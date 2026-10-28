Chọn điện thoại gập, ưu tiên nhỏ gọn hay màn hình lớn?

Có hai kiểu điện thoại gập phổ biến hiện nay là gập vỏ sò và gập kiểu sách. Điện thoại gập vỏ sò có thiết kế gợi nhớ đến những mẫu điện thoại nắp gập từng rất thịnh hành vào đầu những năm 2000.

Khi đóng lại, máy có hình dáng nhỏ gọn, gần như vuông vức. Khi mở ra từ dưới lên trên, thiết bị để lộ màn hình và mang hình dáng của một chiếc điện thoại dạng thanh thông thường.

Thiết kế này đang được ưa chuộng trở lại nhờ sự kết hợp giữa nét hoài cổ và những tính năng hiện đại. Samsung Galaxy Z Flip7 và Motorola Razr là những ví dụ tiêu biểu cho dòng điện thoại này.

Trong khi đó, điện thoại gập kiểu sách được thiết kế để mở sang một bên, tương tự như cách mở một cuốn sách. Khi mở hoàn toàn, máy để lộ màn hình lớn có kích thước gần bằng máy tính bảng, mang lại không gian rộng rãi hơn để xem nội dung, giải trí và làm việc. Samsung Galaxy Z Fold7 và Google Pixel 10 Pro Fold là những ví dụ thuộc nhóm sản phẩm này.

Mỗi kiểu thiết kế đều có những ưu điểm riêng, vì vậy không thể khẳng định loại nào tốt hơn một cách tuyệt đối. Lựa chọn phù hợp phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu sử dụng và những tính năng được ưu tiên.

ĐẶC ĐIỂM VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG

Điện thoại nắp gập từng được xem là biểu tượng của phong cách và sự thời thượng. Ngày nay, thiết kế này đang dần trở lại với diện mạo hiện đại hơn. Thay vì chỉ có một màn hình bên trong như các mẫu máy truyền thống, những chiếc điện thoại gập vỏ sò thế hệ mới thường được trang bị thêm màn hình phụ ở mặt ngoài.

Màn hình này có thể hiển thị giờ, ngày tháng, dự báo thời tiết, lịch trình, thông báo ứng dụng, tin nhắn và cuộc gọi đến. Trên một số mẫu máy, màn hình ngoài còn hỗ trợ chạy nhiều ứng dụng, giúp mở rộng khả năng sử dụng mà không cần mở điện thoại.

Ưu điểm lớn nhất của thiết kế này là sự tiện lợi. Những thông tin cần thiết có thể được kiểm tra nhanh chóng chỉ bằng một cái liếc mắt, hạn chế việc liên tục mở điện thoại và giảm bớt sự xao nhãng trong sinh hoạt hàng ngày.

Khi cần sử dụng màn hình chính, chỉ cần mở máy từ dưới lên trên là có thể thao tác như trên một chiếc điện thoại thông thường. Nhờ kích thước nhỏ gọn, điện thoại gập vỏ sò cũng thường dễ cầm nắm và sử dụng bằng một tay hơn so với điện thoại gập kiểu sách.

Tuy nhiên, khi mở ra, diện tích hiển thị của máy vẫn tương đương một chiếc điện thoại dạng thanh thông thường, không cung cấp thêm nhiều không gian làm việc hay giải trí.

Trong khi đó, điện thoại gập kiểu sách lại hướng đến trải nghiệm khác. Khi đóng lại, thiết bị có kích thước gần tương đương một chiếc điện thoại thông thường, dù thân máy thường dày hơn đôi chút.

Màn hình ngoài vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu hàng ngày như nhắn tin, xem thông báo, gọi điện và sử dụng ứng dụng. Khi mở máy, màn hình lớn bên trong sẽ phát huy tác dụng, mang đến không gian hiển thị rộng rãi hơn đáng kể.

Khi mở điện thoại gập kiểu sách, màn hình lớn bên trong sẽ mang đến không gian hiển thị rộng rãi hơn đáng kể

Màn hình lớn giúp điện thoại gập kiểu sách trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các hoạt động giải trí như xem phim, đọc sách điện tử, lướt web và chơi game. Nội dung được hiển thị rộng rãi hơn, hạn chế cảm giác chật chội thường gặp trên màn hình điện thoại thông thường. Đối với những người thường xuyên đọc tài liệu hoặc xử lý nhiều nội dung cùng lúc, đây cũng là một lợi thế đáng kể.

