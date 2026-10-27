Chồng cũ Gisele Bündchen vướng tin hẹn hò siêu mẫu Victoria's Secret sau 4 năm ly hôn

Theo MyDaily dẫn nguồn từ People, ngày 25/10, một người trong cuộc bất ngờ tiết lộ về mối quan hệ tình cảm giữa Tom Brady và siêu mẫu Candice Swanepoel.

Nguồn tin cho biết cả hai hiện cùng sinh sống tại Miami, Mỹ, vì vậy việc gặp gỡ và dành thời gian cho nhau tương đối thuận tiện. "Cả hai đều sống ở Miami nên rất dễ gặp nhau", người này chia sẻ.

Đáng chú ý, nguồn tin khẳng định Tom Brady và Candice Swanepoel không chỉ mới bắt đầu tìm hiểu mà đã duy trì mối quan hệ trong vài tháng. "Họ dành rất nhiều thời gian bên nhau và đã hẹn hò được vài tháng. Candice rất thận trọng và kín tiếng trong việc lựa chọn những người mà cô muốn chia sẻ chuyện này", nguồn tin tiết lộ.

Tom Brady và Candice Swanepoel đã duy trì mối quan hệ trong vài tháng.

Người này cũng cho biết cặp đôi luôn cố gắng tránh sự chú ý mỗi khi gặp gỡ, nhằm giữ kín chuyện tình cảm trước công chúng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Tom Brady và Candice Swanepoel chưa trực tiếp xác nhận thông tin hẹn hò.

Nếu thông tin này là sự thật, đây sẽ là mối quan hệ tình cảm đáng chú ý tiếp theo của Tom Brady kể từ khi anh kết thúc cuộc hôn nhân với Gisele Bündchen vào năm 2022. Trước đó, cựu ngôi sao bóng bầu dục từng nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với các người đẹp nổi tiếng như Irina Shayk, Brooks Nader, Kim Kardashian, Sofía Vergara, Alix Earle và Yael Cohen.

Dẫu vậy, không phải tất cả những mối quan hệ được truyền thông nhắc đến đều được các bên xác nhận. Kể từ khi giải nghệ, Tom Brady khá kín tiếng về đời tư, đặc biệt là chuyện hẹn hò sau ly hôn. Anh hiện cùng vợ cũ Gisele Bündchen chăm sóc hai con chung là Benjamin (16 tuổi) và Vivian (13 tuổi).

Ngoài ra, Tom Brady còn có con trai Jack (19 tuổi) với bạn gái cũ Bridget Moynahan. Trong khi đó, Candice Swanepoel cũng từng trải qua một mối tình kéo dài nhiều năm. Siêu mẫu người Nam Phi có hai con trai là Anaca (10 tuổi) và Ariel (8 tuổi) với vị hôn phu cũ Hermann Nicoli. Cả hai từng gắn bó hơn một thập kỷ trước khi chia tay vào năm 2018.

Sau khi mối quan hệ kết thúc, Candice Swanepoel tập trung chăm sóc các con, đồng thời tiếp tục phát triển sự nghiệp người mẫu. Trong cuộc phỏng vấn năm 2023, cựu thiên thần Victoria's Secret từng chia sẻ về những khó khăn khi cân bằng giữa việc làm mẹ và cuộc sống cá nhân.

Candice Swanepoel tập trung chăm sóc các con, đồng thời tiếp tục phát triển sự nghiệp người mẫu.

"Ít nhất đối với tôi, cuộc sống là quá trình không ngừng tìm kiếm sự cân bằng. Tất nhiên, đôi khi mọi thứ cũng khiến tôi cảm thấy quá sức. Nhưng tôi luôn cố gắng quan tâm đến những điều các con cần, đồng thời chăm sóc bản thân. Cuộc sống cá nhân của tôi cũng rất quan trọng", Candice Swanepoel bày tỏ.

Về phía Gisele Bündchen, sau khi ly hôn Tom Brady, siêu mẫu đã bước sang chương mới trong cuộc sống tình cảm. Cô có thêm người con thứ ba với huấn luyện viên jiu-jitsu Joaquim Valente.

Hiện tại, thông tin Tom Brady hẹn hò Candice Swanepoel đang nhận được sự quan tâm bởi cả hai đều là những gương mặt nổi tiếng và từng có gia đình riêng.

Dù nguồn tin khẳng định mối quan hệ đã kéo dài vài tháng, công chúng vẫn chờ đợi phản hồi chính thức từ hai nhân vật chính trước những đồn đoán về chuyện tình cảm mới.