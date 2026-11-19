Sự sẻ chia, đồng hành và cùng vun đắp hạnh phúc là nền tảng để xây dựng gia đình gắn bó, bền vững. Ảnh: Thanh Hoa

Từ bát mì vụng về đến những cữ sữa đêm

Bát mì tôm với quả trứng chần vỡ tóe loe có thể chẳng phải món ăn hấp dẫn, nhưng với người phụ nữ đang bị sốt đó lại là kỷ niệm khiến chị xúc động. Người chồng vốn là con một, được gia đình cưng chiều, lại mê đọc sách, đã tự tay chuẩn bị bát mì mang đến cho vợ. Câu chuyện được một phụ nữ tham gia khảo sát nhanh của Báo Phụ nữ Việt Nam kể lại từ lời tâm sự của bạn mình.

Trong câu trả lời của mình, người phụ nữ ấy còn nhắc đến trải nghiệm của chính gia đình chị. Khi hai con còn nhỏ và phải dùng sữa ngoài, từ sau 10 giờ tối, chị không phải lo các cữ sữa đêm của các con, bởi chồng đã đảm nhận công việc ấy.

Chị cũng kể về người bố chồng của mình, cứ đến mùa rạm, mùa cua lại cần mẫn rửa, nhặt, giã rồi chia thành từng túi cất trong tủ đá để vợ con dùng dần. Bởi vậy chị rất đồng tình với nhận xét rằng khi người chồng biết vun vén việc nhà, gia đình sẽ thực sự ấm êm.

Một người tham gia khảo sát khác chia sẻ về lần chồng nghỉ phép, trong khi bà của bọn trẻ về quê nên chồng chị đã đảm nhận toàn bộ việc chăm con, nội trợ. Điều khiến người vợ ấn tượng là chồng chăm con khéo léo, chuẩn bị cơm nước chu đáo để chị đi làm về có bữa ăn ngon. Chị bày tỏ cảm giác vừa cảm động, vừa yên tâm.

Đó là những lát cắt đời sống được ghi nhận trong khảo sát nhanh với chủ đề "Chồng chia sẻ việc nhà, gia đình được gì?" do Báo Phụ nữ Việt Nam thực hiện với 91 người tham gia nhân Ngày Quốc tế Nam giới 19/11/2026.

Khảo sát nhanh của Báo Phụ nữ Việt Nam trong 1 ngày ghi nhận 91 phản hồi, gồm 50 nam và 41 nữ tham gia. Ảnh chụp từ khảo sát.

Khi được hỏi về những thay đổi trong gia đình lúc người chồng chia sẻ việc nhà, 54,9% người tham gia lựa chọn phương án vợ chồng thấu hiểu, gắn bó hơn. Bên cạnh đó, 42,9% cho rằng người vợ bớt áp lực, có thêm thời gian cho bản thân.

Kết quả này phần nào lý giải vì sao những việc tưởng chừng nhỏ bé như nấu một bữa cơm, chăm con lúc đêm khuya lại khiến người phụ nữ cảm thấy được quan tâm, đồng hành trong cuộc sống gia đình.

Nhưng nếu sự chia sẻ đem đến những giá trị tích cực như vậy, vì sao việc nhà vẫn chưa được phân chia cân bằng ở nhiều gia đình tham gia khảo sát?

Việc nhà vẫn nghiêng về phía người vợ

Trong 91 người trả lời, 48,35% cho biết người vợ vẫn đảm nhận phần lớn việc nhà và chăm sóc các thành viên, trong khi 37,36% lựa chọn phương án hai vợ chồng chia sẻ tương đối cân bằng. Điều này cho thấy việc phân chia trách nhiệm gia đình vẫn còn chênh lệch trong nhóm người được khảo sát.

Đáng chú ý, 25,3% người tham gia cho biết chồng chủ yếu làm việc nhà khi vợ nhắc nhở, gần tương đương với 24,2% cho biết chồng chủ động thực hiện mà không cần nhắc. Hai tỷ lệ sát nhau nhưng phản ánh những cách tham gia khác nhau, đó là một bên cần sự nhắc nhở, bên kia tự nhận biết và thực hiện công việc gia đình.

Khi người chồng chờ vợ phân công, người vợ vẫn có thể phải là người ghi nhớ, sắp xếp và theo dõi những công việc cần hoàn thành.

