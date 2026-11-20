Nghị lực phía sau giảng đường

Có những người trẻ bước vào giảng đường đại học với hành trang là sự chuẩn bị của gia đình, những dự định về tương lai và một khoảng thời gian đủ đầy để trải nghiệm thời sinh viên. Nhưng cũng có những người phải học cách tự lập từ rất sớm bởi phía sau cánh cửa giảng đường là những nỗi lo cơm áo, bệnh tật và trách nhiệm gia đình. Nguyễn Đức Vũ Bảo - sinh viên năm thứ ba ngành Kinh doanh quốc tế củaTrường Đại học Ngoại thương là một người trẻ như thế.

Nguyễn Đức Vũ Bảo là anh cả trong gia đình có bốn anh em trai. Mẹ em vừa qua đời sau nhiều năm đau ốm, bố gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, không còn khả năng lao động. Ba người em vẫn đang trong độ tuổi đến trường. Những biến cố liên tiếp khiến gia đình vốn thuộc diện hộ nghèo càng thêm chật vật, trong khi người con cả đang học tập xa nhà, chưa có đủ điều kiện để đỡ đần bố và các em.

Nguyễn Đức Vũ Bảo, sinh viên năm thứ ba ngành Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Ngoại thương lựa chọn tri thức làm điểm tựa vượt lên nghịch cảnh. Ảnh: Bảo Anh

Lên Hà Nội học đại học, Bảo sớm phải tự xoay xở với những khoản chi phí sinh hoạt. Tiền ăn, tiền thuê chỗ ở và các khoản phục vụ học tập trở thành nỗi lo thường trực. Ở quê, bố đau ốm, các em còn nhỏ; trên thành phố, Bảo vừa phải bảo đảm việc học, vừa tìm cách có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

Hết học kỳ I năm thứ nhất, Bảo bắt đầu nhận dạy gia sư để có thêm thu nhập trang trải chi phí học tập. Khi có khoản dư, em lại gửi về phụ giúp gia đình, lo cho các em. Lịch trình của Bảo vì thế gần như kín với những giờ học trên giảng đường, bài vở và công việc gia sư.

Dù phải xoay xở với nhiều khó khăn, Bảo vẫn không buông lơi việc học. Em duy trì tinh thần học tập nghiêm túc, đồng thời chủ động tìm kiếm cơ hội thử sức và phát triển bản thân. Điểm trung bình tích lũy đạt hơn 3,60 (xếp loại xuất sắc) cùng thành tích lọt vào top 5 cuộc thi “The Real Contest” do Câu lạc bộ Nghiên cứu thị trường bất động sản REC FTU tổ chức là những dấu mốc ghi nhận nỗ lực bền bỉ của nam sinh.

Với Bảo, học tập không chỉ để có một tấm bằng hay tìm kiếm công việc sau khi tốt nghiệp. Tri thức còn là phương tiện để em có thể tự chủ cuộc sống, phát triển tư duy và từng bước gánh vác trách nhiệm với gia đình.

Nhìn nhận về hoàn cảnh của mình, nam sinh không phủ nhận những rào cản đang hiện hữu. Có những thời điểm gia đình khó khăn đến mức không được ăn no, sức khỏe của bố khiến em thường xuyên lo lắng, còn các em trai vẫn cần người chăm sóc, dìu dắt. Nhưng thay vì chỉ nhìn hoàn cảnh như một sự thiệt thòi, Bảo coi đó vừa là rào cản, vừa là động lực để tiếp tục phấn đấu học tập.

Theo cô Vũ Thị Bích Hải, giảng viên, chủ nhiệm lớp đại học của Bảo, điều đáng ghi nhận ở nam sinh không chỉ là kết quả học tập mà còn là tinh thần nỗ lực, ý thức vươn lên. Dù đối diện với những khó khăn riêng của gia đình, Bảo vẫn chủ động trong học tập và các hoạt động, từng bước hoàn thiện bản thân.

Nhận yêu thương

Câu chuyện của Nguyễn Đức Vũ Bảo và gia đình được chia sẻ trong chương trình “Mái ấm gia đình Việt”. Sau khi chương trình phát sóng, nam sinh nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, các nhà hảo tâm và cộng đồng mạng. Những lời hỏi thăm, động viên, hỗ trợ được gửi đến một chàng trai đang phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn so với độ tuổi của mình.

