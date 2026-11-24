Chi tiết hơn, theo thống kê của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Tập đoàn Thành Công (TC Group), toàn phân khúc sedan cỡ B (tính cả hatchback) tiêu thụ được 1.813 chiếc trong tháng 10/2026, sụt giảm 13,5% so với tháng liền trước.

Trong đó, Toyota Vios vẫn đang là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc với lượng xe bàn giao đến tay khách hàng đạt 659 chiếc, dù đã bị sụt giảm 13%, tương đương mức giảm chung của toàn phân khúc.

Honda City đứng ở vị trí thứ hai, đạt sản lượng bán hàng 486 chiếc, giảm 21,2% so với tháng 9. Bám sát ngay phía sau là Mazda2 với lượng xe tiêu thụ trong tháng 10 đạt 475 chiếc, tăng nhẹ gần 2,4%. Mazda2 cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc tăng trưởng dương về doanh số bán hàng.

Toyota Vios vẫn giữ chắc vị trí xe bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ B tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2026 - Ảnh: TMV

Hai vị trí cuối cùng thuộc về Hyundai Accent và Mitsubishi Attrage, đạt sản lượng bán hàng lần lượt 158 chiếc và 35 chiếc. Mitsubishi Attrage không chỉ là mẫu xe có doanh số thấp nhất mà còn bị sụt giảm nặng nhất khi đánh mất đến 35,2% doanh số so với tháng trước. Hyundai Accent cũng bị sụt giảm 22,5%.

Phân khúc sedan cỡ B còn một mẫu xe nữa là Kia Soluto. Tuy nhiên, nhà sản xuất là Thaco Auto vẫn không công bố chi tiết kết quả bán hàng của mẫu xe mang thương hiệu Hàn Quốc. Trong khi đó, hãng xe lớn nhất Việt Nam là VinFast hiện đã không còn sản xuất các dòng ô tô gầm thấp.

Điểm đáng khích lệ của nhóm xe gầm thấp cỡ B là dù sụt giảm hai con số song vẫn thấp hơn tỷ lệ giảm chung (-17%) của toàn thị trường (không bao gồm VinFast).

Luỹ kế 10 tháng năm 2026, toàn phân khúc sedan cỡ B tiêu thụ được 21.865 chiếc, sụt giảm mất hơn 24,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vị thế của các mẫu xe vẫn giữ nguyên so với tháng 10. Trong đó dẫn đầu vẫn là Toyota Vios với lượng xe tiêu thụ đạt 7.590 chiếc, dù sụt giảm 23,3% so với cùng kỳ 2025 song vẫn đủ sức bỏ lại mẫu xe bám đuổi phía sau khoảng cách đến 1.652 chiếc.

Honda City có tỷ lệ sụt giảm tương đương "đồng hương" Nhật Bản (-22,5%), đạt tổng sản lượng bán hàng 5.938 chiếc. Là mẫu xe duy nhất trong phân khúc tăng trưởng doanh số (+10,4%) nhưng Mazda2 cũng chỉ đạt 4.573 chiếc, thấp hơn đến 1.365 chiếc so với Honda City.

Bản nâng cấp mới được kỳ vọng sẽ giúp doanh số Honda City hồi phục trong thời gian tới - Ảnh: HVN

Mẫu xe đánh mất doanh số nhiều nhất so với cùng kỳ năm ngoái là Hyundai Accent. Cụ thể, mẫu xe Hàn Quốc chỉ đạt sản lượng bán hàng 2.803 chiếc luỹ kế 10 tháng, sụt giảm 50,3%.

Đứng ở vị trí cuối cùng là Mitsubishi Attrage đạt 961 chiếc, sụt giảm sâu 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Attrage cũng là mẫu xe duy nhất không thể chạm mốc 1.000 chiếc cộng dồn 10 tháng.

Các dữ liệu thống kê phía trên càng thể hiện rõ rệt hơn về xu hướng thoái trào của loại hình ô tô gầm thấp mà nhóm cỡ B là một điển hình.

Dễ nhận thấy nhất là doanh số luỹ kế 10 tháng của cả phân khúc đã bị sụt giảm đến 24,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, cùng giai đoạn này, lượng xe tiêu thụ trên toàn thị trường lại thu về kết quả tăng trưởng lên đến 21,1% (tính cả VinFast).

Mẫu xe Hyundai Accent sở hữu thiết kế hiện đại và trẻ trung nhất phân khúc - Ảnh: HTV

Sedan cỡ B từng là phân khúc sôi động nhất thị trường, trong đó nhiều mẫu xe một thời là "gà đẻ trứng vàng" của thương hiệu, điển hình là Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City.

Tuy nhiên, khi người tiêu dùng có xu hướng dịch chuyển sang các loại xe gầm cao và các phân khúc lớn hơn, nhóm sedan cỡ B ngày càng sụt giảm về doanh số.