Chồng chém vợ tử vong sau trận cãi vã

Ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Hưng Thịnh, khiến một người phụ nữ tử vong.

Khu vực hiện trường vụ án mạng. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, tối 25/10, vợ chồng chị T. cãi nhau do mâu thuẫn tình cảm. Sau đó, chị T. bỏ về nhà cha mẹ ruột.

Người chồng cầm dao đuổi theo chị T. Khi gặp vợ trên đường, người này dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống và tử vong.

Vụ việc xảy ra khiến người dân địa phương bàng hoàng. Ngay sau khi gây án, người chồng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Hưng Thịnh nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, thu thập thông tin để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an đã tạm giữ chồng chị T. là H.M.D. (SN 1987, ngụ xã Hưng Thịnh).