Bảo cho biết em thực sự bất ngờ trước tình cảm ấy. Có những người chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết nhưng vẫn chủ động nhắn tin hỏi thăm, động viên và tìm cách giúp đỡ gia đình. Sự quan tâm không chỉ đến từ những khoản hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện qua những lời chia sẻ, những cơ hội công việc và sự đồng hành mà em chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được nhiều đến vậy.

“Em rất xúc động. Em không nghĩ mình lại nhận được sự quan tâm của nhiều người như thế. Có rất nhiều người nhắn tin động viên, hỏi thăm và hỗ trợ gia đình. Em thực sự trân quý những tình cảm ấy”, Bảo chia sẻ.

Với Bảo, tri thức vẫn là điểm tựa để vượt qua nghịch cảnh và vươn lên. Tình yêu thương nhận được từ cộng đồng sẽ trở thành động lực để em sống có trách nhiệm hơn. Ảnh: Bảo Anh

Sau chương trình, cuộc sống của gia đình Bảo cũng có những chuyển biến tích cực. Giờ đây, gia đình em đã có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống. Bảo kể, trước đây, gia đình còn nhiều khó khăn, các em có lúc ăn uống không được đầy đủ. Sau khi nhận được sự hỗ trợ, các em đã có thể ăn no hơn, ngon hơn; bố cũng đỡ phải lo lắng một phần. Bản thân em khi học tập tại Hà Nội cảm thấy yên tâm hơn vì gia đình ở quê đã được quan tâm, chăm lo tốt hơn.

Sự quan tâm của cộng đồng còn mở ra cho Bảo nhiều cơ hội công việc. Sau khi câu chuyện của em được phát sóng, em nhận được rất nhiều tin nhắn đề nghị dạy gia sư. Theo Bảo, số người liên hệ lên tới hàng trăm. Không ít phụ huynh mong muốn em nhận dạy cho con mình, bên cạnh những lời đề nghị hỗ trợ, giới thiệu việc làm khác.

Nhưng, Bảo đã từ chối phần lớn những lời mời ấy bởi em hiểu mình cần dành thời gian cho việc học và định hướng nghề nghiệp lâu dài. Hiện tại, em vẫn duy trì việc dạy những học sinh đã gắn bó từ trước, song không nhận thêm học sinh mới. “Gia sư chỉ là công việc giúp em có thể trang trải cuộc sống. Định hướng của em vẫn là một công việc liên quan đến ngành học. Vì vậy, hiện tại em muốn tập trung hơn cho việc học tập, không nhận thêm các lớp gia sư nữa”, Bảo nói.

Đáng quý hơn cả là quyết định xin dừng tiếp nhận các khoản quyên góp, hỗ trợ cá nhân dành cho gia đình. Trong lời cảm ơn gửi đến chương trình “Mái ấm gia đình Việt”, các nhà hảo tâm và cộng đồng, Bảo bày tỏ mong muốn được khép lại việc tiếp nhận hỗ trợ ở thời điểm hiện tại để nhường cơ hội sẻ chia cho những hoàn cảnh khác.

Lý giải quyết định này, Bảo cho rằng gia đình mình thực sự khó khăn, nhưng trong cuộc sống vẫn còn nhiều hoàn cảnh éo le hơn. Em nhớ lại ngay trong tập phát sóng có ba gia đình, bản thân đã cảm nhận được những khó khăn rất lớn của hai gia đình còn lại. Có những gia đình mà các thành viên đều không có khả năng lao động, điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn. “Em thấy có những hoàn cảnh còn khó khăn hơn gia đình mình. Em mong mọi người có thể dành phần hỗ trợ ấy cho những gia đình khác, những người thực sự đang cần được giúp đỡ hơn”, Bảo chia sẻ.

Bảo cũng nhấn mạnh trách nhiệm sử dụng những khoản hỗ trợ đúng mục đích, trân trọng công sức và tình cảm của những người đã sẻ chia. Em hiểu phía sau mỗi sự đóng góp là sự chắt chiu, là tấm lòng của những người có thể cũng đang phải lo toan cho cuộc sống riêng.

Chọn sẻ chia

Ở tuổi 20, Bảo thừa nhận bản thân vẫn còn nhiều điều phải học. Những biến cố gia đình khiến em phải đối diện với những trách nhiệm mà trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ gánh vác ở độ tuổi này. Có những việc chưa từng trải qua, có những quyết định vẫn khiến em lúng túng, đôi khi còn thiếu sót trong cách ứng xử, giao tiếp và giải quyết vấn đề.

