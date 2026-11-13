Chồng Alice Huang được cho là chấp nhận mối quan hệ giữa vợ và Jensen Huang suốt 2 năm

Theo The Wall Street Journal ( WSJ), Theo những người am hiểu cặp đôi, trước khi vướng vào mối quan hệ tình cảm gây ảnh hưởng đến chiếc ghế CEO NVIDIA, Jensen Huang đã được một doanh nhân Trung Quốc tên Kang Wei giới thiệu với Alice Huang. Đáng chú ý, Kang Wei và Jensen Huang đã quen biết nhau khoảng 10 năm, còn Kang Wei chính là chồng của Alice.

Trong khoảng 2 năm, Kang được cho là đã chấp nhận mối quan hệ tình cảm giữa vợ mình và vị CEO NVIDIA, đồng thời khá thoải mái khi nói về sự thân thiết của hai người. Thậm chí, khi trò chuyện với những người quen, ông đôi lúc nửa đùa nửa thật gọi Alice là trợ lý riêng của Jensen Huang.

Kang Wei và Alice Huang chụp ảnh cùng nhau vào năm 2023.

Theo WSJ, câu chuyện này cũng cho thấy cách Kang Wei và Alice Huang tận dụng các mối quan hệ cá nhân để phát triển hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, Singapore, Đài Loan và nhiều nơi khác.

Trong khoảng một thập kỷ, hai người liên tục tìm kiếm những cơ hội đầu tư sinh lời, từ các công ty trò chơi điện tử, thương vụ thâu tóm doanh nghiệp dược phẩm cho đến lĩnh vực điện toán đám mây.

Đến năm 2023, họ chuyển hướng sang lĩnh vực trung tâm dữ liệu AI thông qua công ty Megaspeed International tại Singapore. Alice Huang được đăng ký là giám đốc công ty, còn Kang Wei cùng tham gia xây dựng hoạt động kinh doanh.

Alice Huang bên cạnh Jensen Huang

WSJ cho biết Alibaba đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển Megaspeed. Công ty này được cho là đã sử dụng Alibaba làm khách hàng chủ chốt để có cơ hội trở thành đối tác điện toán đám mây của NVIDIA vào tháng 11/2023.

Tuy nhiên, hoạt động của Megaspeed sau đó vướng nghi vấn liên quan đến việc vận chuyển một số máy chủ sử dụng chip NVIDIA từ Đông Nam Á sang Trung Quốc, bất chấp các quy định hạn chế xuất khẩu của Mỹ. Công ty khẳng định hoạt động trong khuôn khổ các quy định kiểm soát xuất khẩu hiện hành.