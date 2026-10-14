Cholesterol tăng cao có thể bắt nguồn từ 3 thói quen ít ai ngờ

Nếu lo ngại về mức cholesterol, mỗi người nên trao đổi với nhân viên y tế để được kiểm tra, đánh giá nguy cơ tim mạch và xây dựng kế hoạch kiểm soát phù hợp. Ảnh minh hoạ: Eating Well

Cholesterol đóng vai trò thiết yếu đối với cơ thể, tham gia cấu tạo màng tế bào, sản xuất hormone, vitamin D và axit mật hỗ trợ tiêu hóa chất béo. Tuy nhiên, khi nồng độ cholesterol LDL (cholesterol “xấu”) tăng cao, các mảng bám có thể tích tụ trong động mạch, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bên cạnh chế độ ăn uống, những thói quen hàng ngày cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến mức cholesterol trong máu. Trong đó, có ba thói quen phổ biến mà nhiều người dễ bỏ qua.

Ngồi quá lâu, ngay cả khi vẫn tập thể dục

Nhiều nghiên cứu cho thấy ngồi trong thời gian dài có liên quan đến các chỉ số cholesterol bất lợi, ngay cả ở những người vẫn duy trì thói quen tập thể dục.

Chuyên gia dinh dưỡng Leslie Bonci cho biết tình trạng ít vận động có thể làm giảm cholesterol HDL (cholesterol “tốt”) và hoạt động của enzyme lipoprotein lipase - một enzyme tham gia chuyển hóa chất béo. Khi hoạt động của enzyme này suy giảm, triglyceride (chất béo trung tính) có thể tích tụ nhiều hơn trong máu.

Để hạn chế nguy cơ, những người làm việc văn phòng nên đứng dậy hoặc đi bộ vài phút sau mỗi giờ ngồi. Các hoạt động đơn giản như đi lấy nước, sử dụng bàn làm việc có thể điều chỉnh độ cao hoặc tranh thủ làm việc nhà trong giờ nghỉ đều giúp tăng cường vận động.

Ngủ không đủ giấc làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu

Trong lịch trình bận rộn, nhiều người thường cắt giảm thời gian ngủ để hoàn thành công việc. Tuy nhiên, tình trạng thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến các chỉ số cholesterol.

Chuyên gia dinh dưỡng Liz Shaw cho biết ngủ không đủ giấc có thể làm tăng nồng độ cholesterol LDL dạng hạt nhỏ, đậm đặc, đặc biệt ở những người ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm. Chất lượng giấc ngủ kém cũng có liên quan đến sự gia tăng LDL và triglyceride.

Các chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành nên ngủ từ 7-9 giờ mỗi đêm, đồng thời duy trì giờ đi ngủ và thức dậy ổn định. Dành thời gian thư giãn trước khi ngủ, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử vào buổi tối và tránh để điện thoại làm gián đoạn giấc ngủ giữa đêm là những biện pháp có thể áp dụng.

Việc ngủ bù vào cuối tuần không nên được xem là giải pháp thay thế cho thói quen ngủ đủ giấc thường xuyên.

Thường xuyên bỏ bữa sáng có thể ảnh hưởng đến cholesterol

Bỏ bữa sáng có thể giúp tiết kiệm thời gian, nhưng thói quen này chưa chắc có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Liz Shaw, các nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên bỏ bữa sáng có thể làm rối loạn mức cholesterol. Mối liên hệ này thể hiện rõ hơn ở những người mắc béo phì và có lối sống ít vận động.

Bữa sáng cũng là cơ hội thuận lợi để bổ sung chất xơ hòa tan, thành phần có thể hỗ trợ giảm cholesterol. Chuyên gia dinh dưỡng Leslie Bonci khuyến nghị lựa chọn những thực phẩm giàu chất xơ như yến mạch, kết hợp với quả mọng và hạnh nhân; hoặc bữa sáng gồm trứng, rau củ và lúa mạch.

Thay đổi thói quen nhỏ để bảo vệ sức khỏe tim mạch

Những thói quen liên quan đến vận động, giấc ngủ và bữa ăn có thể tạo ra khác biệt đáng kể đối với sức khỏe tim mạch theo thời gian. Việc điều chỉnh không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thay đổi lớn mà có thể từ các hành động đơn giản như đứng dậy vận động mỗi giờ, đi ngủ đúng giờ và duy trì bữa sáng lành mạnh.

Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyến nghị duy trì việc tập thể dục thường xuyên, xây dựng chế độ ăn giàu chất xơ và dành thời gian kết nối trực tiếp với gia đình, bạn bè.

Nếu lo ngại về mức cholesterol, mỗi người nên trao đổi với nhân viên y tế để được kiểm tra, đánh giá nguy cơ tim mạch và xây dựng kế hoạch kiểm soát phù hợp.