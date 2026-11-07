Chồng bỏ vợ con theo bồ, 5 năm sau anh dắt về một đứa trẻ kèm lời đề nghị khiến tôi xúc động

Suốt những năm qua, anh chưa từng chậm tiền, thỉnh thoảng còn gửi quà cho con. Dù cuộc hôn nhân tan vỡ, tôi vẫn thừa nhận anh là người có trách nhiệm.

Thật ra, trước khi người phụ nữ ấy xuất hiện, tình cảm vợ chồng tôi đã nhạt nhòa. Chúng tôi cố duy trì gia đình chủ yếu vì thương con, không ai dám nói lời chia tay. Đến khi gặp được người khiến mình cảm thấy được yêu thương, anh quyết định ra đi.

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Tôi đau lòng nhưng nghĩ thà để con sống trong một gia đình thiếu bố còn hơn phải chứng kiến bố mẹ ngày ngày lạnh nhạt với nhau. Cả hai luôn phải giả vờ trước mặt con.

Sau ly hôn, anh cùng vợ mới ra nước ngoài sinh sống vì vợ mới có điều kiện kinh tế lắm. Tôi một mình nuôi con, vừa đi làm vừa chăm sóc mẹ ruột đang mắc bệnh. Cuộc sống tuy vất vả nhưng dần ổn định, tôi cũng không còn mong chờ điều gì ở người chồng cũ.

Cho đến mới đây, sau 5 năm, anh bất ngờ trở về, bên cạnh là một bé gái khoảng 3 tuổi.

Nhìn đứa trẻ bám chặt lấy tay bố, tôi không khỏi ngạc nhiên. Sau khi ngồi xuống, anh mới kể rằng vợ mới vừa qua đời vì bệnh. Anh đau lòng nhưng công việc ở nước ngoài vẫn bộn bề, chưa thể thu xếp để tự mình chăm sóc con chu đáo. Hơn nữa, đứa trẻ là con gái, người thân ruột thịt không có nhiều vì vợ mới của anh là con một, bố mẹ cô ấy cũng đã già. Cô bé giờ rất cần có mẹ ở bên nhưng mẹ lại không còn.

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Suy đi tính lại, anh muốn nhờ tôi nuôi bé trong hai năm, đợi công ty ổn định sẽ trở về đón con.

Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã nói tiếp rằng anh biết tôi đi làm rất vất vả, mẹ tôi lại đang điều trị bệnh. Anh muốn tôi nghỉ việc, ở nhà chăm sóc hai đứa trẻ. Anh sẽ đưa trước 300 triệu đồng để mẹ con tôi ổn định cuộc sống, đồng thời mỗi tháng gửi 30 triệu đồng, bao gồm chi phí nuôi hai đứa trẻ và hỗ trợ mẹ tôi chữa bệnh.

Tôi ngồi lặng người.

Người đàn ông từng rời bỏ mẹ con tôi để xây dựng một gia đình mới, giờ lại quay về nhờ tôi chăm sóc đứa con của cuộc hôn nhân ấy. Tôi không biết anh đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn thế nào sau khi mất vợ, nhưng nhìn bé gái ngơ ngác nép bên bố, tôi không thể không thương.

Bé mới 3 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bé vừa mất mẹ, chẳng bao lâu nữa có thể lại phải xa bố. Con trai tôi cũng từng trải qua cảm giác thiếu vắng bố suốt 5 năm. Nghĩ đến cảnh hai đứa trẻ đều phải lớn lên trong nỗi nhớ nhung ấy, tôi bỗng thấy lòng mình mềm lại.

Tôi đồng ý giúp anh chăm sóc bé trong hai năm.

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Tôi không nhận lời vì còn tình cảm với chồng cũ, càng không phải vì số tiền anh đưa ra. Tôi chỉ nghĩ hai đứa trẻ đều vô tội, không nên phải chịu thêm thiệt thòi vì những lựa chọn của người lớn. Nếu tôi có thể cho bé gái một mái nhà ấm áp, có người chăm sóc và có anh trai chơi cùng, ít nhất những ngày tháng xa bố của bé sẽ bớt cô đơn.

Điều khiến tôi xúc động là chồng cũ vẫn nhớ mẹ tôi đang bệnh, vẫn quan tâm đến cuộc sống của mẹ con tôi dù chúng tôi đã chia tay nhiều năm. Có lẽ sau những biến cố, anh cũng hiểu rằng tiền bạc có thể giải quyết nhiều khó khăn, nhưng không thể thay thế sự chăm sóc và tình cảm của người thân.

Tôi biết nuôi thêm một đứa trẻ không phải chuyện đơn giản. Nhưng tôi mong trong quãng thời gian này, hai đứa trẻ có thể cùng nhau lớn lên, cảm nhận được tình yêu thương và không phải nghĩ rằng mình bị bỏ rơi.

Tâm sự từ độc giả thuyan...