Không chỉ phục vụ giải trí, điện thoại gập kiểu sách còn có nhiều lợi ích trong công việc. Màn hình lớn cho phép mở đồng thời nhiều ứng dụng, chia đôi màn hình để vừa đọc tài liệu vừa ghi chú, hoặc kéo thả nội dung giữa các cửa sổ khi thiết bị hỗ trợ tính năng này. Nhờ đó, máy có thể đáp ứng một phần nhu cầu vốn thường cần đến máy tính bảng, đặc biệt khi làm việc bên ngoài văn phòng hoặc thường xuyên di chuyển.

Dù vậy, kích thước lớn cũng khiến điện thoại gập kiểu sách kém gọn nhẹ hơn so với dòng vỏ sò. Cấu trúc bản lề và màn hình gập phức tạp cũng đòi hỏi người dùng chú ý hơn trong quá trình sử dụng và bảo quản. Việc lựa chọn ốp lưng chuyên dụng có khả năng bảo vệ thân máy và khu vực bản lề là điều nên cân nhắc để hạn chế nguy cơ hư hỏng do va đập.

CÁCH LỰA CHỌN

Việc lựa chọn giữa điện thoại gập vỏ sò và điện thoại gập kiểu sách phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng thực tế. Nếu ưu tiên hàng đầu là sự nhỏ gọn, tính thời trang và khả năng xem nhanh thông tin mà không cần mở máy, điện thoại gập vỏ sò sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Dòng sản phẩm này phù hợp với những người chủ yếu sử dụng điện thoại cho các tác vụ hàng ngày như gọi điện, nhắn tin, lướt mạng xã hội và chụp ảnh, đồng thời muốn có một thiết bị dễ dàng bỏ vào túi.

Điện thoại gập vỏ sò phù hợp với những người chủ yếu sử dụng điện thoại cho các tác vụ hàng ngày và muốn dễ dàng bỏ vào túi

Ngược lại, nếu thường xuyên xem video, chơi game, đọc tài liệu hoặc làm việc với nhiều ứng dụng cùng lúc, điện thoại gập kiểu sách sẽ phù hợp hơn. Màn hình lớn mang lại trải nghiệm sử dụng gần với máy tính bảng, trong khi thiết bị vẫn có thể gập lại để mang theo như một chiếc điện thoại. Đây là lựa chọn đáng chú ý đối với những người muốn kết hợp nhiều nhu cầu trong một thiết bị duy nhất.

Một điểm thú vị là cả hai dòng điện thoại gập đều có thể tận dụng hai màn hình để thực hiện những tác vụ mà điện thoại thông thường khó đáp ứng thuận tiện bằng. Chẳng hạn, màn hình ngoài có thể hỗ trợ hiển thị nội dung để hai người cùng theo dõi khi sử dụng tính năng dịch trực tiếp hai chiều.

Ngoài ra, màn hình phụ cũng có thể giúp người dùng xem trước khung hình khi chụp ảnh bằng camera chính, qua đó tận dụng camera chất lượng cao ở mặt sau. Một số thiết kế còn cho phép gập máy ở nhiều góc độ để tự dựng đứng trên bàn, thuận tiện cho việc chụp ảnh, gọi video hoặc xem nội dung mà không cần sử dụng giá đỡ riêng.

Điện thoại gập kiểu sách cũng đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của thị trường. Sức hấp dẫn của điện thoại gập kiểu sách không chỉ đến từ màn hình lớn hay khả năng xử lý nhiều tác vụ. Trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt bộ nhớ có thể ảnh hưởng đến nguồn cung và chi phí của các thiết bị điện tử, người tiêu dùng cũng có thể quan tâm nhiều hơn đến những sản phẩm cao cấp có dung lượng bộ nhớ lớn.

Một chiếc điện thoại có thể đảm nhiệm đồng thời vai trò của điện thoại và máy tính bảng, lại sở hữu dung lượng bộ nhớ rộng rãi, sẽ trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với những người muốn đầu tư vào một thiết bị đa năng.

Tuy nhiên, điện thoại gập kiểu sách thường tiêu thụ nhiều năng lượng hơn khi sử dụng màn hình lớn bên trong, đặc biệt khi chạy các ứng dụng nặng hoặc thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc.

Dung lượng pin và thời lượng sử dụng thực tế còn phụ thuộc vào từng mẫu máy, nhưng việc phải cung cấp năng lượng cho hai màn hình là một yếu tố cần tính đến.

Khi gập lại, thiết bị có kích thước gần bằng điện thoại thông thường nhưng thường dày và nặng hơn. Trong khi đó, điện thoại gập vỏ sò có lợi thế rõ rệt về độ nhỏ gọn, nhưng không mang lại không gian hiển thị rộng rãi và khả năng đa nhiệm tương đương dòng gập kiểu sách.