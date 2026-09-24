Chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép thuốc lá

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 thành phố xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, cần huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố, Chủ tịch UBND cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Thành ủy, UBND thành phố về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa và trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng...; tổ chức thực hiện việc ký cam kết với cơ sở kinh doanh trên địa bàn không tham gia tiếp tay cho hoạt động buôn lậu thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc, công an các xã, phường tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn biên giới, cửa khẩu, nội địa và trên không gian mạng; kịp thời phát hiện đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử đối với các vụ án buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có quy mô lớn, tính chất phức tạp, xuyên quốc gia để cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa vi phạm.

UBND các xã, phường, đặc khu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép thuốc lá; phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm. Tăng cường công tác quản lý địa bàn.

Ban Chỉ đạo 389 đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.