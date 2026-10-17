Chồng bị vợ tra hỏi không ngừng sau khi cứu cô hàng xóm khỏi trận đánh ghen, càng giải thích càng bế tắc

Hàng xóm nhờ giúp đỡ, vợ tỏ thái độ khó chịu

Năm ngoái, khu nhà Hoan và Thu có một gia đình trẻ chuyển đến sinh sống. Gia đình hàng xóm mới có hai vợ chồng và một cô con gái đang học mẫu giáo. Người chồng làm nghề xây dựng, công việc nay đây mai đó, thường xuyên phải đi xa. Còn người vợ khá xinh xắn, ăn nói nhẹ nhàng, làm nghề buôn bán tự do.

Vì nhà sát vách, thỉnh thoảng gặp người hàng xóm ở nhà, Hoan thường rủ anh sang uống vài cốc bia cho thân tình. Qua những lần trò chuyện, Hoan biết người đàn ông này cũng không muốn xa vợ con mãi. Anh đang tính tìm công việc khác để có nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

Mỗi lần chuẩn bị đi làm xa, người hàng xóm đều nhờ vợ chồng Hoan để mắt đến vợ con mình.

"Nếu ở nhà có việc gì cần giúp đỡ, mong hai anh chị hỗ trợ hộ. Hàng xóm gần nhau, có chuyện gì còn biết đường mà giúp đỡ", anh chân thành nói.

Hoan thấy lời nhờ vả ấy rất bình thường. Nhà gần nhau, giúp được việc gì thì giúp, chẳng có gì phải tính toán.

Người vợ hàng xóm vốn ít giao du. Mỗi khi đi làm về, cô thường đóng cổng ở trong nhà. Thỉnh thoảng, bóng đèn hỏng, vòi nước rò rỉ hoặc có việc lặt vặt không tự xử lý được, cô mới sang nhờ Hoan xem giúp.

Thế nhưng, lần nào thấy chồng sang nhà hàng xóm, Thu cũng tỏ vẻ không vui. Ban đầu, cô chỉ im lặng, sau đó bắt đầu bóng gió.

"Nhà có chồng mà việc gì cũng phải gọi đàn ông nhà người khác sang giúp. Không biết ngại à?"

Hoan chỉ cười, giải thích rằng chồng người ta thường xuyên đi xa, hàng xóm giúp nhau là chuyện bình thường. Nhưng Thu vẫn không mấy hài lòng. Trong mắt cô, người phụ nữ trẻ ấy dường như chẳng đáng tin cậy.

Hoan không muốn vì chuyện nhỏ mà vợ chồng bất hòa nên cũng chẳng tranh luận thêm. Anh không ngờ sự khó chịu âm ỉ của Thu lại bùng lên dữ dội chỉ sau một sự việc bất ngờ.

Hoan không thể tin nổi những lời mình vừa nghe. Anh chỉ ra can ngăn một vụ đánh ghen, vậy mà trong mắt Thu, hành động ấy lại trở thành dấu hiệu của một mối quan hệ mờ ám. Ảnh minh họa

Cô hàng xóm bị ba người phụ nữ vây đánh trước cổng

Tối hôm ấy, vợ chồng Hoan vừa ăn cơm xong thì bên ngoài vang lên tiếng la hét, chửi bới ầm ĩ.

Hoan chạy ra xem, lập tức sững người khi thấy ba người phụ nữ đang vây lấy cô hàng xóm. Một người túm tóc, người khác liên tục xô đẩy, đánh đập, còn người thứ ba cầm điện thoại quay video, vừa quay vừa lớn tiếng tố cô ngoại tình với chồng mình.

"Đồ đàn bà trơ trẽn! Chồng đi làm xa mà cô dám lén lút quyến rũ chồng tôi à?"

Cô hàng xóm vừa khóc vừa cố gỡ tay người đang túm tóc mình. Đám đông bắt đầu tụ tập, tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn.

