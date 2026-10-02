Chọn cơ sở làm đẹp thế nào để tiêm filler an toàn?

Hoại tử mũi sau 1 ngày tiêm filler ở spa

Vừa qua, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận một bệnh nhân nam, gần 40 tuổi trong tình trạng sưng đau vùng mũi, chảy nhiều dịch mủ và hoại tử một phần cánh mũi.

Bệnh nhân cho biết đã thực hiện tiêm filler vùng mũi tại một spa chỉ 1 ngày trước khi nhập viện. Trước tình trạng bất thường, bệnh nhân đến bệnh viện khám thay vì quay lại cơ sở spa.

Cánh mũi có dấu hiệu hoại tử sau 1 ngày tiêm filler

Qua thăm khám, ThS.BS Vũ Đình Tâm, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương nhận thấy vùng mũi hoại tử một phần cánh mũi, viêm tấy, nhiều mụn mủ toàn bộ vùng mũi. Sau một tuần điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

“Trường hợp này cho thấy biến chứng sau tiêm filler có thể xuất hiện rất nhanh và hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với những phản ứng thông thường như sưng, bầm tím hoặc đau nhẹ sau tiêm”, bác sĩ Vũ Đình Tâm cho hay.

Theo bác sĩ Tâm, một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất của tiêm filler là tắc mạch. Nguyên nhân là filler đi vào lòng mạch hoặc gây chèn ép mạch máu, làm giảm hoặc ngừng dòng máu đến mô. Khi mô bị thiếu máu, thiếu oxy kéo dài, tổn thương có thể tiến triển thành hoại tử.

Vùng mũi đặc biệt cần thận trọng bởi hệ thống mạch máu vùng mặt có cấu trúc phức tạp và có các nhánh nối với hệ thống mạch quanh mắt. Vì vậy, ngoài nguy cơ tổn thương mô và hoại tử, tắc mạch do filler trong một số trường hợp nghiêm trọng còn có thể gây mất thị lực, đột quỵ não, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ cho biết thêm, bên cạnh tắc mạch, tiêm filler không bảo đảm vô khuẩn hoặc không đúng quy trình còn có thể dẫn đến nhiễm trùng, áp xe, viêm mô, tổn thương da và sẹo. Những biến chứng này có thể cần điều trị kéo dài và ảnh hưởng lâu dài đến kết quả thẩm mỹ.

ThS.BS Vũ Đình Tâm khám cho bệnh nhân

Vì sao cần có chuyên môn?

Theo TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, để giảm thiểu nguy cơ, người thực hiện cần hiểu rõ giải phẫu mạch máu vùng mặt, chỉ định và chống chỉ định của filler, kỹ thuật tiêm an toàn, đồng thời phải có khả năng nhận biết và xử trí sớm các biến chứng.

Bộ Y tế khuyến cáo người sử dụng filler nên lựa chọn nhân viên y tế được cấp phép, có đào tạo và kinh nghiệm phù hợp về tiêm filler. Các tài liệu chuyên môn cũng nhấn mạnh vai trò của kiến thức giải phẫu và đào tạo trong phòng ngừa, nhận biết và xử trí biến chứng mạch máu.

Do đó, người dân không nên thực hiện tiêm filler tại spa hoặc các cơ sở không được cấp phép thực hiện thủ thuật y khoa, kể cả khi được quảng cáo với mức giá thấp, thực hiện nhanh hoặc cam kết “không biến chứng”.

Sau tiêm filler, nếu xuất hiện đau dữ dội hoặc đau tăng nhanh, da vùng tiêm trắng bệch, tím/xanh, lạnh bất thường, xuất hiện tổn thương da hoặc dấu hiệu hoại tử, người bệnh cần được khám ngay.

Đặc biệt, các triệu chứng như nhìn mờ, đau mắt, nhìn đôi, mất thị lực, yếu liệt, méo miệng hoặc nói khó cần được coi là dấu hiệu cấp cứu và phải nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng xử trí biến chứng.

Với các trường hợp nghi ngờ tắc mạch, thời gian có ý nghĩa quan trọng. Việc phát hiện và điều trị càng sớm có thể giúp hạn chế tổn thương mô và các di chứng nghiêm trọng.

Khi tiêm filler, người dân nên:

Lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép thực hiện thủ thuật.

Đảm bảo người thực hiện là bác sĩ/nhân viên y tế có chuyên môn và được đào tạo phù hợp về tiêm filler.

Hỏi rõ về sản phẩm filler, nguồn gốc và thông tin sản phẩm.

Được tư vấn đầy đủ về lợi ích, giới hạn và các nguy cơ có thể xảy ra.

Không nên vì chi phí rẻ hoặc tin vào quảng cáo mà lựa chọn cơ sở không đủ điều kiện.

Không tự theo dõi tại nhà khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau tiêm.