Và sau những biến động, mục tiêu trước mắt của Bảo là hoàn thành chương trình đại học theo kế hoạch. Em cho biết đã hoàn thành phần lớn các học phần và đang hướng tới việc hoàn tất những yêu cầu còn lại, trong đó có thực tập và tốt nghiệp. Em mong muốn sau khi tốt nghiệp, sớm tìm được công việc phù hợp với sở thích, chuyên môn và ngành học đã lựa chọn.

Nếu có thể làm việc đúng chuyên ngành, đó sẽ là điều thuận lợi. Tuy nhiên, Bảo hiểu rằng điều quan trọng trước hết là có một công việc ổn định, mức thu nhập đủ để tự trang trải cuộc sống và hỗ trợ bố cùng các em.

Với ba người em trai, Bảo mong các em tiếp tục học tập tốt, biết trân trọng những điều kiện đang có và từng bước tự lập. Em cũng nhìn nhận sự hỗ trợ mà gia đình nhận được không chỉ giúp giải quyết những khó khăn trước mắt, mà còn đặt ra trách nhiệm để các em nỗ lực hơn trong học tập. “Bây giờ mọi người đã giúp đỡ gia đình, em cũng mong các em học tốt hơn, cố gắng hơn để sau này có thể tự lo cho bản thân”, Bảo nói.

Từ câu chuyện của mình, Bảo cũng muốn gửi lời động viên đến những học sinh, sinh viên đang phải đối diện với khó khăn. Em mong các bạn không vì hoàn cảnh hiện tại mà từ bỏ việc học hay đánh mất niềm tin vào tương lai. Con đường phía trước có thể nhiều thử thách, nhưng nếu còn cơ hội, mỗi người cần cố gắng tích lũy tri thức, rèn luyện bản thân và chủ động tìm kiếm những hướng đi phù hợp.

Bảo hiểu điều đó không chỉ qua những gì bản thân trải qua, mà còn từ chính hành trình nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Từ những năm học cấp hai, em đã nhận được sự quan tâm của thầy cô, những người ở quê và các tổ chức hỗ trợ giáo dục. Sự đồng hành ấy kéo dài qua những năm phổ thông, đến khi em bước chân vào giảng đường đại học.

Từ một người từng cần những bàn tay nâng đỡ, Bảo đang nuôi dưỡng mong muốn trở thành người có thể đưa tay giúp đỡ người khác. Ảnh- Bảo Anh

Nhìn lại chặng đường đã qua, Bảo hiểu rằng mình không thể có được những điều kiện như hôm nay nếu thiếu sự giúp đỡ của những người xung quanh. Vì vậy, khi có đủ khả năng, em mong muốn tiếp tục trao đi những giá trị tốt đẹp đã từng nhận được.

“Sau này, khi trưởng thành hơn, có khả năng lo cho gia đình, chắc chắn em sẽ tiếp tục giúp đỡ những người khác. Em cũng mong những trải nghiệm và tinh thần học tập của mình có thể lan tỏa đến các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, để các bạn không từ bỏ việc học”, Bảo chia sẻ.

Có lẽ, điều đáng quý trong câu chuyện của Nguyễn Đức Vũ Bảo không nằm ở việc em đã vượt qua tất cả khó khăn, bởi hành trình ấy vẫn còn ở phía trước. Điều đáng trân trọng là giữa những lo toan của tuổi trẻ, em vẫn giữ được niềm tin vào tri thức, biết đón nhận sự giúp đỡ bằng lòng biết ơn và nghĩ đến những người còn khó khăn hơn mình.

Từ một người từng cần những bàn tay nâng đỡ, Bảo đang nuôi dưỡng mong muốn trở thành người có thể đưa tay giúp đỡ người khác. Hành trình ấy có thể còn dài, với nhiều thử thách. Nhưng bằng việc tiếp tục học tập, làm việc và trưởng thành qua từng trải nghiệm, chàng sinh viên Ngoại thương đang từng bước xây dựng tương lai bằng chính năng lực và trách nhiệm của mình. Với Bảo, tri thức vẫn là điểm tựa để vượt qua nghịch cảnh và vươn lên. Còn tình yêu thương nhận được từ cộng đồng sẽ trở thành động lực để em sống có trách nhiệm hơn, không chỉ với gia đình mà còn với xã hội.