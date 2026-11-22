Qua khảo sát tại một số siêu thị, cửa hàng kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh, sản phẩm sữa dành cho trẻ em phong phú về chủng loại và thương hiệu, từ sữa bột, sữa nước đến các dòng dinh dưỡng chuyên biệt. Trong đó, các thương hiệu trong nước chiếm tỷ lệ lớn, nổi bật là Vinamilk với nhiều dòng sản phẩm, như: Optimum, YokoGold, Dielac Alpha, Dielac Pedia, Dielac Grow… Sữa bột có trọng lượng phổ biến từ 400 - 850g, giá bán dao động khoảng 190 - 490 nghìn đồng/hộp; sữa nước đóng vỉ loại 110 - 180 ml có giá từ 20 - 40 nghìn đồng/vỉ.

Các sản phẩm sữa dành cho trẻ em được bày bán đa dạng về chủng loại và thương hiệu.

Bên cạnh sản phẩm trong nước, các dòng sữa nhập khẩu cũng được bày bán với nhiều lựa chọn, như: Meiji (Nhật Bản), Similac (Mỹ), NAN (Thụy Sĩ), Blackmores (Úc), Aptamil (Anh)… Giá bán phổ biến từ 400 - 900 nghìn đồng/hộp, tùy thương hiệu, trọng lượng và công thức dinh dưỡng.

Sự phong phú về chủng loại, nguồn gốc và mức giá giúp phụ huynh có nhiều lựa chọn khi mua sữa cho trẻ. Tuy nhiên, trước nhiều sản phẩm với mức giá và công dụng khác nhau, việc tìm hiểu kỹ thông tin, cân nhắc nhu cầu thực tế và khả năng chi trả của gia đình là điều cần thiết.

Chị Lục Thu Thảo, phường Nùng Trí Cao chia sẻ: Trước đây, tôi thường chú ý đến thương hiệu, giá bán và những quảng cáo về công dụng của sản phẩm. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, tôi nhận thấy không phải loại sữa đắt tiền nào cũng phù hợp với con. Khi mua sữa, tôi thường xem kỹ độ tuổi sử dụng, thành phần dinh dưỡng, hạn sử dụng và nguồn gốc sản phẩm. Quan trọng nhất là con uống phù hợp, ăn ngủ tốt và phát triển ổn định, không nhất thiết phải chọn loại sữa có giá cao.

Thực tế, không có loại sữa nào phù hợp với tất cả trẻ em. Mỗi trẻ có nhu cầu dinh dưỡng, thể trạng và khả năng dung nạp khác nhau. Vì vậy, khi lựa chọn, phụ huynh cần xác định rõ mục đích sử dụng, độ tuổi và tình trạng sức khỏe của trẻ, thay vì chỉ dựa vào thương hiệu, giá thành hoặc những lời giới thiệu hấp dẫn.

Trước hết, cần lựa chọn sản phẩm đúng với độ tuổi. Đây là tiêu chí quan trọng bởi nhu cầu dinh dưỡng thay đổi theo từng giai đoạn phát triển. Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất và được khuyến nghị nuôi dưỡng hoàn toàn trong giai đoạn này. Trường hợp không thể bú mẹ hoặc cần sử dụng sản phẩm thay thế, cha mẹ nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế để lựa chọn sữa công thức phù hợp. Với trẻ từ 6 tháng tuổi, cần kết hợp duy trì bú mẹ và xây dựng chế độ ăn bổ sung đầy đủ, đa dạng. Khi trẻ lớn hơn, sữa và các chế phẩm từ sữa có thể được sử dụng để bổ sung dinh dưỡng trong khẩu phần hằng ngày.

Chị Đinh Bảo Thu, chủ cửa hàng tự chọn Hùng Hằng, xã Nguyên Bình cho biết: Khi mua sữa cho con, nhiều phụ huynh thường hỏi kỹ về độ tuổi sử dụng, thành phần dinh dưỡng và cách pha sữa. Có người còn băn khoăn giữa nhiều dòng sản phẩm của cùng một thương hiệu vì mỗi loại có công thức và đối tượng sử dụng khác nhau. Khi tư vấn, tôi thường hướng dẫn khách hàng đọc kỹ thông tin trên bao bì, lựa chọn sản phẩm đúng độ tuổi và tìm hiểu đặc điểm của từng dòng sữa trước khi quyết định mua.

Đọc kỹ thành phần là điều phụ huynh cần lưu ý. Mỗi sản phẩm có công thức, hàm lượng năng lượng, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất khác nhau. Khi lựa chọn, nên quan tâm đến bảng thành phần, giá trị dinh dưỡng, lượng đường bổ sung và các thành phần có thể khiến trẻ không dung nạp hoặc dị ứng. Với trẻ có tình trạng dị ứng đạm sữa bò, bất dung nạp lactose, rối loạn tiêu hóa hoặc vấn đề dinh dưỡng đặc biệt, việc lựa chọn sản phẩm cần có tư vấn chuyên môn, tránh tự ý đổi sang các loại sữa chuyên biệt.

Người tiêu dùng tìm hiểu thông tin sản phẩm trước khi lựa chọn sữa cho trẻ.

Chú trọng nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm là yêu cầu quan trọng. Thị trường sữa có nhiều thương hiệu trong nước và nhập khẩu, được phân phối qua các kênh bán hàng khác nhau. Để hạn chế nguy cơ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, phụ huynh nên ưu tiên mua tại siêu thị, cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng, đại lý có địa chỉ rõ ràng và đơn vị phân phối đáng tin cậy. Khi mua cần kiểm tra nhãn hàng hóa, tên nhà sản xuất, đơn vị chịu trách nhiệm, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng và thông tin hướng dẫn bảo quản.

Giữa thị trường sữa đa dạng, lựa chọn đúng sản phẩm quan trọng hơn việc chạy theo thương hiệu hay giá thành. Khi hiểu rõ nhu cầu của trẻ, biết chọn lọc thông tin và ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, phụ huynh sẽ chủ động hơn trong chăm sóc dinh dưỡng, góp phần bảo vệ sức khỏe và tạo nền tảng cho trẻ phát triển khỏe mạnh.