Chọn Hà Nội và 1 địa phương làm 'điểm' xây dựng vị trí việc làm

Thực hiện “điểm” về việc xây dựng vị trí việc làm.

Dự kiến tổ chức tập huấn về việc xây dựng vị trí việc làm vào ngày 22/10/2026

Theo Thông báo số 536/TB-VPCP ngày 19/10/2026 do Văn phòng Chính phủ phát đi Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, Phó Thủ tướng yêu cầu:

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu ban hành Kế hoạch của Chính phủ về rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế trong hệ thống hành chính nhà nước kèm theo Hướng dẫn chi tiết, biểu mẫu, bảo đảm khoa học, bài bản, dễ hiểu, dễ làm, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với tính chất đặc thù của hệ thống hành chính nhà nước; hoàn thành trước 18h00 ngày 21 tháng 10 năm 2026.

Đồng thời, Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức trung ương triển khai hướng dẫn, tập huấn về việc xây dựng vị trí việc làm và các nội dung có liên quan theo tinh thần Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị; hoàn thành trong ngày 21 tháng 10 năm 2026 (dự kiến tổ chức tập huấn vào ngày 22 tháng 10 năm 2026).

Cùng với đó, trung hoàn thiện quy định khung về danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực, tiêu chuẩn, định mức vị trí việc làm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với Kết luận của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức trung ương; hoàn thành trước ngày 24 tháng 10 năm 2026.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung rà soát kỹ các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan, địa phương mình và các tổ chức bên trong, bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó phân rã thành các nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ khối lượng công việc được giao; hoàn thành trước ngày 25 tháng 10 năm 2026.

Thực hiện “điểm” về việc xây dựng vị trí việc làm

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan liên quan hoàn thành dữ liệu về vị trí việc làm, bảo đảm kết nối, liên thông trong hệ thống chính trị và hệ thống cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức; hoàn thành trong tháng 12 năm 2026.

Đồng thời yêu cầu Bộ Nội vụ triển khai ngay nhiệm vụ là cơ quan thực hiện “điểm” về việc xây dựng vị trí việc làm trong các bộ, cơ quan ngang bộ; đồng thời khẩn trương đề xuất cấp có thẩm quyền lựa chọn thành phố Hà Nội và 01 tỉnh, thành phố phù hợp để thực hiện “điểm” tại địa phương.

Các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng đề xuất biên chế giai đoạn 2027-2031 gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; hoàn thành trong tháng 12 năm 2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương thành lập Tổ công tác về rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế của cơ quan mình, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng gửi Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ; hoàn thành trong ngày 20 tháng 10 năm 2026.

Phó Thủ tướng lưu ý, trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chủ động, kịp thời xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hoặc gửi Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để hướng dẫn, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.