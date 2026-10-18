Chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt giam vì liên quan đến sản phẩm táo đỏ

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và mệnh lệnh của Ban Giám đốc Công an Tp.HCM về tổ chức cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố đã tập trung công tác nắm tình hình và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam SUN YUPENG (Tôn Bằng).

Theo thông itn trên Cổng thông tin Chính Phủ, từ công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Tp.HCM phát hiện SUN YUPENG (Tôn Bằng), sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc sử dụng nhãn hiệu "Hằng Du Mục" để kinh doanh sản phẩm táo đỏ. SUN YUPENG (Tôn Bằng) là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục).

Quá trình điều tra xác định, nhãn hiệu "Hằng Du Mục" đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho ông Nguyễn Công Hảo - Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục.

Ông Hảo giao cho con ruột là Nguyễn Thị Thái Hằng (Tiktoker Hằng Du Mục) để kinh doanh bán hàng thông qua ứng dụng Tiktok.

Từ năm 2022, SUN YUPENG cùng với vợ cũ là Nguyễn Thị Thái Hằng nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng táo đỏ.

SUN YUPENG (Tôn Bằng) tại cơ quan công an.

SUN YUPENG biết rõ nhãn hiệu "Hằng Du Mục" do ông Nguyễn Công Hảo đăng ký chủ sở hữu nhãn hiệu và SUN YUPENG không được phép chuyển giao, chuyển nhượng, ủy quyền cho bên thứ 3 để sản xuất nếu chưa có chấp thuận chủ nhãn hiệu, không được phép sử dụng nhãn hiệu ngoài phạm vi ủy quyền.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn với Nguyễn Thị Thái Hằng, lợi dụng nhãn hiệu "Hằng Du Mục" đã được người tiêu dùng biết đến trước đó, SUN YUPENG (Tôn Bằng) đã thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm Táo đỏ thương hiệu "Hằng Du Mục" mà chưa được phép của ông Nguyễn Công Hảo.

Công an Tp.HCM tiến hành khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương, địa chỉ số 45 Tân Sơn, phường Tân Sơn do ông SUN YUPENG làm người đại diện pháp luật, kết quả phát hiện 28.794 kg táo đỏ thương hiệu "Hằng Du Mục", xuất xứ Trung Quốc, không xuất trình được hóa đơn chứng từ, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với SUN YUPENG (Tôn Bằng) về tội Xâm phạm quyền sở hữu Công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.