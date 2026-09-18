Chơn và Phù Sa bất đồng về chuyện cảnh báo sạt lở

Trong trích đoạn giới thiệu tập 21 phim "Phù sa", trước những lo ngại rằng nguy cơ sạt lở có thể khiến nhà đầu tư e ngại, Phù Sa cho rằng Bình Hòa cần nhanh chóng chuẩn bị để đón đoàn khảo sát. Tuy nhiên, người dân có vẻ không mấy quan tâm đến điều đó.

Thấy cháu gái không thuyết phục được, bà ngoại của Phù Sa đứng ra nói với bà con. Với bà, nghề dệt chiếu không chỉ là kế sinh nhai mà còn là một phần ký ức của nhiều thế hệ. Những chiếc chiếu được làm ra còn để con cháu biết ông bà mình từng sống bằng nghề gì. Dù nghề này từng bị cho là sẽ mai một, bà vẫn bền bỉ gắn bó và tin rằng những giá trị ấy cần được gìn giữ.

Những câu nói của bà đã khiến mọi người hiểu rằng dù có chuyện gì họ vẫn cần phải tiếp tục sống với nghề.

Bà ngoại và Phù Sa muốn người dân giữ gìn gắn bó với nghề dệt chiếu. Ảnh VTV

Trong khi đó, câu chuyện tình cảm giữa Chơn, Phù Sa và Nghiệm cũng trở thành đề tài được mọi người bàn luận. Sáu Lém cho rằng Chơn có tình cảm với Phù Sa, nhưng kể từ khi Nghiệm xuất hiện, cô ngày càng đồng hành cùng anh và đứng về phía anh nhiều hơn.

Anh ta ngầm cho rằng đó chính là lí do mà Chơn khó chịu và dùng việc cảnh báo sạt lở để phá đám chuyện đầu tư của Nghiệm ở Bình Hòa.

Chơn bảo vệ quan điểm những việc làm chỉ muốn an toàn cho bà con. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Chơn tiếp tục đối mặt với bà con để bảo vệ quan điểm của mình. Anh cho rằng Phù Sa không nhìn nhận vấn đề thấu đáo, rằng anh đang làm tất cả để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân nơi đây.

Tập 21 phim "Phù sa"được phát sóng lúc 21h ngày 18/9 trên VTV1.