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Thu Hương - Hoa Mơ - Thành Duy - Phương Chi / Trình bày: Nam Phong

Chọn đúng người, giao đúng việc - Kỳ 1: Cán bộ phải tạo ra sản phẩm

Chọn đúng người, giao đúng việc - Kỳ 2: Sàng lọc, lựa chọn cán bộ từ yêu cầu thực tiễn

Chọn đúng người, giao đúng việc - Kỳ 3: Đánh giá cán bộ bằng KPI: “Lượng” phải đi đôi với “chất”

Chọn đúng người, giao đúng việc - Kỳ cuối: Đổi mới từ tư duy đến hành động