Một câu trả lời mở trong khảo sát cho thấy rõ giá trị của sự chủ động. Người phụ nữ kể rằng có hôm đi làm về muộn, khá mệt mỏi, chị thấy chồng đã nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và lo mọi việc trong gia đình. Chị cảm thấy vui và được quan tâm bởi chồng đã tự giác làm những việc cần thiết. "Với tôi, chia sẻ việc nhà không nhất thiết phải là điều gì lớn, mà quan trọng là sự chủ động, thấu hiểu và cùng nhau san sẻ trách nhiệm trong cuộc sống", chị bày tỏ.

Tuy nhiên, trải nghiệm của các gia đình không giống nhau. Một phụ nữ khác kể về lần hiếm hoi đi làm về muộn và thấy chồng đã nấu cơm, cho con ăn trước. Chị cho biết đó là một trong rất ít lần chồng chia sẻ công việc gia đình với mình.

Khảo sát còn ghi nhận chi tiết thú vị qua lời kể của một phụ nữ tham gia đó là khi thấy chồng chị rửa bát, bố chồng rất ngạc nhiên, lo con trai không biết làm. Có những công việc vốn được mặc nhiên gắn với phụ nữ, đến mức việc người đàn ông thực hiện chúng cũng có thể khiến người thân bất ngờ.

Khi được hỏi về những trở ngại trong việc chia sẻ trách nhiệm gia đình, 48,4% người tham gia lựa chọn thói quen, quan niệm về vai trò của vợ và chồng. Đứng tiếp theo là tình trạng thiếu trao đổi, thống nhất giữa hai người, với 38,5%.

Những kết quả này gợi ra rằng, để việc nhà được chia sẻ công bằng hơn, các cặp vợ chồng cần thay đổi cả cách nhìn nhận trách nhiệm lẫn thói quen trao đổi, phối hợp trong cuộc sống hằng ngày.

Khi sự chia sẻ trở thành trách nhiệm chung

Phát hiện đáng chú ý khác từ khảo sát là sự khác biệt giữa câu trả lời của nam giới và phụ nữ về những thay đổi khi người chồng chia sẻ việc nhà.

Trong 41 phụ nữ tham gia khảo sát, có 75,6% lựa chọn phương án người vợ bớt áp lực, có thêm thời gian cho bản thân khi chồng chia sẻ việc nhà. Tuy nhiên, ở nhóm 50 nam giới, tỷ lệ lựa chọn phương án này chỉ là 16%.

Chênh lệch này đặt ra câu hỏi: Phải chăng những áp lực được giảm bớt nhờ sự chia sẻ việc nhà là điều người vợ cảm nhận rõ hơn, trong khi người chồng chưa thực sự chú ý đến?

Với người phụ nữ đang phải cân đối giữa công việc và chăm sóc con nhỏ, một buổi chiều không phải vội vàng đón con hay một tối có thể nghỉ ngơi sớm hơn có thể mang nhiều ý nghĩa.

Có người chồng đảm nhận việc tưới cây, giặt chiếu, thảm từ khi lập gia đình, có người chủ động làm toàn bộ việc nhà khi vợ đi công tác, có người nấu ăn khi vợ bận, có những cặp vợ chồng lựa chọn phân chia công việc theo lịch sinh hoạt của từng thành viên…

Ở một gia đình có 3 con nhỏ, cả hai vợ chồng đều đi làm, không có người hỗ trợ chăm sóc con. Để chủ động sắp xếp công việc, người vợ đảm nhận đưa đón hai con lớn, còn người chồng phụ trách con út do lịch học khác nhau. Theo người phụ nữ tham gia khảo sát, cách phân chia này giúp cả hai giảm áp lực, có thêm thời gian dành cho công việc và gia đình. Điều quan trọng là sự chủ động, thống nhất và cùng chịu trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi gia đình.

Nhân Ngày Quốc tế Nam giới 19/11, kết quả khảo sát là dịp để nhìn nhận thêm một khía cạnh trong vai trò của người đàn ông hiện đại chính là trách nhiệm đối với gia đình được thể hiện qua sự hiện diện, quan tâm và chia sẻ những công việc cụ thể trong đời sống hằng ngày. Có lẽ, giá trị đáng quý của sự chia sẻ nằm ở chỗ những việc tưởng chừng rất nhỏ ấy dần trở thành trách nhiệm tự nhiên của cả hai người trong hành trình vun đắp gia đình.