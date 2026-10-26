Chồng bà Nguyễn Thị Nga mua 8 triệu cổ phiếu SeABank

Theo báo cáo kết quả giao dịch công bố ngày 23/10, ông Lê Hữu Báu đã hoàn tất mua 8 triệu cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) theo phương thức thỏa thuận. Giao dịch có giá trị tính theo mệnh giá là 80 tỷ đồng.

Trước giao dịch, ông Báu nắm giữ hơn 66 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng 1,9% vốn điều lệ ngân hàng. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên hơn 74 triệu đơn vị, tương ứng 2,1% vốn.

Báo cáo nêu rõ ông Lê Hữu Báu là chồng của bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank.

Sau giao dịch, tổng lượng cổ phiếu SSB do ông Lê Hữu Báu và người có liên quan nắm giữ gần 509 triệu đơn vị, tương ứng 14,673% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank (Ảnh: BRG).

Cũng trong ngày 23/10, SeABank thông báo ông Lê Tuấn Anh, con trai bà Nguyễn Thị Nga, đã bán 673.500 cổ phiếu SSB trong thời gian từ ngày 23/9 đến 22/10/2026.

Theo đó, ông Lê Tuấn Anh đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu SSB nhưng chỉ thực hiện được 673.500 cổ phiếu do điều kiện thị trường không phù hợp.

Trước giao dịch, ông Tuấn Anh nắm giữ hơn 38,16 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng 1,1% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Sau giao dịch, lượng sở hữu giảm xuống còn hơn 37,48 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,08% vốn.

Bên cạnh đó, người có liên quan khác trong ngân hàng là em gái ông Tuấn Anh - bà Lê Thu Thủy hiện cũng đang nắm giữ hơn 79,1 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng khoảng 2,3% vốn ngân hàng.

Sau giao dịch, tổng lượng cổ phiếu do ông Lê Tuấn Anh và người có liên quan nắm giữ là gần 501 triệu đơn vị, tương ứng 14,4% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của SeABank.