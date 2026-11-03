Chọn đúng thị trường, chuẩn bị vững hành trang

Anh Nguyễn Văn Hợi, Giám đốc Nhân sự Công ty cổ phần AD Vina (phường Nếnh).

Hiệu quả của xuất khẩu lao động phụ thuộc vào việc người lao động lựa chọn đúng thị trường, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng và hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Vì vậy, công tác tư vấn, tuyển chọn và đào tạo trước khi xuất cảnh cần được coi trọng ngay từ đầu.

Cùng với hỗ trợ doanh nghiệp tuyển lao động trong nước (từ 12-18 nghìn lượt người/năm), doanh nghiệp chúng tôi còn tạo cơ hội việc làm cho nhiều người ở thị trường nước ngoài, chủ yếu là Đài Loan, Hàn Quốc. Để tạo uy tín, điều quan trọng trước tiên là cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch để người lao động có cơ sở lựa chọn. Mỗi thị trường, ngành nghề có yêu cầu riêng về sức khỏe, trình độ, ngoại ngữ, kỹ năng và tác phong làm việc.

Người lao động cần được tìm hiểu cụ thể về công việc dự kiến, điều kiện sinh hoạt, thu nhập, các khoản chi phí, thời hạn hợp đồng và những quy định liên quan. Khi nắm rõ thông tin, người lao động sẽ chủ động cân nhắc khả năng của bản thân, hạn chế tâm lý lựa chọn theo số đông hoặc chỉ quan tâm đến mức thu nhập trước mắt. Cùng với tư vấn, tùy đơn hàng, chúng tôi tổ chức đào tạo gắn sát với yêu cầu thực tế.

Ngoài kiến thức ngoại ngữ và kỹ năng nghề, người lao động cần được trang bị hiểu biết về pháp luật, văn hóa, kỷ luật lao động và cách xử lý những tình huống thường gặp trong quá trình sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Đây là những yếu tố giúp người lao động sớm hòa nhập, hạn chế vi phạm hợp đồng và bảo vệ được quyền lợi chính đáng của mình.