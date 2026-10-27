Chồng cũ mất tích trong vụ sập hầm, Hạnh rơi vào đường cùng vì bị siết nợ

Theo Thời báo VTV, trong tập 7 phim "Căn nhà không mái che" đã được phát sóng,Hạnh (Huyền Lizzie) và hai con liên tục bị nhóm người cho vay nặng lãi đe doạ, đòi thay Bình (Doãn Quốc Đam) trả số tiền nợ lên tới hơn 200 triệu đồng.

Bé Khang bị nhốt, nhằm mục đích doạ mẹ con Hạnh phải nhanh chóng tìm cách trả nợ. Ngày hôm sau, bọn chúng tiếp tục "đến thăm con nợ một tí" và doạ dùng một mồi lửa để thui sạch nhà cửa, chó gà... Lúc này, chỉ có hai chị em Thơ ở nhà nên rất sợ hãi, nhưng Thơ (Thu Hà Ceri) vẫn dặn em trai không nói với mẹ, để mẹ bớt lo lắng.

Hạnh van xin nhóm đòi nợ đừng làm hại đến hai con, cố gắng thu xếp trả nợ. Ảnh VTV

Đúng lúc này, Hạnh nhận được thông báo Bình có thể là một trong những nạn nhân bị mất tích trong vụ sập hầm. Cô vừa lo lắng, sợ hãi, vừa bắt xe khách tới hiện trường với hy vọng chồng cũ không phải trong nhóm thợ đi xuống hầm. Nhưng không có phép màu nào xảy ra, những người ở hiện trường đã xác nhận Bình chính là một trong những anh em đi xuống hầm và bị sập sau đó. Suốt trên đường về, ngồi trên xe khách, Hạnh không thôi nhớ về chồng với những kỷ niệm đẹp, khi anh chưa sa đà vào cờ bạc.

Trong khi đó, Thơ không ngờ bọn cho vay nặng lãi vẫn bám đuổi theo cô. Bọn chúng bắt cóc Thơ giữa đường, rồi đưa cô tới khu nhà hoang, bịt miệng, trói chân tay, chờ mẹ Hạnh đến trả nợ thì mới thả Thơ. Trời tối, chờ mãi không thấy con gái về, mẹ Thơ lo lắng đi tìm khắp nơi. Biết chuyện, Sơn cũng vội đạp xe tới nhà Hùng để tìm cô bạn thân, nhưng Hùng cho biết, Thơ đã rời khỏi quán bi-a từ 5 giờ chiều.

Thơ bị nhóm người đòi nợ bắt cóc để yêu cầu mẹ cô phải trả hết nợ nần. Ảnh VTV

Nhận được điện thoại của nhóm người cho vay nặng lãi, Hạnh tất tả đạp xe đi tìm con gái. Trên đường đi, cô tình cờ va chạm với xe của Toản (Duy Hưng). Không còn cách nào khác, Hạnh cầu xin Toản giúp đỡ mẹ con cô vì con cô đang bị bắt cóc. Lập tức, Toản đưa Hạnh tới chỗ Thơ bị bắt nhốt và ra mặt doạ nhóm người kia.

"Phải biết điểm dừng cho người ta một con đường sống để kiếm tiền trả nợ" - Toản khiến hai tên côn đồ phải nể và đồng ý cho mẹ con Hạnh thêm 7 ngày để trả nợ với số tiền cả gốc và lãi là 237 triệu đồng. Sau đó, Toản đưa hai mẹ con Hạnh về tận nhà.

Hạnh cầu cứu Toản cứu giúp khi con gái đang gặp nguy hiểm. Ảnh VTV

Đêm đó, Hạnh quyết định nói với con gái chuyện bố bị mất do tai nạn sập hầm. Thơ khóc nức nở và tự trách mình vì đã từng ghét bố khi bố cờ bạc, đánh đập mẹ. Cô biết rằng dù bố có tệ bạc với mẹ con như thế nào thì bố vẫn luôn là bố của hai chị em Thơ. Trong khi đó, Hạnh cũng lo lắng không biết sẽ cho bé Khang biết sự thật này như thế nào.

Thơ bật khóc khi mẹ báo tin bố mất do tai nạn sập hầm. Ảnh VTV