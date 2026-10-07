Chọn xoài ngon đừng chỉ nhìn quả to, 5 dấu hiệu giúp nhận biết quả thơm ngọt, thịt dày

Xoài là loại trái cây được nhiều người yêu thích bởi có thể ăn trực tiếp hoặc dùng để làm sinh tố, kem, bánh, thạch và nhiều món trộn. Tuy nhiên, không phải quả xoài nào nhìn đẹp mắt cũng đạt độ chín và chất lượng như mong muốn.

Nhiều người có thói quen chọn quả thật to vì cho rằng kích thước lớn đồng nghĩa với nhiều thịt. Thực tế, độ ngon còn phụ thuộc vào giống xoài, độ chín và tình trạng bảo quản. Một vài mẹo đơn giản dưới đây có thể giúp bạn lựa chọn xoài dễ dàng hơn.

Ưu tiên quả đầy đặn, cầm nặng tay

Với những quả cùng giống và có kích thước tương đương, nên ưu tiên quả có dáng đầy đặn, hai bên má căng, thân tương đối tròn và cầm chắc tay.

Trọng lượng cũng là một dấu hiệu tham khảo. Hai quả có kích thước gần giống nhau, quả nặng tay hơn thường có độ mọng tốt hơn. Tuy nhiên, đây không phải tiêu chí tuyệt đối bởi mỗi giống xoài có hình dáng và tỷ lệ thịt, hạt khác nhau.

Nếu muốn chọn quả có hạt nhỏ, nhiều người thường quan sát phần đầu quả hay còn gọi là “mắt” xoài. Mắt nhỏ đôi khi được cho là đi cùng hạt nhỏ hơn, nhưng đặc điểm này phụ thuộc nhiều vào giống nên chỉ nên xem như mẹo tham khảo.

Ngửi phần cuống để biết xoài đã chín chưa

Mùi thơm là một trong những dấu hiệu hữu ích khi chọn xoài chín ăn ngay.

Đưa phần cuống lại gần mũi và ngửi. Xoài đã chín thường tỏa mùi thơm ngọt đặc trưng, rõ hơn ở khu vực gần cuống. Nếu quả gần như không có mùi, xoài có thể còn xanh hoặc chưa đạt độ chín mong muốn.

Phần cuống cũng nên tương đối tươi, không có dấu hiệu nhũn, chảy dịch hoặc mùi bất thường. Nếu xuất hiện mùi lên men, chua hoặc khó chịu, nên bỏ qua quả đó.

Đừng chỉ nhìn màu vỏ để đoán độ chín

Màu vỏ của xoài khi chín có thể thay đổi tùy giống. Có loại chuyển vàng, vàng cam nhưng cũng có loại vẫn giữ phần lớn màu xanh ngay cả khi đã chín. Vì vậy, không nên mặc định quả càng vàng càng ngon hoặc quả còn xanh chắc chắn chưa chín.

Với xoài mua về để ăn ngay, nên chọn những quả có vỏ tương đối căng, không nhăn nhiều và không có vùng dập úng. Một vài chấm nhỏ trên bề mặt chưa chắc đồng nghĩa phần thịt bên trong đã hỏng, nhưng những vùng thâm đen lan rộng, mềm nhũn hoặc có dấu hiệu úng thì nên tránh.

Ấn nhẹ để kiểm tra độ đàn hồi

Dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào phần thân xoài. Quả hơi mềm, có độ đàn hồi thường đã chín hoặc đang ở độ chín phù hợp để ăn ngay.

Nếu quả cứng chắc, xoài có thể còn xanh và cần thêm thời gian để chín. Ngược lại, nếu phần thịt mềm nhũn, lõm sâu và không đàn hồi trở lại, quả có thể đã chín quá hoặc bắt đầu xuống chất lượng.

Không nên bóp mạnh hoặc ấn nhiều vị trí vì có thể làm xoài bị dập. Chỉ cần dùng lực nhẹ để cảm nhận độ chắc của quả.

Chọn độ chín tùy món ăn

Không phải lúc nào xoài chín mềm cũng là lựa chọn tốt nhất. Nếu mua xoài để làm nộm, salad hoặc các món cần độ giòn, nên chọn quả còn xanh hoặc vừa chín tới. Loại này thường giữ được độ chắc và dễ thái sợi.

Nếu ăn trực tiếp, làm sinh tố hoặc các món tráng miệng, có thể chọn xoài đã chín hơn, có mùi thơm rõ và phần thịt mềm vừa phải.

Với xoài còn xanh, có thể để quả chín tự nhiên ở nhiệt độ phòng. Khi xoài bắt đầu mềm nhẹ và tỏa mùi thơm đặc trưng, nếu chưa ăn ngay có thể bảo quản trong ngăn mát để làm chậm quá trình chín.

Nhìn chung, khi mua xoài không nên chỉ dựa vào kích thước hoặc màu sắc. Một quả xoài ngon nên được đánh giá kết hợp qua hình dáng, trọng lượng, mùi thơm, phần cuống và độ đàn hồi. Dành thêm vài giây kiểm tra trước khi mua sẽ giúp bạn dễ chọn được quả phù hợp với nhu cầu sử dụng, hạn chế mua phải xoài quá xanh, quá chín hoặc đã bị dập hỏng.