Tai nghe hiện là phụ kiện quen thuộc trong công việc, giải trí và các hoạt động thường ngày. Thế nhưng, bên cạnh chất lượng âm thanh, sự thoải mái và mức độ an toàn cho thính giác cũng là những yếu tố đáng cân nhắc khi lựa chọn.

Trong đó, tai nghe in-ear và open-ear đại diện cho hai thiết kế với cách tiếp cận khác nhau, khiến việc lựa chọn không đơn thuần nằm ở sở thích mà còn phụ thuộc vào nhu cầu và thói quen sử dụng.

TAI NGHE IN-EAR VỚI KHẢ NĂNG CHỐNG ỒN TỐT

Điểm nổi bật của tai nghe in-ear là khả năng bịt kín ống tai giúp hạn chế âm thanh bên ngoài và truyền âm thanh trực tiếp đến tai. Nhờ thiết kế này, tai nghe mang lại chất lượng âm thanh tốt hơn cùng khả năng chống ồn hiệu quả.

Âm trầm thường sâu hơn, âm thanh phong phú và sống động hơn khi nghe nhạc, trong khi giọng nói trong các cuộc gọi cũng được tái hiện rõ ràng, sắc nét.

Bên cạnh đó, tai nghe in-ear có thể hạn chế đáng kể những âm thanh gây xao nhãng từ môi trường, chẳng hạn như tiếng động cơ máy bay hoặc tiếng người trò chuyện xung quanh.

Khả năng này đến từ hai cơ chế chống ồn thụ động và chủ động. Chống ồn thụ động hoạt động bằng cách nút tai tạo thành lớp bịt kín về mặt vật lý, ngăn âm thanh bên ngoài lọt vào. Trong khi đó, chống ồn chủ động sử dụng micro kết hợp với các thuật toán xử lý âm thanh để nhận diện và triệt tiêu tiếng ồn.

Tuy nhiên, thiết kế bịt kín ống tai cũng kéo theo một số hạn chế. Áp lực từ nút tai có thể khiến tai bị mỏi nếu sử dụng trong thời gian dài. Với những người có làn da nhạy cảm hoặc mắc các bệnh về da như chàm, việc đeo tai nghe thường xuyên còn có thể gây kích ứng. Tình trạng tích tụ ráy tai và độ ẩm bên trong ống tai cũng là vấn đề cần lưu ý.

Áp lực từ nút tai của tai nghe in-ear có thể khiến tai bị mỏi nếu sử dụng trong thời gian dài

Một rủi ro đáng quan tâm khác là tổn thương thính giác do nghe nhạc ở mức âm lượng quá lớn. Nguy cơ này đặc biệt cao khi tai nghe được sử dụng ở mức âm lượng vượt ngưỡng an toàn trong thời gian kéo dài.

Do tạo áp lực và cách ly âm thanh với môi trường bên ngoài, tai nghe in-ear không phải lựa chọn lý tưởng để đeo liên tục trong nhiều giờ. Tuy nhiên, nếu kiểm soát thời gian sử dụng, vệ sinh tai nghe thường xuyên và duy trì âm lượng ở mức an toàn, loại tai nghe này vẫn hoàn toàn phù hợp.

TAI NGHE OPEN-EAR GHI ĐIỂM VỚI SỰ THOẢI MÁI

Do không bịt kín ống tai, tai nghe open-ear thường không mang lại chất lượng âm thanh tốt bằng các mẫu in-ear. Âm thanh không được truyền tập trung trực tiếp vào ống tai nên trải nghiệm nghe có thể kém rõ nét và thiếu chiều sâu hơn.

Để nghe rõ trong môi trường nhiều tiếng ồn, người dùng đôi khi phải tăng âm lượng, khiến âm thanh dễ lọt ra ngoài và những người xung quanh cũng có thể nghe thấy.

Khả năng chống ồn cũng là một hạn chế của tai nghe open-ear. Phần lớn các mẫu tai nghe thuộc dòng này không được trang bị công nghệ chống ồn chủ động.

