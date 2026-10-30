Chọn xe máy điện tiệt kiệm năng lượng, cần quan tâm những thông số nào?

Không chỉ nhìn vào thông số quảng cáo

Thị trường xe máy điện ngày càng đa dạng với nhiều mẫu mã, mức giá và thông số kỹ thuật khác nhau. Trong đó, quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc thường là một trong những yếu tố được người mua quan tâm hàng đầu.

Sinh viên là đối tượng khách hàng sử dụng nhiều xe máy điện (Ảnh: Tạ Hải).

Tuy nhiên, quãng đường công bố chưa phản ánh đầy đủ khả năng tiết kiệm năng lượng của một chiếc xe. Hai mẫu xe có thể đi được quãng đường tương đương nhưng sử dụng bộ pin có dung lượng khác nhau, dẫn đến mức tiêu thụ điện và chi phí vận hành không giống nhau.

Anh Trần Văn Tuấn, nhân viên tư vấn bán xe máy điện tại đại lý Yadea tại Hà Nội tư vấn, khách hàng nên so sánh các mẫu xe dựa trên mức tiêu thụ điện trong cùng điều kiện thử nghiệm được các cơ quan chức năng công bố công khai, thay vì chỉ căn cứ vào thông số quảng cáo. Bởi nếu chỉ nhìn riêng lẻ một mẫu xe sẽ không có sự so sánh, không biết xe đó có tiết kiệm điện hay không.

Nếu có điều kiện, nên so sánh nhiều mẫu xe có thông số kỹ thuật tương đương, hỏi kinh nghiệm của người đã mua trước và thậm chí là tìm hiểu thêm thông tin trên các hội nhóm, diễn đàn.

Thử xe và tính chi phí trước khi quyết định

Còn theo kỹ sư ô tô Trần Văn Hoàng, để đánh giá khả năng tiết kiệm năng lượng của ô tô và xe máy điện, cần quan tâm đến lượng điện tiêu thụ trên mỗi ki-lô-mét di chuyển, thay vì chỉ nhìn vào dung lượng pin hoặc quãng đường tối đa do nhà sản xuất công bố.

Muốn so sánh chính xác, cần đặt các mẫu xe trong điều kiện sử dụng tương đương, như tải trọng, tốc độ, cung đường và cách vận hành. Thông số quãng đường công bố thường được xác định theo điều kiện thử nghiệm nhất định. Trong khi sử dụng thực tế có thể khác biệt đáng kể do mật độ giao thông, việc tăng giảm tốc độ, địa hình và thói quen của người lái.

Cần so sánh nhiều thông số để chọn xe máy điện tiết kiệm thay vì chỉ nhìn vào thông số quảng cáo.

Về pin, anh Hoàng cho rằng dung lượng lớn giúp tăng khả năng di chuyển sau mỗi lần sạc nhưng không đồng nghĩa xe tiết kiệm điện hơn. Người mua cần đối chiếu dung lượng pin với quãng đường thực tế, đồng thời tìm hiểu tuổi thọ, chế độ bảo hành và khả năng duy trì hiệu suất của pin trong quá trình sử dụng.

Đối với động cơ, hiệu suất chuyển đổi điện năng, bộ điều khiển và khả năng vận hành ở các dải tốc độ cũng ảnh hưởng đến lượng điện tiêu thụ. Vì vậy, nếu có điều kiện, người mua nên tham khảo kết quả thử nghiệm độc lập hoặc tự theo dõi lượng điện sạc và quãng đường đi được trong một khoảng thời gian đủ dài để có đánh giá sát với nhu cầu sử dụng thực tế.

Trước khi quyết định mua, người tiêu dùng nên lái thử, kiểm tra chính sách bảo hành pin và động cơ, đồng thời tham khảo trải nghiệm sử dụng thực tế. Đây là cách giúp hạn chế khoảng cách giữa thông số quảng cáo và hiệu quả vận hành, từ đó lựa chọn được chiếc xe phù hợp và tiết kiệm lâu dài.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi mua xe máy điện, người mua nên tìm hiểu mức tiêu thụ điện, bởi đây là chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng sử dụng năng lượng của xe. Nếu nhà sản xuất cung cấp mức tiêu thụ điện theo Wh/km hoặc kWh/100km, người mua có thể sử dụng thông số này để so sánh các mẫu xe trong điều kiện tương đương. Mức tiêu thụ càng thấp thì xe càng cần ít điện để di chuyển cùng một quãng đường.

Bên cạnh đó, người mua cũng nên quan tâm đến các chỉ số khác như mối tương quan giữa dung lượng pin và quãng đường di chuyển, hiệu suất động cơ giúp chuyển đổi điện năng thành cơ năng hiệu quả hơn, giảm năng lượng thất thoát, bộ điều khiển, điều kiện vận hành và tính lượng điện tiêu thụ, giá điện tại nơi sạc và tần suất sử dụng...