Chồng cầu cứu giữa đường, 5 phút nghẹt thở CSGT TPHCM mở đường cứu nguy sản phụ chuyển dạ

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 31/10, nhận được lời đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ người chồng khi vợ đang chuyển dạ dồn dập trên đường đến Bệnh viện Từ Dũ, Thượng úy Lưu Văn Hợi cùng đồng đội (Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã lập tức dùng mô tô đặc chủng mở đường.

Vỏn vẹn 5 phút nghẹt thở đưa phương tiện tiếp cận sát cửa viện cũng là lúc em bé cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh trong niềm vỡ òa hạnh phúc.