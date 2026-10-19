Chồng cũ Hằng Du Mục bị công an bắt vì tội danh gì?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) mới ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về mở đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện Sun Yupeng sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ. Sun Yupeng được xác định là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng, thường được biết đến với tên gọi Hằng Du Mục.

Theo cơ quan Công an, quá trình điều tra xác định nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho ông Nguyễn Công Hảo, Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục. Ông Hảo giao cho con gái ruột là Nguyễn Thị Thái Hằng kinh doanh, bán hàng thông qua nền tảng TikTok.

Từ năm 2022, Sun Yupeng cùng Nguyễn Thị Thái Hằng nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng táo đỏ. Theo kết quả điều tra, Sun Yupeng biết rõ ông Nguyễn Công Hảo là chủ sở hữu nhãn hiệu “Hằng Du Mục”; bản thân không được phép chuyển giao, chuyển nhượng, ủy quyền cho bên thứ ba sản xuất khi chưa có sự chấp thuận của chủ sở hữu nhãn hiệu, cũng như không được sử dụng nhãn hiệu ngoài phạm vi ủy quyền.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn với Nguyễn Thị Thái Hằng, Sun Yupeng đã thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục” khi chưa được ông Nguyễn Công Hảo cho phép.

Tiến hành khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương tại số 45 Tân Sơn, phường Tân Sơn, TP Hồ Chí Minh, do Sun Yupeng làm người đại diện theo pháp luật, lực lượng Công an phát hiện 28.794 kg táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, xuất xứ Trung Quốc, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, với tổng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành các thủ tục tố tụng đối với Sun Yupeng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Công an, việc phát hiện, xử lý vụ việc nằm trong đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc theo Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.