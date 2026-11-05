Chồng bất ngờ gặp tai nạn, vợ nghèo bươn chải nuôi con

Tai nạn đau lòng đúng ngày sinh nhật

Căn nhà cấp 4 nằm khuất trong con hẻm trên đường Phong Châu (thuộc tổ dân phố Đất Lành, phường Nam Nha Trang), ngoài sân, mái tôn bị hất tung sau vụ tai nạn, nay được chằng buộc tạm bằng một tấm vải để che nắng. Bên trong, cạnh thềm nhà, di ảnh ông Thái Quang Tuân (63 tuổi, chồng bà Hường) đặt trên bàn thờ, gợi nhắc nỗi đau mất mát vẫn chưa nguôi ngoai của gia đình.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải lao vào nhà khiến ông Thái Quang Thân tử vong tại chỗ.

Vừa bước vào nhà, chúng tôi nghe tiếng ú ớ của Thái Mai Anh, cô con gái 19 tuổi của bà Hường, vốn bị khuyết tật nghe, nói bẩm sinh, trí não chậm phát triển. Ngồi cạnh con, bà Trần Thị Hường (50 tuổi) dáng người gầy gò, gương mặt hằn rõ những nhọc nhằn, lặng lẽ thở dài. Ở tuổi trưởng thành, Mai Anh vẫn cần mẹ trợ giúp trong sinh hoạt thường ngày.

Chồng mất, một mình bà Hường vừa làm mẹ, vừa gánh trách nhiệm của người cha, chắt chiu từng đồng nuôi hai con.

Bà Hường bàng hoàng nhớ lại, chiều 20/6/2025, chiếc xe tải lao vào quán cà phê trước nhà, tông sập tường rồi đâm thẳng vào nhà, khiến ông Tuân đang ngồi bên trong tử vong tại chỗ. Đau lòng hơn, tai nạn xảy ra đúng ngày sinh nhật của ông, khi gia đình đang chờ bánh mang về để cùng nhau đón tuổi mới.

"Trước đó, chồng tôi từng bị đột quỵ, phải điều trị và tập phục hồi chức năng hơn 3 năm. Khi sức khỏe vừa có chuyển biến, ông đã có thể vịn đứng dậy, tập đi lại và tự chăm sóc bản thân. Gia đình đang hy vọng ông sớm hồi phục thì tai nạn bất ngờ ập đến", bà Hường nói trong nước mắt.

Chắt chiu từng đồng nuôi con

Trước khi chồng mất, bà Hường chủ yếu ở nhà chăm sóc chồng và lo cho các con. Nay, bà phải đi làm dọn phòng tại một khách sạn, với thu nhập khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, để trang trải sinh hoạt và nuôi con ăn học.

Bà Trần Thị Hường và con gái Thái Mai Anh bên di ảnh của người chồng, người cha quá cố.

Con gái lớn bị khuyết tật, không thể tự lập, chủ yếu ở nhà phụ mẹ những việc đơn giản như quét dọn, lau nhà. Con trai nhỏ là cháu Thái Quang Hiệp đang học lớp 6 đã phải chịu cảnh thiếu vắng cha.

Với đồng tiền thu nhập ít ỏi, bà Hường phải tính toán từng khoản chi tiêu, vừa lo cho con trai tiếp tục đến trường, vừa chăm sóc con gái và canh cánh nỗi lo về tương lai của con khi bản thân ngày càng lớn tuổi. Mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai người mẹ sau biến cố quá lớn của gia đình.

Sau vụ tai nạn, căn nhà của gia đình bị hư hỏng nặng, phần tường phía trước và khu vực phía trước bị tông sập. Theo bà Hường, tổng thiệt hại tài sản gia đình kê khai, gồm nhà cửa, đồ đạc ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Bà cho biết, đến nay gia đình mới nhận được tổng cộng 80 triệu đồng. Một phần số tiền này dùng để lo tang sự, số còn lại bà xây lại được bức tường phía trước ngăn cách để tiếp tục cho người thân sử dụng bán cà phê.

Phần nhà bị hư hỏng còn trống trải, chưa có cửa nẻo bảo đảm. Mỗi khi trời mưa, nước tạt vào bên trong, ba mẹ con phải căng bạt che tạm. Muốn sửa lại nơi ở cho an toàn, bà Hường không biết xoay xở từ đâu khi thu nhập chỉ đủ trang trải những nhu cầu thiết yếu.

Tháng 11/2025, gia đình nhận được thông báo của cơ quan chức năng về việc tạm đình chỉ vụ việc do đang chờ cung cấp một số tài liệu quan trọng. Gia đình sau đó đã gửi đơn đề nghị xem xét, giải quyết và hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục được xử lý.

Việc chưa được giải quyết dứt điểm cũng khiến gia đình chưa biết khi nào mới có thể tiếp tục yêu cầu khắc phục đầy đủ những thiệt hại đã xảy ra. Trong khi đó, cuộc sống của ba mẹ con vẫn phải duy trì từng ngày, còn căn nhà bị hư hỏng chưa thể sửa chữa hoàn chỉnh.

Ông Phạm Duy Thanh, Tổ trưởng Tổ dân phố Đất Lành, phường Nam Nha Trang cho biết, từ khi chồng qua đời, hoàn cảnh của bà Hường rất khó khăn. Theo ông Thanh, nếu nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong giai đoạn này, gia đình sẽ có thêm điểm tựa để từng bước ổn định cuộc sống.

Bà Hường chia sẻ: "Cuộc sống đã rất chật vật, tôi chỉ mong sự việc được giải quyết thấu tình, đúng quy định, để nỗi đau và những khó khăn mà mẹ con tôi đang gánh chịu sớm vơi bớt".

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh mẹ con bà Trần Thị Hường, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về số tài khoản của bà Hường: 0061000102777, Ngân hàng Vietcombank. (Nội dung ghi rõ: Ủng hộ bà Hường ở Khánh Hòa). Hoặc gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung ghi rõ: Ủng hộ bà Hường ở Khánh Hoà).