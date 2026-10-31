Chọn tri thức làm điểm tựa để vươn lên

Không để hoàn cảnh giới hạn ước mơ

Lên Hà Nội học đại học, Nguyễn Đức Vũ Bảo sớm phải tự xoay xở với những khoản chi phí sinh hoạt. Với một sinh viên có gia đình thuộc diện hộ nghèo, tiền ăn, tiền thuê chỗ ở luôn là bài toán không dễ giải quyết. Phía sau những giờ học trên giảng đường còn là nỗi lo dành cho gia đình ở quê nhà Thanh Hóa.

Mang trong mình khát vọng đổi thay cuộc sống bằng tri thức, Nguyễn Đức Vũ Bảo nỗ lực học tập để xây dựng tương lai cho bản thân và gia đình.

Bảo hiện theo học ngành Kinh doanh Quốc tế, trường Kinh doanh, trường ĐH Ngoại thương. Gia đình có bốn anh em trai, Bảo là anh cả. Mẹ Bảo vừa qua đời sau nhiều năm đau ốm, còn bố gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, mất khả năng lao động. Ba em trai vẫn đang tuổi đi học, khiến trách nhiệm của người anh cả càng trở nên nặng nề. Dẫu vậy, Bảo không từ bỏ mục tiêu học tập. Hết học kỳ I năm thứ nhất, nam sinh bắt đầu đi dạy gia sư để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. May mắn gặp được những học sinh và phụ huynh tin tưởng, Bảo có thêm công việc phù hợp để duy trì việc học.

Dạy gia sư cũng giúp nam sinh rèn luyện tính kỷ luật, khả năng sắp xếp thời gian và tinh thần trách nhiệm. Thay vì chờ đợi hoàn cảnh thay đổi, Bảo chủ động tìm kiếm những cơ hội trong khả năng, từng bước tự lập và chuẩn bị cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Nỗ lực ấy được thể hiện qua kết quả học tập. Bảo đạt điểm trung bình tích lũy 3.60 và lọt top 5 cuộc thi “The Real Contest” do CLB Nghiên cứu thị trường Bất động sản REC FTU tổ chức.

Những giờ dạy gia sư trực tuyến giúp nam sinh chủ động trang trải chi phí sinh hoạt, đồng thời nuôi dưỡng hành trình học tập tại Hà Nội.

Theo cô Vũ Thị Bích Hải - Giảng viên, chủ nhiệm lớp đại học của Bảo, điều đáng ghi nhận ở nam sinh không chỉ là kết quả học tập mà còn là tinh thần nỗ lực, ý thức vươn lên. Dù đối diện với những khó khăn riêng của gia đình, Bảo vẫn cố gắng học tập, chủ động trong các hoạt động và từng bước hoàn thiện bản thân. Đây cũng là những phẩm chất quan trọng giúp Bảo tiếp tục phát triển trong môi trường đại học và trên con đường nghề nghiệp sau này.

Bên cô Vũ Thị Bích Hải - Giảng viên chủ nhiệm lớp, Bảo có thêm sự đồng hành trên chặng đường học tập và trưởng thành.

Trước đó, suốt 12 năm học phổ thông, Bảo luôn đạt danh hiệu Học sinh giỏi. Khi còn học tại trường THPT Yên Định 1, nam sinh nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của thầy cô và nhà trường, đặc biệt trong giai đoạn gia đình gặp khó khăn về. Cô Đỗ Thị Lan - giáo viên chủ nhiệm của Bảo cấp THPT, thường xuyên hỏi han tình hình gia đình, học tập và tạo điều kiện để Bảo tiếp cận các chương trình học bổng của nhà trường, cũng như các tổ chức. Sự đồng hành ấy giúp Bảo có thêm điều kiện tiếp tục học tập, theo đuổi mục tiêu bước vào giảng đường đại học.

