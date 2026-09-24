Chọn ngành Dược và bắt đầu hành trình trưởng thành từ những điều nhỏ

Lựa chọn ngành Dược từ sở thích

Từ những năm cuối THPT, Phương Linh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về việc lựa chọn ngành học. Qua quá trình tìm hiểu, Linh nhận thấy bản thân yêu thích lĩnh vực Dược và mong muốn theo học một ngành vừa phù hợp với sở thích, vừa hướng tới công việc ổn định và có thể giúp ích cho mọi người. Từ đó, cô quyết định theo học ngành Dược tại trường CĐ Dược Trung ương Hải Dương.

Nhìn lại ba năm THPT, Linh cho biết, quá trình học tập của cô cũng có những thời điểm gặp khó khăn. Một số môn học chưa phải thế mạnh, trong khi áp lực của kỳ thi tốt nghiệp và việc lựa chọn hướng đi sau THPT từng khiến cô lo lắng. Qua những giai đoạn đó, Linh dần nhận ra kết quả học tập cần được tích lũy bằng sự cố gắng trong cả quá trình.

“Mình nhận ra rằng, kết quả không đến từ việc mình giỏi ngay từ đầu mà từ sự cố gắng từng ngày. Mình học cách kiên trì hơn, nhìn nhận những điểm còn hạn chế của bản thân và cố gắng cải thiện từng chút một”, Linh chia sẻ.

Phương Linh hiện là sinh viên năm thứ nhất, ngành Dược.

Sau khi tốt nghiệp THPT, việc bước vào môi trường cao đẳng mở ra cho Linh một giai đoạn học tập mới. Là sinh viên năm thứ nhất, cô đang từng bước làm quen với kiến thức chuyên ngành Dược cũng như phương pháp học tập khác so với trước đây. Linh cho rằng, bản thân vẫn còn nhiều điều cần học và muốn coi những khó khăn trong quá trình này là cơ hội để tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm.

Mong muốn bắt đầu từ những việc nhỏ

Trong quá trình học tập, Linh cho biết, cô luôn trân trọng sự hướng dẫn của thầy cô. Những lời chỉ bảo, động viên hay yêu cầu nghiêm khắc đều giúp cô nhận ra những điểm bản thân cần cải thiện.

Bên cạnh việc học, cô cũng có những suy nghĩ riêng về trách nhiệm của người trẻ. Theo Linh, sống có ích không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc lớn mà có thể xuất phát từ cách mỗi người ứng xử và thực hiện trách nhiệm của mình trong cuộc sống hằng ngày.

“Đôi khi, đó chỉ là biết giúp đỡ một người khi họ cần, có trách nhiệm với công việc của mình, sống tử tế và sẵn sàng đóng góp trong khả năng của bản thân. Mình muốn bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, bởi mình tin rằng, nhiều hành động nhỏ cùng nhau cũng có thể tạo nên những thay đổi tích cực”, cô chia sẻ.

Phương Linh cho rằng, những khó khăn trong học tập giúp cô nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì nỗ lực trong cả quá trình.

Từ trải nghiệm của bản thân, Linh cho rằng, mỗi người có một quá trình trưởng thành khác nhau, vì vậy không nên quá lo lắng khi bản thân chưa đạt được kết quả như mong muốn.

“Đừng quá sợ việc mình chưa giỏi hay chưa biết mình sẽ đi đến đâu. Mỗi người đều có một tốc độ trưởng thành khác nhau. Điều quan trọng là đừng ngừng cố gắng và đừng bỏ cuộc chỉ vì mình đang đi chậm hơn người khác”, Linh nói.

Với châm ngôn “Cứ cố gắng từng chút một, rồi mình sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”, Linh lựa chọn tập trung vào những mục tiêu trước mắt và từng bước hoàn thiện bản thân trong những năm học sắp tới.

(Ảnh: NVCC)