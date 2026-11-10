Chồng báo bị mắc kẹt ở khách sạn với đồng nghiệp do lũ lụt, vợ nhờ người đến tìm liền bắt gặp cảnh trớ trêu

Theo NDTV, một người đàn ông Malaysia nói với vợ rằng anh đến Hat Yai, miền Nam Thái Lan, công tác cùng các đồng nghiệp. Tuy nhiên, khi khu vực này hứng chịu trận lũ nghiêm trọng, người vợ đang mang thai con thứ tư đã không thể liên lạc với chồng thường xuyên và bắt đầu vô cùng lo lắng.

Người phụ nữ sau đó tìm đến một tài khoản mạng xã hội có tên @psmommyhannah để nhờ hỗ trợ tìm kiếm chồng. Người này đang chia sẻ thông tin về hoạt động cứu hộ, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Hat Yai.

Ngày 24/11/2025, người phụ nữ nhận được lời nhờ giúp đỡ từ người vợ Malaysia. Tin rằng chồng đang mắc kẹt cùng đồng nghiệp tại một khách sạn trong thành phố, người vợ mong muốn có người đến kiểm tra tình hình của anh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, @psmommyhannah đã nhờ người thân đang ở Hat Yai tìm đến khách sạn mà người đàn ông cho biết mình lưu trú. Thế nhưng, kết quả tìm kiếm lại khiến tất cả bất ngờ. Những người đến kiểm tra phát hiện người đàn ông không ở cùng các đồng nghiệp như lời kể, mà đang chung phòng với một phụ nữ khác.

Sự dối trá bị phanh phui khi một người bạn của người vợ đứng ra sắp xếp việc tìm kiếm, cứu hộ. Ảnh minh họa

Theo chia sẻ của @psmommyhannah, người đàn ông đã ở cùng người phụ nữ này suốt 4 ngày. Người vợ đang mang thai con thứ tư hoàn toàn không biết chuyện, bởi chồng vẫn thường xuyên giữ liên lạc với cô trong suốt chuyến đi.

Người chia sẻ câu chuyện cho biết cô chưa thông báo ngay sự thật cho người vợ. Cô giải thích việc công khai sự việc không phải để thu hút sự chú ý mà muốn cảnh báo những phụ nữ khác, không nên quá dễ dàng tin tưởng vào lời nói của chồng.

Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bất bình trước hành động của người đàn ông. Một số ý kiến cho rằng người vợ xứng đáng được biết sự thật, trong khi những người khác đề xuất nên nhờ người thân hoặc bạn bè thông báo trực tiếp để cô có thể chuẩn bị tinh thần.

Vụ việc càng gây chú ý bởi thời điểm người vợ phát hiện sự thật cũng là lúc cô đang mang thai đứa con thứ tư và lo lắng chồng gặp nguy hiểm giữa thiên tai.

Theo NDTV, thời điểm đó, miền Nam Thái Lan đang hứng chịu đợt lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài. Hat Yai, thành phố lớn nhất khu vực miền Nam, là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhiều khu dân cư bị ngập sâu, giao thông gián đoạn và người dân phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn các nhu yếu phẩm.