Thấy sự việc vượt quá giới hạn, Hoan vội chạy đến can ngăn: "Có chuyện gì thì nói chuyện, các chị không được đánh người như thế này! Muốn giải quyết thì tìm cách khác, đừng gây náo loạn trước nhà người ta".

Phải mất một lúc, cô hàng xóm mới vùng thoát được, chạy vào nhà đóng chặt cửa. Ba người phụ nữ vẫn đứng bên ngoài chửi bới, đe dọa. Hoan đành nghiêm giọng cảnh cáo rằng nếu họ tiếp tục gây rối, anh sẽ báo cơ quan chức năng.

Sau một hồi ầm ĩ, cả ba mới hậm hực bỏ đi. Hoan trở về nhà, trong lòng vẫn còn bực bội vì cảnh tượng vừa chứng kiến. Thế nhưng, điều chờ đợi anh lại là một màn chất vấn dữ dội từ chính vợ mình.

Vợ nổi điên, nghi ngờ chồng có tình ý với hàng xóm

Vừa thấy Hoan bước vào, Thu đã lập tức lên tiếng: "Em biết ngay mà! Nhìn cô ta là em biết chẳng phải hạng đàn bà tử tế gì. Chồng đi vắng suốt ngày, thế mà cứ thấy cô ta là lượt váy vóc, son phấn. Không đi mồi chài đàn ông thì còn làm gì?"

Hoan ngỡ ngàng nhìn vợ: "Em chưa biết đầu đuôi thế nào mà đã kết luận người ta như vậy? Chuyện riêng của họ, ai đúng ai sai thì phải có bằng chứng. Anh chỉ thấy người ta bị đánh giữa đường nên ra can ngăn, có gì sai?"

Thu cười nhạt, giọng đầy mỉa mai: "Anh nói nghe hay thật! Nếu không có chuyện mờ ám, sao người ta lại kéo đến tận nhà đánh ghen? Còn anh nữa, hết thay bóng đèn rồi lại sửa vòi nước. Anh tốt bụng đến mức ấy từ bao giờ thế?"

Hoan bắt đầu mất kiên nhẫn: "Hàng xóm nhờ giúp một chút thì có gì mà em phải suy diễn? Người ta có ngoại tình hay không là chuyện của người ta. Anh giúp vì tình nghĩa hàng xóm, chẳng lẽ thấy người bị đánh mà đứng nhìn?"

Thu lập tức cao giọng: "Anh bênh cô ta chằm chặp như thế, bảo em không nghi ngờ sao được? Đàn bà chồng đi vắng mà còn ngoại tình, vậy mà anh vẫn thương xót. Anh thử nghĩ xem, nếu em không có mặt ở nhà thì anh còn sang giúp cô ta những chuyện gì nữa?"

Hoan không thể tin nổi những lời mình vừa nghe. Anh chỉ ra can ngăn một vụ đánh ghen, vậy mà trong mắt Thu, hành động ấy lại trở thành dấu hiệu của một mối quan hệ mờ ám.

Hoan cố giải thích nhưng Thu không chịu nghe. Cuối cùng, cô còn buông lời cảnh cáo: "Anh cứ liệu hồn. Nếu để em phát hiện anh có ý đồ gì với nó, đừng trách em không nể tình vợ chồng!"

Hoan không muốn cãi nhau thêm nên bỏ vào phòng. Anh nghĩ qua một đêm, Thu sẽ bình tĩnh lại. Nhưng anh đã đánh giá thấp sự nghi ngờ của vợ.

Vợ liên tục mỉa mai, càng giải thích càng rắc rối

Từ hôm đó, chuyện cô hàng xóm bị đánh ghen trở thành đề tài Thu thường xuyên nhắc đến.

