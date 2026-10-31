Chọn Điện Biên để viết tiếp ước mơ

Các đại biểu và sinh viên tại Lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên.

Không quản ngại quãng đường hàng nghìn cây số từ tỉnh Đắk Lắk đến với Điện Biên, sinh viên Nguyễn Công Minh Quân đã quyết định lựa chọn theo học ngành Giáo dục Tiểu học, trình độ đại học tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên. Chia sẻ về quyết định của mình, Minh Quân tâm sự: “Nhiều người cũng thắc mắc tại sao em lại lặn lội một quãng đường rất xa để đến Điện Biên học tập. Nhưng em muốn chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức mình ở một chặng đường mới. Em tin rằng, việc sinh sống và học tập tại Tây Bắc sẽ giúp bản thân rèn luyện tính tự lập, khả năng thích nghi, mở rộng hiểu biết và trưởng thành hơn. Với em, những năm tháng sinh viên sẽ có thêm nhiều ý nghĩa khi được trải nghiệm cuộc sống ở một vùng đất khác biệt”.

Sinh viên Nguyễn Công Minh Quân trên giảng đường Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên.

Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với chàng sinh viên đến từ Tây Nguyên chính là những dấu ấn lịch sử hào hùng hiện hữu trên mảnh đất Điện Biên. Được sinh sống, học tập tại nơi ghi dấu chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mang đến cho Quân niềm tự hào và những cảm xúc đặc biệt. Cùng với đó, sự mộc mạc, chân thành và gần gũi của người dân nơi đây đã giúp em dần vơi đi cảm giác xa lạ trong những ngày đầu đặt chân đến vùng đất mới. Những lo lắng về khả năng hòa nhập cũng nhanh chóng được xua tan bởi sự quan tâm của thầy cô và tình cảm thân thiện của bạn bè.

Dẫu vậy, cuộc sống xa gia đình cũng mang đến cho Quân những thử thách không nhỏ. Khoảng cách địa lý khiến những dịp nghỉ lễ ngắn ngày em khó có thể trở về thăm nhà như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Đôi lúc, nỗi nhớ quê hương, gia đình cũng khiến chàng trai trẻ không khỏi chạnh lòng. Nhưng thay vì để những khó khăn ấy trở thành rào cản, Quân lựa chọn xem đó là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, học cách tự chăm sóc bản thân và chủ động hơn trong cuộc sống. Đến nay, khi đã dần quen với nhịp sống và môi trường học tập tại Điện Biên, Quân cảm thấy hài lòng với quyết định của mình.

Sinh viên Nguyễn Như Minh ôn bài tại ký túc xá sau giờ lên lớp.

Cũng lựa chọn hành trình đến với Điện Biên để theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên, Nguyễn Như Minh, sinh viên lớp K1TH2, ngành Giáo dục Tiểu học, đến từ phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng lại có một lý do rất riêng. Sau khi biết kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, Minh bắt đầu tìm hiểu về các cơ sở đào tạo đại học và đặc biệt chú ý đến Điện Biên, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, nơi sinh sống của nhiều dân tộc với những sắc màu văn hóa đặc trưng. Mong muốn được khám phá một môi trường mới, gặp gỡ những người bạn đến từ nhiều vùng miền và tìm hiểu đời sống văn hóa đồng bào các dân tộc đã thôi thúc cô gái miền Trung lựa chọn Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên làm nơi gửi gắm những năm tháng sinh viên.

Bằng chất giọng miền Trung nhẹ nhàng, Nguyễn Như Minh chia sẻ: “Em lựa chọn Điện Biên vì muốn được trải nghiệm một môi trường mới, tiếp xúc và tìm hiểu những nét văn hóa khác nhau. Khi biết em quyết định lên Điện Biên học, nhiều bạn cấp ba cũng thắc mắc vì sao em lại chọn một nơi xa như vậy. Nhưng khi đến đây, em thấy môi trường học tập rất tốt, thầy cô và các bạn đều nhiệt tình, luôn quan tâm, giúp đỡ nhau. Khó khăn lớn nhất của em hiện nay là sự khác biệt về giọng nói, ngôn ngữ vùng miền. Em mong rằng các bạn sẽ tiếp tục giúp đỡ em trong giao tiếp, cùng chia sẻ những nét đẹp văn hóa của quê hương mình”.

