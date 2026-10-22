'Chọn nghề, chọn tương lai' năm 2026 - kết nối nhà trường, người học và doanh nghiệp

Năm 2026, cuộc thi tập trung vào ba nhóm ngành: Công nghệ số và sáng tạo số; Kỹ thuật, công nghệ và sản xuất xanh - thông minh; Dịch vụ hiện đại và chăm sóc con người.

Tiết mục văn nghệ tại lễ phát động. Ảnh: ĐT

Tác phẩm dự thi là các video ngắn, phản ánh góc nhìn và trải nghiệm chân thực của người học, nhà giáo, cán bộ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm phản ánh sự gắn kết giữa đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo đa chiều và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, những mô hình, nhân vật vượt khó tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hải đảo được ưu tiên tôn vinh.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: ĐT

Theo nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức cuộc thi, mục tiêu của cuộc thi không chỉ là giới thiệu các ngành nghề mà còn khuyến khích người học, nhà giáo và cán bộ giáo dục nghề nghiệp chia sẻ câu chuyện thực tế về hành trình lựa chọn, theo đuổi và làm chủ một nghề. Ban Tổ chức kỳ vọng những câu chuyện chân thực sẽ góp phần hỗ trợ công tác hướng nghiệp, tuyển sinh và tăng cường kết nối giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp.

Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Trần Thanh Đạm nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc thi. Ảnh: ĐT

Phát biểu tại lễ phát động, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Trần Thanh Đạm nhấn mạnh, chọn nghề là quyết định quan trọng đối với mỗi người trẻ. Để lựa chọn phù hợp, thanh niên cần hiểu năng lực, sở trường của bản thân, chủ động tìm hiểu nghề, trải nghiệm môi trường làm việc, đối chiếu thông tin thị trường lao động và xác định con đường học tập phù hợp.

Theo ông Trần Thanh Đạm, giáo dục nghề nghiệp cần gắn chặt với việc làm và sinh kế của người học, nhất là thanh niên. Điều này đòi hỏi xây dựng hệ sinh thái kết nối cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm, chính quyền địa phương, gia đình và cộng đồng. Trong đó, thông tin thị trường lao động định hướng đào tạo; doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, tổ chức thực hành và đánh giá kỹ năng; các dịch vụ hỗ trợ việc làm giúp người học chuyển tiếp từ nhà trường sang thị trường lao động.

Trước những thay đổi của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế xanh, kỹ năng nghề cần đi cùng năng lực số, khả năng sử dụng AI có trách nhiệm, tư duy giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác và học tập suốt đời. Chất lượng giáo dục nghề nghiệp cần được đánh giá từ năng lực làm việc thực chất và cơ hội phát triển của người học.

Đánh giá cao hình thức thể hiện bằng video, ông Trần Thanh Đạm cho rằng, sức thuyết phục của tác phẩm nằm ở trải nghiệm chân thực. Những câu chuyện giản dị về giờ thực hành, sản phẩm do học sinh làm ra hay hành trình trưởng thành của một người học nghề đều có thể tạo sức lan tỏa, giúp người xem hiểu rõ hơn về công việc và con đường phát triển nghề nghiệp.

Tác giả được sử dụng đồ họa và công cụ AI hỗ trợ kỹ thuật nhưng phải khai báo; không được dùng AI để giả mạo người thật, thông tin hoặc số liệu. Thời gian nhận tác phẩm kéo dài từ ngày phát động đến hết 30-11-2026.

Sau vòng sơ tuyển, 30 video xuất sắc sẽ tham gia bình chọn trực tuyến; 9 tác phẩm hàng đầu, gồm 3 tác phẩm mỗi nhóm ngành, bước vào vòng chung kết hùng biện trực tiếp tại Hà Nội. Ban Tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba và giải phụ cho những tác phẩm xuất sắc.