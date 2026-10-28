Chọn đúng cán bộ, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm cụ thể

Trong không gian phát triển mới, công tác cán bộ của thành phố Bắc Ninh cần tập trung vào những yêu cầu trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Ngô Văn Nam: Không gian phát triển mới mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Địa bàn sau sắp xếp rộng hơn, đặc điểm các khu vực khác biệt, từ công nghiệp tập trung, đô thị đến nông thôn, miền núi. Vì vậy, cán bộ phải có năng lực phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực, đồng thời đáp ứng yêu cầu phối hợp trong không gian phát triển chung với địa bàn rộng hơn.

Đồng chí Ngô Văn Nam.

Trọng tâm là xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực thực tiễn; biết cụ thể hóa chủ trương thành giải pháp khả thi, chủ động tháo gỡ khó khăn, không né tránh việc mới, việc khó. Công tác cán bộ cũng phải bảo đảm mỗi vị trí được giao cho người có sở trường, năng lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đổi mới đánh giá cán bộ là khâu quan trọng để sử dụng đúng người. Theo đồng chí, cần làm gì để đánh giá thực chất, khắc phục tình trạng chung chung, cào bằng, nể nang?

Đồng chí Ngô Văn Nam: Đánh giá cán bộ phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ và kết quả thực hiện, thay vì chỉ dựa vào hồ sơ, bằng cấp hay nhận xét định tính. Mỗi vị trí cần có tiêu chí cụ thể về sản phẩm, tiến độ, chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm cá nhân phù hợp với đặc thù công việc, tránh áp dụng máy móc cho mọi chức danh. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc xây dựng và áp dụng các chỉ số đánh giá định lượng (KPI) có thể giúp theo dõi tiến độ, đo lường kết quả và làm rõ trách nhiệm. Tuy nhiên, KPI không đơn thuần là đếm số lượng công việc mà phải phản ánh chất lượng, hiệu quả và tác động thực tế, tránh chạy theo chỉ tiêu, phát sinh thủ tục hình thức.

Thành phố Bắc Ninh là địa bàn có hoạt động công nghiệp, đầu tư, xuất nhập khẩu phát triển mạnh kéo theo nhu cầu lớn về giải quyết thủ tục hành chính. Vì vậy đánh giá cán bộ cần gắn với khả năng giải quyết công việc đúng hạn, tháo gỡ vướng mắc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Kết quả định lượng phải được xem xét cùng phẩm chất, đạo đức công vụ và tinh thần phối hợp. Đánh giá đúng mới tạo căn cứ để ghi nhận người làm tốt, bồi dưỡng người còn hạn chế và xem xét trách nhiệm đối với trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ do nguyên nhân chủ quan.

Thưa đồng chí, làm thế nào để phát hiện đúng năng lực, sở trường của cán bộ, nhất là người có khả năng giải quyết những nhiệm vụ khó, việc mới?

Đồng chí Ngô Văn Nam: Năng lực cán bộ phải được kiểm chứng qua hoạt động thực tiễn. Hồ sơ, bằng cấp và quá trình công tác là những căn cứ cần thiết nhưng chưa đủ. Cần giao nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ yêu cầu, thời hạn và kết quả cần đạt để đánh giá khả năng tổ chức thực hiện, tư duy dự báo và giải quyết vấn đề. Các nhiệm vụ về thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp đòi hỏi sự chủ động, phối hợp giữa nhiều cơ quan. Qua thực tiễn có thể nhận diện cán bộ nào biết tìm giải pháp, kiên trì tháo gỡ khó khăn, theo bám công việc đến cùng, cán bộ nào chỉ dừng ở việc chuyển văn bản, chờ chỉ đạo.

Quá trình đánh giá cần xem xét cả điều kiện thực hiện, mức độ phức tạp và khó khăn khách quan. Việc phát hiện cán bộ phải được tiến hành thường xuyên, không chỉ khi quy hoạch, bổ nhiệm. Với cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng cần tạo cơ hội đảm nhận nhiệm vụ phù hợp để rèn luyện, thử thách.

Kết quả đánh giá cần gắn với quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ như thế nào để bảo đảm chọn đúng người, giao đúng việc, thưa đồng chí?

Đồng chí Ngô Văn Nam: Đánh giá phải là căn cứ xuyên suốt trong các khâu của công tác cán bộ, không chỉ dừng ở xếp loại hằng quý, cuối năm. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cần được sử dụng để xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển và bố trí công tác. Nếu đánh giá một đằng nhưng sử dụng một nẻo thì khó tạo động lực phấn đấu và không bảo đảm lựa chọn đúng người. Cần đối chiếu yêu cầu từng vị trí với năng lực, sở trường và kinh nghiệm thực tế. Người có năng lực nhưng thiếu kinh nghiệm ở lĩnh vực mới cần được bồi dưỡng, giao nhiệm vụ phù hợp để rèn luyện. Người còn hạn chế phải được chỉ rõ nguyên nhân, có kế hoạch khắc phục. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu cần được xem xét bố trí lại theo quy định.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Phượng Sơn kiểm tra, nắm bắt việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ.

