Chồng bỏ việc 40 triệu/tháng, ở nhà nấu cơm cho vợ đi làm

Tổ ấm 4 người của anh Nguyễn Như Cây.

6h, anh Nguyễn Như Cây (sinh năm 1990, Hà Nội) dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Sau khi đưa hai con đến trường, anh đi chợ mua thức ăn cho cả ngày, chế biến sơ rồi dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cây cối, vườn tược.

Thời gian rảnh trong ngày, anh Cây tranh thủ nghiên cứu các công thức món ăn mới, tìm giống cây để trồng quanh nhà, tìm hiểu phương pháp dạy học cho con và sắp xếp lại nội thất gia đình.

Chiều tối sau khi đón con về, anh vào bếp nấu cơm. Trong lúc chờ cơm chín, anh nhắc các bé tắm rửa, hướng dẫn con học bài và chờ vợ đi làm về để cả gia đình cùng ăn cơm.

Hơn 1 năm kể từ ngày anh Cây quyết định nghỉ việc, ở nhà chăm sóc gia đình.

"Tôi từng đắn đo rất nhiều vì thứ gọi là 'sĩ diện đàn ông'. Đến hiện tại, tôi hài lòng với lựa chọn của mình, chỉ cần vợ con vui vẻ, hạnh phúc", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Bỏ việc

Trước đây, anh Cây làm công việc cầu nối, phiên dịch cho công ty Việt - Nhật. Thu nhập của anh khoảng 40 triệu đồng/tháng nhưng thường xuyên phải đi tiếp khách, công tác xa, đi sớm về khuya nên sức khỏe ngày một kém.

Trong khi đó, vợ anh là chị Đỗ Thúy (sinh năm 1993) mở trung tâm tiếng Anh, công việc bận rộn nên thường về nhà vào 22h.

"Ngôi nhà chúng tôi bỏ công xây dựng trở nên lạnh lẽo, hai vợ chồng ít gặp nhau", anh Cây nhớ lại.

Sau thời gian đắn đo, anh Cây quyết định lui về cho vợ phát triển sự nghiệp.

Bên cạnh đó, các con hiếm được bố mẹ đưa đi chơi hay dạy học. Tình trạng kéo dài khiến vợ chồng anh Cây đều nhận ra sự bất ổn. Tiền có thể kiếm nhưng tuổi thơ của con thì không có lần thứ hai. Nhìn các con nhiều khi xa cách, ít tâm sự với bố mẹ, hai người không khỏi xót xa.

Anh Cây và vợ bàn bạc tìm cách giải quyết. Chị Thúy có công việc ổn định, thu nhập cao và tương lai phát triển, nên đề nghị chồng ở nhà nội trợ, chăm hai con.

Ban đầu, anh Cây không đồng ý. Anh cho rằng bản thân cũng có công việc tốt, lại ngại chuyện bị nói để vợ nuôi. Nhưng sau khi cân nhắc việc đi công tác triền miên, sức khỏe bị ảnh hưởng, anh đắn đo nửa năm rồi quyết định nghỉ việc.

Từ đó, anh Cây đảm nhận việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa đến đưa đón hai con đi học. Chị Thúy trở thành trụ cột kinh tế, lo các khoản chi tiêu và trả nợ xây nhà.

Vượt qua định kiến

Ban đầu khi biết tin anh Cây nghỉ việc, hai bên bố mẹ không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, ông bà thấu hiểu quyết định do các con lựa chọn nên không thúc ép. Quan trọng là anh Cây tự vượt qua rào cản của bản thân và định kiến của xã hội.

Vấn đề lớn nhất là gia đình mất đi một phần thu nhập sau khi anh Cây nghỉ việc. Do đó, mọi khoản chi tiêu đều được tính toán, xem xét lại.

Thay vì ra ngoài ăn uống, anh Cây nấu ăn ở nhà, tìm hiểu cách làm những món ngon để chiêu đãi gia đình. Những chuyến du lịch cũng được cắt giảm, thay bằng khoảng thời gian cả nhà quây quần, trò chuyện trong khuôn viên căn nhà mới xây.

Việc mua sắm không còn tùy hứng mà chỉ thực hiện khi thực sự cần thiết. Ngoài ra, anh Cây cũng tìm cách tạo thêm thu nhập từ việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội để phụ giúp vợ.

Chị Thúy ủng hộ quyết định của chồng.

"Xã hội bây giờ bình đẳng hơn, nhưng vẫn có ý kiến trái chiều. Nhưng tôi không thể ngăn sự tò mò của mọi người. Quan trọng nhất là gia đình tôi được êm ấm", anh Cây bày tỏ.

Từ ngày trở thành trụ cột, cuộc sống của chị Thúy cũng có những thay đổi. Chị tập trung cho công việc hơn, thay vì thấp thỏm xem con ở nhà ai đón, ăn uống, học hành ra sao, chị hoàn toàn tin tưởng chồng để dồn sức kiếm tiền.

Việc không phải phân tâm khiến chị Thúy làm tốt công việc, thu nhập cao hơn. Mỗi lần về nhà thấy mọi thứ tươm tất, cơm ngon canh ngọt, hai con tíu tít, chị thấy quyết định càng đúng đắn.

Dù bản thân sẽ gánh vác trọng trách lớn hơn, chị Thúy hiểu rằng chồng cũng phải đánh đổi. Anh không còn những cuộc hẹn với bạn bè, sở thích cá nhân và thu hẹp các mối quan hệ bên ngoài.

"Tôi hiểu anh cũng phải hy sinh vì gia đình, thế nên tôi hoàn toàn ủng hộ, thông cảm và mong muốn san sẻ với chồng nhiều hơn", chị Thuý nói.

Từ ngày anh Cây ở nhà nội trợ, cuộc sống của gia đình anh vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Từ ngày anh Cây ở nhà, các chủ hàng quán, chợ gần nhà đã quen mặt anh. Vừa nhìn thấy anh ra chợ, họ đã để sẵn cho anh các phần ngon của thịt, cá. Nhiều người còn trêu giờ anh đi chợ chuyên nghiệp hơn vợ nhiều, biết lựa đồ ăn ngon và mặc cả.

Việc học hành, đưa đón con, hướng dẫn con học bài anh Cây cũng nắm vững và sát sao hơn. Các con có bài gì khó là tíu tít chạy ra hỏi bố. Các món ăn cũng được anh nghiên cứu, chăm chút, đầu tư để cả nhà ăn ngon miệng hơn.

"Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, về đến nhà thấy 3 bố con đang chờ mẹ, tôi rất hạnh phúc. Đó là điều mà trước đây tôi chưa từng cảm nhận được", chị Thúy trải lòng.

An Chi