Mỗi lần xem được một video đánh ghen trên mạng, Thu lại quay sang nhìn chồng đầy ẩn ý. Khi thấy Hoan đi ra cổng, cô hỏi anh có định sang thăm hàng xóm không. Thậm chí, mỗi lần trong nhà có thứ gì hỏng hóc, Thu cũng không quên châm chọc.

"Anh có giỏi thì sang sửa nhà người ta ấy. Nhà mình hỏng hóc bao nhiêu thứ, chẳng thấy anh nhiệt tình như thế!"

Hoan cố nhẫn nhịn, nhưng Thu ngày càng đi quá giới hạn. Một hôm, cô bất ngờ nói rằng người hàng xóm chắc chắn có tình ý với Hoan. Theo Thu, cả khu có bao nhiêu người đàn ông, tại sao cô ấy không nhờ ai khác mà cứ nhằm đúng Hoan mỗi khi có việc?

Hoan không chịu nổi nữa, đành buột miệng: "Em có thôi đi không? Chồng em có muốn cũng chưa đến lượt người ta để ý!"

Hoan chỉ định nói một câu để chấm dứt cuộc tranh cãi, nào ngờ lại khiến Thu bùng nổ: "À, hóa ra anh cũng thích nó! Anh cũng tơ tưởng nó, chẳng qua người ta chưa để ý đến anh thôi chứ gì? Em biết ngay mà! Đâu phải tự nhiên anh tốt với người ta như thế. Người ta trẻ trung, xinh đẹp, chồng lại đi vắng suốt ngày. Chắc anh đau lòng lắm khi thấy người ta bị đánh ghen nhỉ?"

Hoan chết lặng. Anh chưa từng có suy nghĩ vượt quá giới hạn với người phụ nữ ấy. Những lần giúp đỡ đều diễn ra công khai, Thu cũng biết rõ. Vậy mà chỉ vì cô hàng xóm bị tố ngoại tình, mọi hành động trước đây của anh bỗng bị vợ gán cho những ý đồ không có thật.

Điều khiến Hoan mệt mỏi nhất không phải là bị nghi ngờ một lần, mà là dù giải thích thế nào, Thu cũng chỉ tin vào điều mình tự tưởng tượng.

Bế tắc trước sự nghi ngờ của vợ

Đã mấy ngày trôi qua, không khí trong nhà Hoan vẫn nặng nề. Thu không còn cãi vã liên tục như trước, nhưng những lời mỉa mai vẫn xuất hiện bất cứ khi nào có cơ hội.

Hoan hiểu rằng Thu có thể không thoải mái khi chồng thường xuyên giúp đỡ một người phụ nữ trẻ có chồng thường xuyên xa nhà. Nếu vợ nói rõ điều ấy, anh sẵn sàng lắng nghe và cùng vợ thống nhất những giới hạn phù hợp trong quan hệ hàng xóm.

Nhưng Hoan không thể chấp nhận việc mình bị quy kết ngoại tình chỉ vì đã giúp đỡ người khác. Anh cũng không muốn để những lời buộc tội vô căn cứ biến cuộc sống vợ chồng thành chuỗi ngày nghi kỵ.

Hoan không biết thực hư chuyện cô hàng xóm có ngoại tình hay không. Một vụ đánh ghen chưa đủ để kết luận tất cả, và anh càng không muốn trở thành người phán xét chuyện riêng của gia đình họ.

Điều Hoan mong muốn chỉ là Thu hiểu rằng lòng tốt không đồng nghĩa với tình ý, còn sự chung thủy phải được nhìn nhận bằng hành động và niềm tin chứ không phải những suy diễn thiếu căn cứ.

Thế nhưng, mỗi lần định nói chuyện nghiêm túc với vợ, Hoan lại nhớ đến những lời buộc tội đầy giận dữ của Thu. Anh bắt đầu tự hỏi, phải chăng điều khiến cuộc hôn nhân của mình chao đảo không phải cô hàng xóm bị đánh ghen, mà là sự nghi ngờ đang lớn dần trong chính ngôi nhà của mình?