huỳnh Hữu Long từng lập luận rằng chủ nợ phải xử lý hết tài sản bảo đảm trước khi yêu cầu ông trả nợ bằng tài sản cá nhân. Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận lập luận này vì các điều khoản trong văn bản bảo lãnh đã quy định rõ trách nhiệm của người ký.

Huỳnh Hữu Long đối diện áp lực tài chính lớn sau phán quyết liên quan đến nghĩa vụ bảo lãnh khoản vay từ năm 2017.

Theo truyền thông Hong Kong, Huỳnh Hữu Long hiện sinh sống tại Pháp. Trong quá trình giải quyết vụ kiện, phía luật sư cho biết doanh nhân gặp vấn đề về tim mạch, khó thực hiện chuyến bay kéo dài hơn ba giờ. Dù vậy, quá trình xét xử vẫn tiếp tục và phán quyết được đưa ra theo quy định.

Đây không phải lần đầu chồng cũ Triệu Vy trở thành tâm điểm vì những tranh chấp tài chính. Trước đó, tên tuổi Huỳnh Hữu Long từng gắn với các thương vụ đầu tư quy mô lớn, đặc biệt trong giai đoạn ông và Triệu Vy còn chung sống.

Năm 2014, Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long gây chú ý khi đầu tư khoảng 3,1 tỷ HKD vào Alibaba Pictures. Thương vụ đưa hai người vào nhóm cổ đông lớn của doanh nghiệp, đồng thời khiến nữ diễn viên được truyền thông nhắc đến như một ngôi sao có ảnh hưởng trong lĩnh vực đầu tư.

Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long từng gây chú ý với những thương vụ đầu tư quy mô lớn trong thời gian còn chung sống.

Tuy nhiên, những rắc rối bắt đầu xuất hiện rõ rệt sau thương vụ thâu tóm công ty niêm yết Vạn Gia Văn Hóa vào cuối năm 2016. Công ty Long Vy Media có liên quan đến Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long công bố kế hoạch mua lượng lớn cổ phần, nhưng giao dịch cuối cùng không thành công do những vấn đề về nguồn vốn.

Năm 2018, cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc công bố quyết định xử phạt liên quan đến thương vụ này. Vụ việc ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của Triệu Vy, người từng được công chúng biết đến qua những bộ phim đình đám như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt và Họa Bì.

Sau nhiều năm kín tiếng, cuối tháng 12/2024, Triệu Vy bất ngờ xác nhận đã ly hôn Huỳnh Hữu Long từ lâu. Nữ diễn viên nhấn mạnh quan hệ hôn nhân giữa hai người đã chấm dứt về mặt pháp lý, đồng thời mong công chúng không tiếp tục gắn cô với những vấn đề riêng của chồng cũ.

Triệu Vy xác nhận đã ly hôn Huỳnh Hữu Long từ lâu, đồng thời mong công chúng không tiếp tục gắn cô với những vấn đề riêng của chồng cũ.

Bởi vậy, những thông tin về khoản nợ hàng trăm triệu HKD của Huỳnh Hữu Long hiện nay không đồng nghĩa Triệu Vy phải chịu trách nhiệm thanh toán. Trong vụ kiện vừa được xét xử, nghĩa vụ tài chính được xác định đối với doanh nhân và các giao dịch bảo lãnh có liên quan, không phải nữ diễn viên.

Ở một diễn biến khác, tháng 6/2026, Huỳnh Hữu Long từng thắng kiện trong tranh chấp tài chính với doanh nhân Thái Nhất Phượng. Tuy nhiên, những chi tiết được công bố trong hồ sơ vụ kiện cũng khiến các hoạt động vay mượn và giao dịch tài chính trước đây của ông tiếp tục trở thành đề tài bàn luận.

Từ một doanh nhân từng xuất hiện bên Triệu Vy trong thời kỳ nữ diễn viên ở đỉnh cao danh tiếng, Huỳnh Hữu Long hiện đối diện áp lực lớn sau phán quyết mới nhất. Dù tòa án đã xác định nghĩa vụ thanh toán, khả năng thu hồi toàn bộ số tiền của phía chủ nợ vẫn phụ thuộc vào quá trình thi hành án.

Sau cuộc hôn nhân từng thu hút nhiều sự chú ý, Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long hiện có cuộc sống riêng, trong khi doanh nhân vẫn đối diện những tranh chấp tài chính.

Trong khi đó, Triệu Vy tiếp tục giữ khoảng cách với những tranh chấp liên quan đến chồng cũ. Sau cuộc hôn nhân từng nhận được nhiều sự chú ý, hai người giờ đây đã có cuộc sống riêng, còn những vấn đề tài chính tồn đọng của Huỳnh Hữu Long vẫn chưa hoàn toàn khép lại.