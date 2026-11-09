Chồng bỏ đi biệt tích 3 năm mới về, ngay đêm đầu tiên anh cho tôi xem một thứ, tôi bật khóc xin lỗi

Vợ chồng tôi từng có những năm tháng rất hạnh phúc. Chúng tôi có một cậu con trai kháu khỉnh, gia đình tuy không giàu có nhưng lúc nào cũng đầy tiếng cười. Thế rồi, không hiểu vì lý do gì, chồng tôi dần trở nên lạnh nhạt.

Anh ít nói chuyện với tôi, thường xuyên ngồi thẫn thờ một mình. Tôi hỏi thì anh chỉ bảo công việc không thuận lợi, đang có nhiều chuyện phải suy nghĩ.

Một ngày nọ, anh đột nhiên thông báo sẽ đi làm ăn xa cùng bạn bè. Anh nói muốn thử sức, muốn kiếm thật nhiều tiền để vợ con có cuộc sống tốt hơn, khi nào thành công sẽ trở về. Tôi không đồng ý, nhưng anh đã quyết định. Sau đó, anh rời đi, để lại hai mẹ con trong căn nhà quen thuộc.

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Những ngày đầu, tôi vẫn chờ anh gọi điện. Nhưng hết tuần này đến tháng khác, anh gần như không liên lạc. Anh chỉ nhờ người gửi tiền về đều đặn, còn chuyện con trai ăn uống, học hành hay ốm đau thế nào, anh chưa từng hỏi một câu.

Người thân hai bên đều tức giận, cho rằng anh đã quên mất trách nhiệm của một người chồng, người cha. Tôi cũng nhiều lần khóc vì tủi thân. Có lúc, nhìn con hỏi bao giờ bố về, tôi chẳng biết phải trả lời thế nào. Tôi giận anh, nhưng vẫn cố gắng nuôi con, tự nhủ rằng dù không có bố bên cạnh, con vẫn phải được lớn lên trong tình yêu thương.

Ba năm trôi qua, tôi gần như đã quen với cuộc sống chỉ có hai mẹ con.

Cho đến một ngày, chồng tôi bất ngờ trở về.

Anh trông trưởng thành hơn trước rất nhiều, ăn mặc chỉn chu, phong thái cũng khác hẳn. Nhìn qua, tôi biết anh đã có kinh tế tốt hơn ngày rời đi. Anh ôm con trai, hỏi han con một lúc lâu. Thằng bé vui mừng vì cuối cùng bố cũng trở về, còn tôi đứng bên cạnh, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc.

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Tôi vừa muốn trách anh, vừa muốn hỏi ba năm qua anh đã sống thế nào, tại sao có thể không một lần nhớ đến con mà gọi điện.

Tối hôm đó, sau khi con ngủ, anh kéo tôi ra phòng khách nói chuyện.

Tôi nghĩ anh sẽ giải thích về quãng thời gian bỏ đi, hoặc xin lỗi vì đã để mẹ con tôi chịu nhiều tủi thân. Nhưng điều đầu tiên anh làm lại là lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh rồi đưa cho tôi xem.

Đó là bức ảnh gia đình ba người chúng tôi chụp từ nhiều năm trước. Trong ảnh, tôi đứng cạnh anh, còn con trai được anh bế trên tay. Cả ba đều cười rất tươi.

Anh nói suốt ba năm qua, anh vẫn giữ bức ảnh ấy bên mình. Có những đêm đi làm về mệt mỏi, anh lại lấy ra xem. Anh nhớ tôi, nhớ con, nhớ những ngày tháng gia đình còn đủ đầy. Nhưng anh đã không đủ can đảm để quay về.

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. Rồi anh chậm rãi kể ra sự thật mà tôi chưa từng tưởng tượng đến.

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Trước khi rời đi, anh đã phát hiện mình có vấn đề về khả năng sinh sản. Sau khi đi khám và làm xét nghiệm ADN, anh biết con trai không phải con ruột của mình.

Anh nói ngày nhận được kết quả, anh gần như sụp đổ. Anh vừa đau đớn, vừa tức giận, không thể hiểu vì sao người vợ mình hết lòng yêu thương lại giấu mình một sự thật lớn đến vậy. Anh từng nghĩ sẽ trở về hỏi cho ra lẽ, nhưng mỗi lần nhìn con trai, anh lại không nỡ.

Thằng bé không có lỗi. Nó vẫn gọi anh là bố, vẫn chạy đến ôm anh mỗi khi anh đi làm về, vẫn vô tư kể những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Anh đã yêu thương đứa trẻ ấy từ khi còn bé, chứng kiến từng bước con lớn lên. Chỉ vì một kết quả xét nghiệm mà phủ nhận tình cảm bao năm, anh không làm được.

Vì quá đau lòng và không biết phải đối diện với tôi thế nào, anh chọn cách bỏ đi thật xa. Anh nghĩ thời gian có thể giúp mình bình tĩnh, cũng muốn tập trung làm ăn để không phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng suốt ba năm ấy, dù đã có cuộc sống tốt hơn, anh vẫn không thể quên hai mẹ con.

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Anh nhìn tôi rồi nói rằng mình đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, anh hiểu điều khiến anh nhớ nhất không phải chuyện đứa trẻ có cùng huyết thống hay không, mà là những năm tháng ba người từng sống bên nhau. Anh vẫn yêu tôi, vẫn thương con, và muốn trở về xây dựng gia đình như trước.

Nếu tôi đồng ý, anh sẽ không nhắc lại chuyện cũ, cũng không cần tôi phải nói sự thật với con. Anh không muốn đứa trẻ phải biết rằng người bố đã nuôi nấng mình suốt bao năm không phải bố ruột. Anh chỉ mong chúng tôi có thể tiếp tục sống hạnh phúc, coi những chuyện đau lòng đã qua là quá khứ.

Nghe đến đó, tôi bật khóc.

Tôi không còn đủ bình tĩnh để che giấu điều mình đã chôn kín suốt bao năm. Tôi vừa khóc vừa xin lỗi anh, nói rằng mình đã sai, đã hèn nhát và ích kỷ khi không dám thú nhận sự thật.

Tôi đã nhiều lần định nói ra sự thật trước đám cưới, nhưng cứ đến phút cuối lại không đủ can đảm. Tôi sợ anh rời bỏ mình, sợ mất đi cơ hội có một mái ấm. Tôi tự nhủ rằng chỉ cần mình yêu thương con, còn anh thật lòng coi đứa trẻ như con ruột thì mọi chuyện rồi sẽ ổn.

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Tôi không ngờ sự im lặng ấy lại khiến anh tổn thương sâu sắc đến vậy.

Tôi nói với anh rằng mình chưa bao giờ hết ân hận. Suốt những năm qua, mỗi lần nhìn anh chơi đùa với con, tôi đều cảm thấy vừa hạnh phúc vừa có lỗi. Tôi đã định thú nhận nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng, để anh tiếp tục sống trong sự thật không trọn vẹn.

Tôi từng nghĩ mình chỉ cần giấu kín bí mật ấy thì có thể giữ được gia đình. Nhưng tôi không ngờ anh đã biết từ lâu, còn phải tự mình chịu đựng nỗi đau ấy suốt ba năm.

Đêm ấy, tôi chỉ biết khóc và xin lỗi. Tôi không mong anh lập tức quên đi nỗi đau, chỉ mong từ nay mình đủ can đảm để sống thật với người đã yêu thương mẹ con tôi, và cùng anh bù đắp những tháng ngày gia đình đã mất đi.

Tâm sự từ độc giả thuyhoang...