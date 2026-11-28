Tại Ngày hội Kết nối Nghề nghiệp và Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc 2026, với sự tham gia của khoảng 40 doanh nghiệp và hơn 200 vị trí việc làm, ngày 27/11, TS Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam, khuyên sinh viên mới ra trường không nên chỉ quan tâm đến mức lương khởi điểm mà cần chú trọng môi trường làm việc, cơ hội học hỏi và phát triển trong những năm đầu sự nghiệp.

3-5 năm đầu, hãy nhìn vào môi trường làm việc

Theo TS Lê Đắc Sơn, để có cơ hội việc làm phù hợp, sinh viên cần chủ động tiếp cận doanh nghiệp, đặt câu hỏi về công việc và giới thiệu năng lực, định hướng của bản thân.

Ông nhấn mạnh ngoại ngữ - biết tiếng Trung, tiếng Anh là tấm vé quan trọng giúp sinh viên mở rộng cơ hội nghề nghiệp làm việc trực tiếp với chuyên gia và có con đường rộng mở hơn rất nhiều. Người học cần có thái độ nghiêm túc, tinh thần chủ động và sự chuẩn bị phù hợp với môi trường làm việc.

“Đừng chỉ nhìn mức lương khởi điểm. Hãy nhìn vào môi trường mà các em sẽ được học hỏi trong 3-5 năm đầu. Ở các tập đoàn sản xuất lớn, các em học được kỷ luật, quy trình và tác phong công nghiệp. Đó là những thứ không giáo trình nào dạy”, TS Lê Đắc Sơn nhắn nhủ bạn trẻ.

TS. Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam phát biểu.

Bên cạnh chuyên môn, thái độ cũng quyết định khả năng phát triển của người lao động. “Doanh nghiệp có thể đào tạo lại kỹ năng cho các em nhưng sự trung thực, chăm chỉ và tinh thần cầu tiến thì phải do chính các em mang theo”.

Từ góc độ đào tạo, TS. Lê Đắc Sơn đề xuất doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập, thực hành ngay từ những năm đầu đại học, thay vì chờ đến năm cuối. Nhà trường cũng mong muốn doanh nghiệp đặt hàng đào tạo theo nhu cầu cụ thể về ngành nghề, vị trí, số lượng và nhóm kỹ năng.

Thạc sĩ Chu Quang Thắng, Viện trưởng Viện Hán ngữ và Hợp tác Trung Quốc - Trường Đại học Đại Nam, cho biết sau gần 50 năm giảng dạy tiếng Trung và đào tạo nhiều thế hệ sinh viên, ông từng gặp những trường hợp người học có kết quả tốt, sở hữu chứng chỉ tiếng Trung HSK nhưng vẫn lúng túng khi giao tiếp trực tiếp với nhà tuyển dụng, đối tác, khách hàng bản địa.

Nguyên nhân một phần là người học “quá chú trọng việc thi cử”, lấy chứng chỉ mà chưa dành đủ thời gian rèn luyện khả năng giao tiếp trong đời sống và công việc.

Từ thực tế này, ông cho rằng người học cần chuyển từ tư duy học để thi sang học để sử dụng. Sinh viên cần rèn luyện đồng đều các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đồng thời tìm hiểu văn hóa, bối cảnh xã hội và cách giao tiếp của người bản ngữ.

Doanh nghiệp cần nhân sự có khả năng học hỏi thực tế

Từ phía nhà tuyển dụng, ông Vương Văn Chiến, Trưởng phòng Chất lượng Cooler Master, cho biết sinh viên mới tốt nghiệp thường có khả năng tiếp thu nhanh nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm thực hành và chưa quen với áp lực trong môi trường sản xuất.

Thời gian để nhân sự mới bắt nhịp công việc có thể kéo dài từ 6 tháng đến một năm, tùy vị trí và mức độ chuyên môn. Vì vậy, việc tăng cường thực hành, trải nghiệm tại doanh nghiệp và đào tạo ngắn hạn có thể giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách khi đi làm.

Theo ông Yang Weifu, đại diện Công ty TNHH Công nghệ Shunyun, doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân lực có tiềm năng, đặc biệt ở nhóm kỹ thuật. Doanh nghiệp sẵn sàng đào tạo sinh viên mới tốt nghiệp, nhưng điều quan trọng là người lao động phải có tinh thần cầu tiến, thái độ tích cực và phương pháp học tập có hệ thống.

Sinh viên nghe tư vấn từ đại diện doanh nghiệp.

Trong khi đó, ông Tô Mạnh Đường, đại diện Công ty cổ phần Sáng Việt Thịnh, đề cập đến khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo của sinh viên. AI nên được sử dụng như công cụ hỗ trợ công việc, không thay thế tư duy và sự sáng tạo của nhân sự.

Em Quang Hưởng, sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc cho biết đang tìm kiếm cơ hội thực tập vào cuối năm thứ ba. Nam sinh cân nhắc làm việc trong lĩnh vực giáo dục hoặc logistics nhưng nếu lựa chọn logistics, bản thân cần bổ sung kiến thức chuyên ngành, văn bằng và yêu cầu công việc cụ thể.

Những cuộc trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng giúp sinh viên tham dự Ngày hội Kết nối Nghề nghiệp và Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc 2026 có cái nhìn cụ thể hơn về thị trường lao động, từ đó điều chỉnh kế hoạch học tập và chuẩn bị kỹ năng trước khi bước ra thị trường lao động.