Shokz OpenFit Pros là một ngoại lệ nhờ công nghệ giảm tiếng ồn độc quyền. Công nghệ này hoạt động khá hiệu quả, nhưng vẫn chưa thể đạt đến mức độ chống ồn của tai nghe in-ear.

Bù lại, thiết kế open-ear giúp người đeo dễ dàng nhận biết những âm thanh xung quanh, từ đó duy trì sự kết nối với môi trường bên ngoài. Điều này đặc biệt hữu ích khi đi bộ, chạy bộ hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.

Thiết kế open-ear giúp người đeo dễ dàng nhận biết những âm thanh xung quanh

Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng nhiều mẫu tai nghe in-ear hiện nay đã được trang bị chế độ xuyên âm (transparency mode) hoặc chế độ nhận biết môi trường xung quanh (awareness mode), cho phép âm thanh bên ngoài lọt vào tai khi cần thiết.

Xét về độ vừa vặn và sự thoải mái, cả hai loại tai nghe đều có những hạn chế riêng. Một số người cảm thấy tai nghe in-ear khó đeo hoặc không vừa với cấu trúc tai, trong khi một số mẫu open-ear cũng không phù hợp với mọi dáng tai. Điều này thường gặp ở các thiết kế dạng kẹp, đặc biệt đối với người có dái tai lớn.

Thế nhưng, phần lớn tai nghe open-ear có khả năng giữ cố định tốt hơn so với suy nghĩ thông thường, ngay cả khi vận động mạnh hoặc tập luyện cường độ cao. Do không có bộ phận nhét vào và bịt kín ống tai, chúng cũng thường mang lại cảm giác dễ chịu hơn khi đeo trong thời gian dài.

Một trong những ưu điểm đáng chú ý nhất của tai nghe open-ear là khả năng giữ vệ sinh tốt hơn. Do không tiếp xúc trực tiếp với bên trong ống tai, chúng ít gặp tình trạng tích tụ ráy tai và độ ẩm, từ đó có thể giúp hạn chế một số vấn đề về vệ sinh tai trong quá trình sử dụng lâu dài. Đây là lợi thế rõ rệt, trừ trường hợp tai nghe in-ear được vệ sinh và bảo quản đặc biệt cẩn thận.

Người dùng khi lựa chọn tai nghe open-ear vẫn cần cân nhắc những hạn chế về chất lượng âm thanh và khả năng chống ồn. Nhìn chung, loại tai nghe này có mức độ rủi ro đối với đôi tai và thính giác khá thấp.

NÊN CHỌN TAI NGHE OPEN-EAR HAY IN-EAR?

Mỗi loại tai nghe đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, vì vậy lựa chọn phù hợp phụ thuộc chủ yếu vào mục đích sử dụng. Với nhu cầu nghe nhạc trong thời gian ngắn, cần tập trung vào âm thanh hoặc thường xuyên sử dụng tai nghe trong môi trường ồn ào, tai nghe in-ear là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ chất lượng âm thanh tốt và khả năng chống ồn hiệu quả.

Ngược lại, tai nghe open-ear phù hợp hơn với nhu cầu nghe hàng ngày, đặc biệt khi cần đeo trong thời gian dài mà không quá đặt nặng chất lượng âm thanh hay khả năng chống ồn.

Đây cũng là lựa chọn thích hợp cho các hoạt động thể chất ngoài trời như chạy bộ, tập luyện hoặc đi bộ, nhất là khi cần duy trì khả năng nghe và nhận biết những âm thanh từ môi trường xung quanh.

Nhìn chung, tai nghe in-ear nổi bật về chất lượng âm thanh và khả năng cách âm, trong khi tai nghe open-ear có lợi thế về sự thoải mái, vệ sinh và khả năng nhận biết môi trường. Việc lựa chọn loại nào sẽ phụ thuộc vào sự ưu tiên giữa trải nghiệm nghe và sự thoải mái khi sử dụng lâu dài.