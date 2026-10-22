Chọn nhà mái Nhật hay mái Thái để phù hợp với thời tiết miền Bắc?

Khí hậu miền Bắc có sự phân hóa rõ rệt giữa các mùa. Mùa hè thường nóng ẩm, mưa rào, gió mạnh. Trong khi đó, mùa đông lạnh.

Những đặc điểm này đặt ra một số yêu cầu đối với hệ mái nhà. Mái cần có độ dốc phù hợp để nước mưa thoát nhanh, hạn chế đọng nước và thấm dột. Kết cấu mái phải được tính toán để chịu được tải trọng và sức gió, đặc biệt tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão. Ngoài ra, giải pháp cách nhiệt, thông gió dưới mái và chống thấm cũng rất quan trọng.

Nhà mái Nhật

Nhà mái Nhật có nguồn gốc từ kiến trúc Nhật Bản, thường có độ dốc vừa phải, các mặt mái mở rộng theo nhiều hướng và tạo cảm giác cân đối.

Mẫu nhà mái Nhật 1 tầng. (Ảnh: Neohouse)

Ưu điểm nổi bật của mái Nhật là sự linh hoạt về hình khối, chất liệu cũng như kiểu dáng thiết kế. Nhờ đó, ngôi nhà có thể kết hợp với nhiều phong cách kiến trúc, từ cổ điển, tân cổ điển cho tới hiện đại. Khi du nhập sang Việt Nam, mái Nhật được điều chỉnh độ dốc để tối ưu hóa khả năng thoát nước mưa, phù hợp với khí hậu nóng ẩm mưa nhiều đặc trưng.

Tuy nhiên, chi phí xây nhà mái Nhật thường cao hơn so với mái tôn và mái bê tông cốt thép.

Nhà mái Thái

Mái Thái thường có độ dốc lớn, phần mái vươn rộng và hình dáng cao ráo. Đây là kiểu mái phổ biến ở Việt Nam, được sử dụng cho cả nhà cấp 4, nhà vườn và nhà hai tầng.

Nhà mái Thái 1 tầng. (Ảnh: Vinhtuong)

Ưu điểm nổi bật của nhà mái Thái là khả năng thoát nước nhanh. Phần mái cao cũng tạo điều kiện bố trí lớp cách nhiệt hoặc khoảng không khí dưới mái, góp phần chống nóng vào mùa hè. Tuy nhiên, hiệu quả chống nóng thực tế còn phụ thuộc vào vật liệu lợp, lớp cách nhiệt, thông gió và cấu tạo trần.

Dù vậy, mái Thái thường có kết cấu phức tạp hơn nếu thiết kế nhiều lớp mái, nhiều góc giao nhau hoặc sử dụng hệ mái có diện tích lớn. Chi phí vật liệu và nhân công vì thế có thể tăng.

Chọn mái Nhật hay mái Thái cho nhà ở miền Bắc?

Theo các kiến trúc sư, mái Nhật và mái Thái đều có độ vươn giúp tránh mưa hắt và che nắng, khá phù hợp với thời tiết miền Bắc. Gia chủ có thể chọn dựa trên nhu cầu sử dụng, ngân sách, kiểu kiến trúc và điều kiện khu đất.

Nếu gia chủ yêu thích vẻ đẹp hiện đại, cân đối, muốn công trình có chiều cao vừa phải, không gian sống thân thiện, hòa mình vào thiên nhiên, mái Nhật là phương án đáng cân nhắc. Kiểu mái này phù hợp với nhà vườn, biệt thự và những công trình có mặt bằng rộng.

Ngược lại, nếu ưu tiên hình thức mái cao ráo, độ dốc lớn và khả năng thoát nước nhanh, mái Thái có thể phù hợp hơn. Mái Thái sẽ hợp với ngôi nhà thiết kế cầu kỳ hơn, đề cao ngôn ngữ hình khối.

Dù chọn mái Nhật hay mái Thái, gia chủ cũng cần ưu tiên thiết kế đúng kỹ thuật, sử dụng vật liệu phù hợp và lựa chọn đơn vị thi công có kinh nghiệm. Hệ mái cần có giải pháp chống thấm tại các điểm giao nhau, thoát nước đủ công suất, cách nhiệt hiệu quả và liên kết chắc chắn để hạn chế rủi ro khi có gió bão.