Giờ học của thầy, trò Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên.

Theo thống kê của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên, hiện có 40 sinh viên ngoại tỉnh đang theo học tại đơn vị, đến từ 13 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, Sơn La có 11 sinh viên, Lai Châu 8 sinh viên, Quảng Ninh và Phú Thọ mỗi địa phương có 4 sinh viên; Hưng Yên và Thanh Hóa mỗi địa phương có 3 sinh viên. Các địa phương Hà Nội, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng và Đắk Lắk mỗi nơi có 1 sinh viên.

Đáng chú ý, nếu như những năm 2025 trở về trước, mỗi năm các trường tiền thân của Phân hiệu chỉ đón khoảng 2 - 3 sinh viên ngoại tỉnh thì hiện nay số lượng sinh viên đến từ các địa phương khác đã tăng lên rõ rệt. Ông Phạm Thế Hùng, Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên cho biết, việc thành lập Phân hiệu có ý nghĩa quan trọng trong mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội... Trong bối cảnh đó, việc ngày càng có nhiều sinh viên ngoài tỉnh lựa chọn học tập tại đây là tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của người học và phụ huynh đối với một cơ sở giáo dục đại học còn non trẻ.

Theo ông Phạm Thế Hùng, sức hút của Phân hiệu được tạo dựng trên nền tảng chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng viên, điều kiện học tập và môi trường phát triển toàn diện cho sinh viên. Điện Biên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, có bản sắc văn hóa đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên trải nghiệm thực tiễn, tìm hiểu đời sống đồng bào các dân tộc và mở rộng hiểu biết. Đây cũng là những lợi thế để Phân hiệu từng bước xây dựng uy tín, khẳng định vị thế trong hệ thống Đại học Thái Nguyên.

Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên Phạm Thế Hùng trao đổi về sức hút của Phân hiệu đối với sinh viên ngoại tỉnh.

Ông Phạm Thế Hùng chia sẻ: “Mặc dù là đơn vị mới thành lập, nhưng Phân hiệu đã bước đầu tạo dựng được niềm tin và sức hút đối với người học. Việc thu hút sinh viên ngoài tỉnh vừa là niềm vui, niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với tập thể cán bộ, giảng viên và người lao động. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thiện các điều kiện bảo đảm chất lượng, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn và thị trường lao động”.

Về định hướng lâu dài, Phân hiệu hướng tới trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín tại khu vực Tây Bắc, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Điện Biên và các địa phương lân cận. Đồng thời, từng bước phát huy vai trò kết nối trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và giao lưu văn hóa với các địa phương của Bắc Lào, Thái Lan và các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây của Trung Quốc. Những kết quả bước đầu trong thu hút sinh viên ngoại tỉnh được xem là nền tảng quan trọng để Phân hiệu tiếp tục hoàn thiện, phát triển, góp phần đưa giáo dục đại học đến gần hơn với người dân khu vực Tây Bắc.

Với Minh Quân, Như Minh và những sinh viên đến từ nhiều miền quê khác nhau, hành trình học tập tại Điện Biên mới chỉ bắt đầu. Phía trước còn những thử thách của cuộc sống xa nhà, những bài học trên giảng đường và cả quá trình trưởng thành để hiện thực hóa ước mơ nghề nghiệp. Từ những lựa chọn của người trẻ hôm nay, Điện Biên đang từng bước khẳng định sức hút của một điểm đến giáo dục đại học, nơi tri thức được vun đắp, những ước mơ được chắp cánh và tình cảm giữa con người các vùng miền ngày càng thêm gắn kết.