Chồng cũ Chae Rim công khai bạn gái mới

Ngày 22/10, tờ LTN đưa tin diễn viên Cao Tử Kỳ - chồng cũ Chae Rim - xác nhận đang hẹn hò. Anh cùng bạn gái xuất hiện trong một chương trình về đề tài tình yêu trên Mango TV. Bạn gái nam diễn viên tên Tôn Hiểu Đồng, không hoạt động trong ngành giải trí và kém anh 15 tuổi. Cặp đôi cho biết đã hẹn hò gần 4 năm.

Mối quan hệ của hai người từng được chú ý hồi đầu tháng 9. Thời điểm đó, họ được bắt gặp cùng đi du lịch tại Vân Nam. Hai người nắm tay và có những cử chỉ thân mật. Trong chương trình của Mango TV, Cao Tử Kỳ và bạn gái cùng chụp ảnh, khiêu vũ trên bãi cỏ. Hai người không ngại thể hiện tình cảm trước ống kính.

Cao Tử Kỳ và bạn gái mới. Ảnh: Iqiyi.

Tuy nhiên, Tôn Hiểu Đồng tiết lộ bạn trai thường từ chối thể hiện những cử chỉ thân mật khi cả hai ra ngoài, thậm chí anh nhất quyết đeo khẩu trang để che mặt. Điều này khiến cô băn khoăn liệu Cao Tử Kỳ có thực sự muốn công khai và chịu trách nhiệm với mối quan hệ giữa 2 người hay không.

Nam diễn viên giải thích anh muốn giữ kín chuyện tình cảm vì lo sự chú ý từ công chúng có thể tạo áp lực cho bạn gái.

Theo 163, khi nhắc đến vợ cũ Chae Rim trên chương trình, Cao Tử Kỳ không hề né tránh. Thay vào đó, nam diễn viên nói vợ cũ là người phụ nữ rất hoàn hảo và anh học được rất nhiều điều từ cô.

Sau khi biết chồng cũ có mối quan hệ mới, Chae Rim đã chủ động nhắn tin an ủi, khuyên anh đừng lo lắng về suy nghĩ của con trai. Nữ diễn viên nói với chồng cũ rằng đứa trẻ sẽ tự hiểu và cảm thông cho cha khi lớn lên.

Chae Rim và Cao Tử Kỳ có cuộc hôn nhân dài 6 năm. Ảnh: Vogue Taiwan.

Tôn Hiểu Đồng bật khóc khi nghe những chia sẻ trên, đồng thời khen ngợi Chae Rim là người "hiểu chuyện và chu đáo".

Cao Tử Kỳ sinh năm 1981, được khán giả biết đến qua vai Ngũ A Ka trong bộ phim Tân Hoàn Châu cách cách. Anh kết hôn với nữ diễn viên Hàn Quốc Chae Rim năm 2014. Cuộc hôn nhân của hai người kết thúc vào 2020 sau 6 năm chung sống. Sau khi ly hôn, con chung của họ sống cùng mẹ tại Hàn Quốc.

Khi được hỏi về việc chồng cũ có người mới, Chae Rim từng thể hiện thái độ khá cởi mở. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, cô cho biết: “Miễn là không ảnh hưởng đến con thì không sao cả”.

Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ về những nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ. Do khác biệt ngôn ngữ, hai người phải sử dụng phần mềm dịch thuật để giao tiếp, khiến việc trao đổi sâu sắc trở nên khó khăn. Chae Rim còn trải qua giai đoạn nhiều áp lực sau khi sinh con. Bất đồng về nơi sinh sống và tác động của đại dịch tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa hai người.

Sau ly hôn, Chae Rim một mình nuôi dạy con trai nhưng vẫn tạo điều kiện để bé duy trì mối liên hệ với cha. Cao Tử Kỳ cũng sang Hàn Quốc thăm hai mẹ con. Cả hai vẫn giữ quan hệ tương đối tốt đẹp sau khi chia tay.