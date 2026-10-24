Chồng chủ tịch tình tứ hôn Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, ghi dấu ấn với nhan sắc thanh lịch và hình ảnh nhẹ nhàng trong showbiz Việt. Sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội, người đẹp có cuộc sống kín tiếng hơn, dành nhiều thời gian vun vén tổ ấm nhưng vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên ông xã. Trong đoạn clip được đăng tải, nàng hậu hài hước rủ chồng cùng thực hiện một trào lưu đang được yêu thích trên mạng xã hội. Cô hướng dẫn: "Trend này dễ, anh chỉ cần quay ra đằng sau. Khi nào em gọi thì quay lại".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên chồng.

Tưởng chừng đây chỉ là một màn bắt trend đơn giản của hai vợ chồng, Đỗ Mỹ Linh bất ngờ dành tặng Đỗ Vinh Quang chiếc điện thoại mới ra mắt. Món quà khiến vị doanh nhân không giấu được sự vui vẻ. Anh bày tỏ lời cảm ơn bà xã, sau đó tình tứ trao cho nàng hậu một nụ hôn ngọt ngào.

Khoảnh khắc tương tác tự nhiên, gần gũi của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự yêu thích từ khán giả. Nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước hành động tình cảm của Đỗ Vinh Quang dành cho vợ.

Bên cạnh những lời khen về sự ngọt ngào của cặp đôi, không ít người chú ý đến cách Đỗ Mỹ Linh tạo bất ngờ cho chồng bằng món quà giá trị. Những tương tác đời thường như vậy giúp nàng hậu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là những người quan tâm đến cuộc sống sau hôn nhân của cô.

Đỗ Mỹ Linh tặng quà khiến chồng thích thú.

Chồng chủ tịch tình tứ hôn Đỗ Mỹ Linh.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, được biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Sở hữu vẻ đẹp thanh lịch cùng phong thái nhẹ nhàng, cô từng là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Sau cuộc thi trong nước, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Miss World và lọt Top 40 chung cuộc.

Trước khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh tích cực tham gia các hoạt động trong làng giải trí. Cô xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang, chương trình giải trí, đồng thời đảm nhận vai trò MC và tham gia các hoạt động cộng đồng. Hình ảnh của nàng hậu gắn liền với phong cách kín đáo, thanh lịch, phù hợp với danh hiệu mà cô đạt được. Bên cạnh công việc, người đẹp cũng chú trọng việc học tập và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Năm 2022, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Đám cưới của cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn bởi sự tương xứng về ngoại hình, học vấn và nền tảng gia đình. Sau khi về chung một nhà, Đỗ Mỹ Linh dần hạn chế hoạt động showbiz, ưu tiên cuộc sống riêng và chăm sóc tổ ấm.

Dù không còn thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, nàng hậu vẫn duy trì sức hút riêng. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cô tận hưởng cuộc sống gia đình, đồng thời giữ sự chỉn chu trong phong cách cá nhân. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hoặc đăng tải hình ảnh mới, người đẹp đều nhận được nhiều lời khen về ngoại hình.

Đáng chú ý, nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh được nhiều khán giả nhận xét ngày càng mặn mà, cuốn hút. Nếu trước đây cô gây ấn tượng bởi vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng, thì hiện tại nàng hậu mang đến hình ảnh trưởng thành, đằm thắm hơn. Phong cách thời trang thanh lịch cùng thần thái tự tin cũng giúp cô giữ được dấu ấn riêng dù không hoạt động giải trí thường xuyên.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng hiện có hôn nhân viên mãn.