Hoàn cảnh vừa là rào cản, vừa là động lực

Khi được hỏi, hoàn cảnh gia đình có phải rào cản đối với bản thân hay không, Bảo nhìn nhận cả những khó khăn lẫn động lực mà mình nhận được từ hoàn cảnh ấy. “Đối với mình, trong cuộc sống, đây vừa là rào cản, vừa là động lực để mình học tập”, nam sinh chia sẻ.

Bảo không phủ nhận có những lúc, cuộc sống khó khăn đến mức không được ăn no. Tình trạng sức khỏe của bố cùng trách nhiệm với ba em trai cũng khiến Bảo thường xuyên trăn trở, nhất là khi bản thân đang học tập xa nhà và chưa có đủ điều kiện hỗ trợ gia đình như mong muốn. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm ấy khiến Bảo xác định rõ hơn điều mình muốn hướng đến. “Mình đã trải qua những tháng ngày có thể coi là khó khăn trong cuộc sống, nên sự mưu cầu về một hạnh phúc chính đáng càng mãnh liệt hơn bao giờ hết”, Bảo nói.

Cùng bạn bè trao đổi, thảo luận bài học, Bảo chủ động bồi đắp kiến thức, từng bước hoàn thiện bản thân.

Với nam sinh, hạnh phúc là có một cuộc sống ổn định, được chủ động quyết định tương lai và có khả năng chăm lo cho những người thân yêu. Vì thế, mục tiêu học tập không chỉ dừng lại ở điểm số hay thành tích trước mắt, mà còn gắn với mong muốn có một công việc phù hợp, tự chủ về tài chính và từng bước gánh vác trách nhiệm với gia đình.

Trong suy nghĩ của Bảo, giáo dục không chỉ cung cấp kiến thức để tìm kiếm việc làm mà còn góp phần hình thành tư duy, nhân cách và cách mỗi người ứng xử với cuộc sống. “Ngay từ nhỏ, mình đã luôn tin rằng học tập là con đường giúp mình thay đổi cuộc sống, phát triển tư duy và hoàn thiện nhân cách. Với mình, tri thức không chỉ là hành trang để tự tin bước vào đời, mà còn giúp mình có đủ năng lực để chăm lo, đỡ đần gia đình và sau này trở thành người có ích cho xã hội”, Bảo chia sẻ.

Ở tuổi 20, Bảo vẫn đang tích lũy kiến thức, hoàn thiện kỹ năng và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp. Những kết quả học tập đã đạt được là nền tảng để Bảo tiếp tục tiến về phía trước, nhưng nam sinh hiểu rằng, con đường tự lập còn đòi hỏi nhiều nỗ lực. Từ một học sinh duy trì thành tích tốt ở quê nhà đến sinh viên Ngoại thương chủ động làm gia sư, tham gia cuộc thi chuyên môn và theo đuổi mục tiêu phát triển bản thân, Bảo đang từng bước xây dựng con đường riêng bằng những lựa chọn cụ thể.

Câu chuyện của Bảo không chỉ nằm ở những khó khăn đã trải qua, mà còn ở cách nam sinh ứng xử với hoàn cảnh. Bảo không phủ nhận những rào cản hiện hữu, cũng không xem việc học là bảo đảm rằng mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Bảo lựa chọn kiên trì trang bị tri thức, rèn luyện năng lực và chủ động tạo dựng tương lai.

Trước mắt, mong muốn của Bảo là có thể chăm lo tốt hơn cho gia đình, để các em trai có điều kiện tiếp tục học tập. Xa hơn, Bảo hy vọng kiến thức và trải nghiệm tích lũy được sẽ giúp mình trở thành người có ích cho xã hội. Đó là mục tiêu không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Nhưng bằng việc tiếp tục học tập, làm việc và trưởng thành qua từng trải nghiệm, Nguyễn Đức Vũ Bảo đang từng bước biến niềm tin vào tri thức thành hành động, với hy vọng tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và những người thân yêu.