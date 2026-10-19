Chọn giao thông làm đòn bẩy phát triển

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ tam giác Cầu Mây đến cầu Núi Cao, xã Phú Bình.

Tuyến đường dài 2,1km tại làng nghề mộc truyền thống Phương Độ vừa hoàn thành, với kinh phí đầu tư khoảng 9 tỷ đồng. Khởi công ngày 23/6/2026, công trình về đích sớm hơn kế hoạch 2 tháng.

Theo những hộ làm nghề mộc lâu năm, đường sá thuận lợi giúp việc vận chuyển gỗ, đồ nội thất và hàng hóa bớt khó khăn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng có thêm điều kiện mở rộng.

Bà Dương Thị Nghiêm, người dân xóm Phương Độ 2, xã Phú Bình, chia sẻ niềm vui khi tuyến đường mới hoàn thành. Theo bà, được sử dụng đường mới khang trang hơn không chỉ là đi lại thuận tiện, mà còn là cơ hội để làng nghề phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống.

Câu chuyện ở Phương Độ cho thấy hiệu quả của đầu tư giao thông cần được nhìn từ những thay đổi cụ thể trong đời sống. Với địa bàn có nghề truyền thống, sản xuất hàng hóa và hoạt động thương mại, dịch vụ như Phú Bình, chất lượng giao thông còn ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận chuyển, khả năng lưu thông hàng hóa và sức cạnh tranh của cơ sở sản xuất.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Phú Bình được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Hương Sơn, các xã Xuân Phương, Úc Kỳ, Nhã Lộng, Bảo Lý và một phần xã Thượng Đình. Địa phương có diện tích 44,16km², dân số 74.696 người, hiện có 25 xóm. Quy mô địa bàn mới đặt ra yêu cầu kết nối đồng bộ hơn giữa các khu dân cư, khu vực sản xuất và các đầu mối giao thông.

Thi công đấu nối tuyến 269B và tuyến QL37.

Lợi thế của Phú Bình là nằm trong không gian phát triển phía Nam tỉnh Thái Nguyên, có khả năng kết nối với Bắc Ninh và Hà Nội. Trên địa bàn có Quốc lộ 37, đường Vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội cùng các tuyến đường tỉnh.

Theo quy hoạch, địa phương còn có Khu công nghiệp Phú Bình và hai cụm công nghiệp Bảo Lý - Xuân Phương, Hạnh Phúc - Xuân Phương. Đây là những yếu tố làm gia tăng nhu cầu vận tải, lưu thông hàng hóa và phát triển các dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Thống kê hiện trạng cho thấy mạng lưới giao thông trên địa bàn xã dài hơn 307km, gồm các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường Vành đai V, đường giao thông xã, xóm và khu dân cư.

Mạng lưới giao thông lớn và địa bàn rộng cũng đặt ra áp lực lớn đối với công tác đầu tư, quản lý, bảo trì. Trong khi đó, nguồn lực đầu tư có hạn, một số công trình cần giải phóng mặt bằng và sự đồng thuận của người dân. Vì vậy, bài toán đặt ra là phải lựa chọn đúng công trình, đúng nhu cầu và bảo đảm hiệu quả khai thác lâu dài.

Năm 2026, toàn xã triển khai 11 công trình, dự án giao thông với tổng chiều dài 16,11km, tổng mức đầu tư 425 tỷ đồng. Trong số này có 9 công trình khởi công mới trong năm, tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng; 2 công trình chuyển tiếp từ năm 2025, tổng mức đầu tư 345 tỷ đồng. Mục tiêu đến hết năm là hoàn thành các tuyến đường theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ và phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Ông Dương Ngọc Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Bình, cho biết: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã tập trung rà soát nhu cầu trên địa bàn mới, phối hợp triển khai các dự án, huy động và lồng ghép nguồn lực để từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông. Cùng với đầu tư xây dựng, địa phương chú trọng vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng và tham gia giám sát công trình.

Với Phú Bình, phát triển giao thông cần đi cùng định hướng tổ chức không gian kinh tế và đô thị. Những tuyến đường được đầu tư đúng trọng tâm sẽ góp phần tăng cường kết nối, tạo thuận lợi cho sản xuất, thương mại, dịch vụ, thúc đẩy kinh tế phát triển, cải thiện đời sống người dân và tạo dư địa phát triển bền vững cho địa phương.