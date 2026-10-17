Chọn màu nội thất phòng khách thế nào để đẹp lâu, không nhanh lỗi mốt?

Dưới đây là nguyên tắc phối màu phòng khách bạn nên tham khảo.

Chọn màu tổng thể phù hợp với ánh sáng và diện tích

Trước khi mua sắm nội thất, gia chủ nên xác định bảng màu chủ đạo cho phòng khách. Những gam màu sáng như trắng, kem, be hoặc vàng nhạt thường tạo cảm giác thoáng đãng, phù hợp với căn phòng có diện tích nhỏ hoặc ít ánh sáng tự nhiên. Ngược lại, các gam màu trầm như nâu, xám đậm hay xanh đậm có thể tạo chiều sâu và vẻ sang trọng, nhưng cần được sử dụng hợp lý để tránh khiến không gian trở nên bí bách.

Ánh sáng tự nhiên cũng là yếu tố đáng cân nhắc. Với phòng khách thường xuyên đón nắng, màu trắng kem, be hoặc màu gỗ tự nhiên có thể giúp tổng thể dịu mắt hơn. Nếu căn phòng thiếu sáng, gia chủ nên ưu tiên tường và đồ nội thất có sắc độ sáng, kết hợp đèn chiếu sáng phù hợp để không gian trông rộng và thân thiện hơn.

Bên cạnh đó, hướng phòng chỉ nên được xem là một yếu tố tham khảo. Điều quan trọng hơn là quan sát lượng ánh sáng thực tế trong ngày, diện tích sử dụng và màu sắc của các khu vực liền kề để lựa chọn bảng màu phù hợp.

Bạn nên chọn màu tổng thể phù hợp với ánh sáng và diện tích

Chọn thiết kế cùng màu ghế sofa làm điểm nhấn

Sofa thường là món đồ có kích thước lớn và dễ thu hút ánh nhìn nhất trong phòng khách. Vì vậy, màu sofa có ảnh hưởng đáng kể đến cảm nhận chung về không gian.

Nếu yêu thích vẻ thanh lịch, gia chủ có thể chọn sofa màu kem, be, xám nhạt hoặc trắng ngà. Những gam màu này dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất, từ hiện đại đến tối giản. Sofa màu nâu, xám đậm hoặc xanh navy lại phù hợp với người muốn tạo điểm nhấn rõ nét và mang đến cảm giác ấm cúng.

Tuy nhiên, màu sắc cần đi đôi với nhu cầu sử dụng. Gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng nên cân nhắc chất liệu dễ vệ sinh, màu sắc ít lộ vết bẩn và khả năng tháo giặt của vỏ bọc. Với sofa màu sáng, việc lựa chọn chất liệu phù hợp sẽ giúp giảm bớt công sức bảo quản.

Không nhất thiết sofa phải cùng màu với tường hay sàn nhà. Một chiếc sofa khác sắc độ nhưng cùng tông màu với không gian sẽ tạo sự liên kết mà vẫn đủ nổi bật. Gia chủ cũng có thể dùng gối tựa để bổ sung màu sắc, giúp phòng khách sinh động hơn mà không cần thay đổi món đồ lớn.

Bàn trà và ghế ngồi cần phối hài hòa, tránh cảm giác nặng nề

Sau khi chọn sofa, gia chủ nên cân nhắc màu bàn trà và ghế phụ để tạo sự cân bằng. Nếu sofa đã có màu nổi bật, bàn trà bằng gỗ sáng màu, kính hoặc các gam trung tính sẽ giúp tổng thể bớt rối mắt. Ngược lại, với phòng khách chủ yếu sử dụng màu trắng, kem hoặc xám nhạt, bàn trà màu gỗ tự nhiên hay đen có thể tạo điểm nhấn rõ ràng.

Sự khác biệt về chất liệu cũng góp phần làm không gian hấp dẫn hơn. Chẳng hạn, sofa bọc vải mềm có thể kết hợp với bàn trà gỗ, mặt đá sáng hoặc kính để tạo tương phản nhẹ nhàng. Dù lựa chọn chất liệu nào, gia chủ cũng nên cân nhắc độ bền, mức độ dễ vệ sinh và sự an toàn trong quá trình sử dụng.

Đối với ghế phụ, không nhất thiết phải đồng bộ hoàn toàn với sofa. Một chiếc ghế có màu nhấn nhẹ hoặc kiểu dáng khác biệt sẽ tạo nét cá tính, miễn là vẫn phù hợp với bảng màu chung.

Gia chủ nên cân nhắc màu bàn trà và ghế phụ để tạo sự cân bằng

Tủ trưng bày cũng ưu tiên sự đồng bộ

Tủ trưng bày, kệ sách hay tủ trang trí nên được lựa chọn dựa trên màu tường, sàn và những món nội thất lớn. Tủ màu trắng, be hoặc màu gỗ sáng thường phù hợp với không gian nhỏ vì tạo cảm giác nhẹ nhàng. Trong khi đó, tủ màu nâu đậm hoặc đen có thể tạo điểm nhấn cho phòng khách rộng, đặc biệt khi kết hợp với ánh sáng và cách bố trí hợp lý.

Nếu phòng khách đã có nhiều chi tiết trang trí, gia chủ nên ưu tiên tủ có thiết kế đơn giản, hạn chế phối quá nhiều màu. Ngược lại, một chiếc tủ có màu sắc nổi bật có thể trở thành điểm nhấn nếu những món đồ còn lại được giữ ở tông trung tính.

Tiền sảnh phải tạo cảm giác dễ chịu ngay từ lối vào

Khu vực tiền sảnh thường có diện tích hạn chế nhưng lại tạo ấn tượng đầu tiên khi bước vào nhà. Với lối vào nhỏ, màu sáng như trắng, kem hoặc be kết hợp gương và ánh sáng phù hợp sẽ giúp không gian trông thoáng hơn. Nếu tiền sảnh rộng, gia chủ có thể sử dụng màu gỗ đậm, xanh trầm hoặc một mảng màu nổi bật để tạo cá tính.

Dù lựa chọn phong cách nào, nên hạn chế phối quá nhiều màu sắc tương phản trong một diện tích nhỏ. Tủ giày, gương, đèn và đồ trang trí cần có sự liên kết về màu sắc để lối vào gọn gàng, thuận tiện sử dụng.