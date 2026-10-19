Chọn đúng người, giao đúng việc
Trong giai đoạn phát triển mới, chất lượng đội ngũ cán bộ trở thành nhân tố có ý nghĩa quyết định. Mỗi vị trí phải đúng người, mỗi nhiệm vụ phải rõ trách nhiệm, mỗi kết quả phải được kiểm chứng. Muốn vậy, cần đổi mới thực chất việc đánh giá, lựa chọn, bố trí và quy hoạch cán bộ; khắc phục nể nang, cục bộ, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
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Thu Hương - Hoa Mơ - Thành Duy - Phương Chi / Trình bày: Nam Phong
Chọn đúng người, giao đúng việc - Kỳ 1: Cán bộ phải tạo ra sản phẩm
Chọn đúng người, giao đúng việc - Kỳ 2: Sàng lọc, lựa chọn cán bộ từ yêu cầu thực tiễn
Chọn đúng người, giao đúng việc - Kỳ 3: Đánh giá cán bộ bằng KPI: “Lượng” phải đi đôi với “chất”
Chọn đúng người, giao đúng việc - Kỳ cuối: Đổi mới từ tư duy đến hành động
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/chon-dung-nguoi-giao-dung-viec-10353854.html