Sự khác biệt giữa các địa bàn đòi hỏi việc bố trí cán bộ phải sát đặc thù nhiệm vụ. Cán bộ ở khu vực công nghiệp tập trung cần năng lực phối hợp, xử lý vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, lao động, môi trường, hạ tầng. Cán bộ ở địa bàn nông thôn, miền núi cần gần dân, nắm địa bàn, hiểu văn hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển. Bố trí đúng người, đúng việc sẽ phát huy sở trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Sau sắp xếp, cán bộ, công chức, viên chức xã, phường đảm nhận nhiều nhiệm vụ trực tiếp phục vụ người dân, thành phố cần ưu tiên những giải pháp gì?

Đồng chí Ngô Văn Nam: Xã, phường là nơi trực tiếp đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống và giải quyết công việc hằng ngày của người dân. Sau sắp xếp, yêu cầu không chỉ là bố trí đủ nhân lực mà quan trọng hơn là bảo đảm đúng chuyên môn, năng lực và vị trí việc làm. Cần rà soát đội ngũ theo từng lĩnh vực, xác định vị trí còn thiếu, kỹ năng cần bổ sung và những khâu công việc gặp khó khăn để đào tạo, bồi dưỡng sát thực tế.

Đến nay, thành phố có 2.062/2.062 thủ tục hành chính thuộc phạm vi triển khai đã có dịch vụ công trực tuyến. Đây là nền tảng nâng cao tính công khai, minh bạch, tuy nhiên hiệu quả phải được đo bằng khả năng tiếp cận của người dân, thời gian giải quyết và chất lượng phục vụ. Cán bộ cần sử dụng thành thạo hệ thống, hướng dẫn đầy đủ, theo dõi hồ sơ đến khi hoàn thành, tránh để người dân đi lại nhiều lần do thiếu thống nhất giữa các khâu. Người đứng đầu xã, phường phải nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền; kiểm tra tiến độ và làm rõ trách nhiệm đối với hồ sơ chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Làm thế nào để vừa khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vừa khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thưa đồng chí?

Đồng chí Ngô Văn Nam: Cần xây dựng môi trường làm việc trong đó nhiệm vụ, thẩm quyền được xác định rõ, kết quả được ghi nhận công bằng và sáng kiến có giá trị được khuyến khích. Cán bộ phải được giao việc phù hợp, có quyền chủ động trong phạm vi trách nhiệm và được tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Với các giải pháp đổi mới, cấp có thẩm quyền cần xem xét căn cứ pháp lý, tính khả thi và lợi ích mang lại. Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung không có nghĩa là bỏ qua sai sót hoặc buông lỏng kỷ luật. Phải phân biệt hạn chế phát sinh khi thực hiện giải pháp mới có căn cứ, đúng thẩm quyền với hành vi cố ý vi phạm, thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng đổi mới để trục lợi.

Đối với tình trạng né tránh, đùn đẩy, không giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, cần làm rõ trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu. Trong bối cảnh Bắc Ninh cần duy trì đà tăng trưởng hai con số, đẩy nhanh tiến độ dự án và cải thiện môi trường đầu tư, cán bộ phải chủ động phối hợp, tháo gỡ vướng mắc, không để công việc kéo dài vì tâm lý sợ trách nhiệm.

Vậy trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cần thể hiện như thế nào? Đâu là thước đo quan trọng nhất?

Đồng chí Ngô Văn Nam: Cấp ủy và người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác cán bộ. Trách nhiệm thể hiện ở việc xác định rõ yêu cầu từng vị trí, giao nhiệm vụ có mục tiêu, thời hạn, kiểm tra chất lượng, kịp thời tháo gỡ khó khăn và xử lý hạn chế. Người đứng đầu phải công tâm, khách quan trong đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, vì việc mà bố trí người, không để quan hệ cá nhân chi phối quyết định. Thông tin đánh giá phải khách quan, thường xuyên và có thể kiểm chứng. Các tiêu chí định lượng khi được áp dụng cần sát nhiệm vụ thực tế; kết quả phải dẫn đến quyết định cụ thể về đào tạo, bố trí, sử dụng, khen thưởng hoặc xem xét trách nhiệm.

Thước đo cuối cùng không chỉ là quy trình được hoàn thiện hay chỉ tiêu được hoàn thành, mà là chất lượng thực thi nhiệm vụ, công việc được giải quyết đúng hạn, vướng mắc được tháo gỡ, chất lượng tham mưu được nâng lên, người dân và doanh nghiệp được phục vụ tốt hơn.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!