Chọn bể cá cho phòng khách: Mua loại nào để vừa đẹp, vừa dễ chăm sóc?

Trước khi quyết định mua bể cá cho phòng khách, người mua nên cân nhắc những yếu tố dưới đây.

Chọn kích thước bể theo diện tích nhà và loại cá

Bể cá mini thường có giá dễ tiếp cận, chiếm ít diện tích và phù hợp với người mới bắt đầu. Tuy nhiên, thể tích nước nhỏ cũng khiến nhiệt độ và chất lượng nước biến động nhanh hơn, đòi hỏi người nuôi theo dõi thường xuyên.

Trong khi đó, bể lớn có thể tạo môi trường ổn định hơn nếu được thiết kế và vận hành đúng cách, nhưng cần nhiều không gian, thiết bị phù hợp và chi phí đầu tư cao hơn.

Trước khi mua, hãy xác định loại cá sẽ nuôi, số lượng dự kiến và kích thước trưởng thành của chúng. Không nên chọn bể quá nhỏ chỉ vì tiết kiệm diện tích, sau đó mới tìm cách thu hẹp số lượng cá hoặc nâng cấp thiết bị.

Chọn kích thước bể theo diện tích nhà và loại cá

Kiểm tra chất liệu kính và độ chắc chắn

Kính là yếu tố quan trọng quyết định độ bền và độ an toàn của bể. Bể kính thông thường có ưu điểm dễ quan sát, phổ biến và có nhiều mức giá. Một số sản phẩm sử dụng kính siêu trong để hình ảnh cá và cây thủy sinh rõ nét hơn, nhưng thường có giá cao hơn.

Khi mua, hãy kiểm tra bề mặt kính có vết nứt, sứt cạnh hoặc trầy xước đáng kể hay không. Các đường keo silicone cần liền mạch, không có dấu hiệu bong tách hoặc xuất hiện khe hở bất thường.

Bên cạnh thân bể, chân đỡ cũng rất quan trọng. Tổng trọng lượng của bể gồm nước, kính, nền và vật trang trí có thể lớn hơn nhiều so với hình dung ban đầu. Vì vậy, nên sử dụng chân đỡ chuyên dụng hoặc tủ được thiết kế để chịu tải, đặt trên bề mặt bằng phẳng và chắc chắn.

Đừng bỏ qua hệ thống lọc nước

Máy lọc là một trong những thiết bị cần ưu tiên khi mua bể cá. Hệ thống lọc phù hợp giúp giữ lại cặn bẩn, tạo điều kiện cho hệ vi sinh có lợi phát triển và hỗ trợ duy trì chất lượng nước.

Tùy kích thước bể và loại cá, người mua có thể cân nhắc lọc treo, lọc trong, lọc thùng hoặc các hệ thống chuyên dụng khác. Không nên chọn máy chỉ dựa trên công suất lớn hay giá rẻ; cần xem lưu lượng lọc, khả năng chứa vật liệu lọc, độ ồn và mức độ thuận tiện khi vệ sinh.

Nếu nuôi cá cần nhiều oxy hoặc nuôi với mật độ tương đối cao, bạn cũng cần tìm hiểu nhu cầu sục khí và tuần hoàn nước. Tuy nhiên, thiết bị mạnh không phải lúc nào cũng tốt hơn nếu tạo dòng nước quá mạnh so với khả năng bơi của cá.

Tính đủ chi phí trước khi mua

Giá niêm yết của bể chưa chắc là tổng số tiền bạn cần bỏ ra. Ngoài thân bể, chi phí có thể bao gồm chân đỡ, máy lọc, đèn, vật liệu lọc, nền, cây thủy sinh, máy sưởi hoặc thiết bị kiểm soát nhiệt độ tùy loài cá.

Sau khi lắp đặt, người nuôi vẫn cần chi cho thức ăn, vật liệu lọc thay thế, điện và các dụng cụ kiểm tra, xử lý nước. Một số bể bán theo bộ có thể đã bao gồm thiết bị cơ bản, nhưng cần kiểm tra rõ danh sách phụ kiện để tránh mua trùng hoặc phát sinh thêm.

Nếu ngân sách hạn chế, nên đầu tư trước vào bể an toàn, hệ thống lọc phù hợp và những thiết bị thực sự cần thiết. Có thể bổ sung đồ trang trí sau, thay vì dồn phần lớn ngân sách vào đá, cây hoặc đèn trang trí.

Chọn bể dễ vệ sinh và thuận tiện bảo dưỡng

Một chiếc bể quá sâu, miệng hẹp hoặc đặt trong góc khó tiếp cận có thể khiến việc vệ sinh kính, hút cặn và thay nước trở nên vất vả. Người mới nuôi nên ưu tiên thiết kế đơn giản, dễ đưa dụng cụ vào bên trong và thuận tiện tháo lắp thiết bị.

Trước khi mua, hãy hỏi về cách vệ sinh bộ lọc, lịch thay vật liệu lọc và yêu cầu bảo dưỡng của từng loại thiết bị. Không nên cho rằng bể có máy lọc đồng nghĩa với việc không cần thay nước hoặc chăm sóc định kỳ.

Nếu chọn bể có nắp, cần kiểm tra khả năng thông thoáng và vị trí lắp đèn, dây điện. Với bể thủy sinh, hãy tìm hiểu thêm yêu cầu về ánh sáng, dinh dưỡng và việc cắt tỉa cây để ước tính công chăm sóc lâu dài.

Chọn bể dễ vệ sinh và thuận tiện bảo dưỡng

Kiểm tra hàng hóa và chính sách bảo hành

Khi mua trực tiếp, hãy quan sát kỹ các cạnh kính, đường keo và phụ kiện. Nếu mua trực tuyến, nên xem rõ kích thước thực tế, độ dày kính, những thiết bị đi kèm, phí vận chuyển và chính sách đổi trả khi hàng bị nứt vỡ.

Đối với máy lọc, đèn hoặc máy sưởi, hãy kiểm tra thời hạn bảo hành và nơi tiếp nhận sửa chữa. Nếu bể được vận chuyển và lắp đặt tại nhà, cần xác nhận ai chịu trách nhiệm kiểm tra rò rỉ, xử lý hư hỏng và hỗ trợ khi phát sinh sự cố.