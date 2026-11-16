Cholesterol cao có nên kiêng trứng? Chuyên gia chỉ ra 2 loại chất béo cần tránh

Nhiều người khi phát hiện chỉ số cholesterol trong máu vượt ngưỡng thường lựa chọn giảm ăn trứng, thậm chí bỏ hoàn toàn lòng đỏ.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc kiểm soát cholesterol không đơn giản chỉ là hạn chế thực phẩm chứa cholesterol, mà cần chú ý hơn đến lượng chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa trong chế độ ăn hằng ngày.

Hai loại chất béo cần đặc biệt lưu ý

Chuyên gia dinh dưỡng Từ Cảnh Nghi cho biết, cholesterol trong máu chịu tác động của nhiều yếu tố, bao gồm chế độ ăn uống, quá trình chuyển hóa và khả năng tự tổng hợp của cơ thể. Do đó, lượng cholesterol nạp vào từ thực phẩm không nhất thiết làm chỉ số cholesterol trong máu tăng theo tỷ lệ tương ứng.

Theo chuyên gia, khoảng 1/3 lượng cholesterol trong cơ thể đến từ thực phẩm, phần còn lại chủ yếu do cơ thể tự tổng hợp. Gan là cơ quan quan trọng đảm nhiệm quá trình sản xuất và điều hòa cholesterol. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể thay đổi tùy thuộc vào khả năng chuyển hóa cũng như chế độ ăn uống của mỗi người.

Cholesterol vốn không phải chất có hại. Cơ thể cần chất này để duy trì cấu trúc màng tế bào, đồng thời tham gia sản xuất hormone và axit mật. Vì vậy, điều cần quan tâm không chỉ là lượng cholesterol tiêu thụ mà còn là các chỉ số mỡ máu và nguy cơ mắc bệnh tim mạch tổng thể.

Từ Cảnh Nghi cho biết, lòng đỏ trứng thực sự chứa cholesterol, nhưng lượng cholesterol tiêu thụ không đồng nghĩa với mức cholesterol trong máu tăng tương ứng. Phản ứng của mỗi người cũng có sự khác biệt.

Hướng dẫn chế độ ăn uống của Mỹ trước đây đã loại bỏ giới hạn tiêu thụ cholesterol 300 mg mỗi ngày. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa mọi người có thể ăn uống tùy ý. Thay vào đó, cần chú trọng chất lượng tổng thể của chế độ ăn, đặc biệt là lượng chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa (trans fat).

Chuyên gia lấy ví dụ, có những người chủ động không ăn trứng vào bữa sáng vì lo ngại cholesterol nhưng lại thường xuyên sử dụng thịt xông khói, xúc xích hoặc các loại bánh ngọt nhiều bơ. Đây cũng là những thực phẩm có thể gây bất lợi cho việc kiểm soát mỡ máu.

Do đó, thay vì vội vàng loại bỏ trứng khỏi thực đơn, mọi người nên ưu tiên giảm tiêu thụ thịt mỡ, thịt chế biến sẵn và các loại bánh chứa nhiều chất béo. Đây mới là những nhóm thực phẩm cần được chú ý điều chỉnh trong chế độ ăn hằng ngày.

Người khỏe mạnh có thể ăn một quả trứng mỗi ngày

Trứng không chỉ cung cấp protein mà còn chứa các axit amin thiết yếu, được xem là nguồn đạm có giá trị dinh dưỡng cao. Trong khi đó, lòng đỏ trứng chứa nhiều dưỡng chất như choline, lecithin và các vitamin A, D, B12.

Vì vậy, nếu không có những hạn chế đặc biệt về sức khỏe, mọi người không cần loại bỏ hoàn toàn lòng đỏ trứng chỉ vì lo ngại cholesterol.

Về số lượng trứng nên ăn mỗi ngày, Từ Cảnh Nghi cho rằng cần căn cứ vào tình trạng mỡ máu, nguy cơ mắc bệnh và chế độ ăn uống tổng thể của từng người.

Theo khuyến nghị của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, người trưởng thành khỏe mạnh có thể bổ sung một quả trứng nguyên quả mỗi ngày trong chế độ ăn cân bằng. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa nguồn protein từ các loại đậu, cá, sữa và thịt nạc, tránh phụ thuộc quá nhiều vào một nhóm thực phẩm.

Bổ sung chất xơ để cải thiện cholesterol

Để cải thiện chỉ số cholesterol, ngoài việc hạn chế những thực phẩm không có lợi cho mỡ máu, mọi người nên chủ động tăng cường các dưỡng chất có lợi cho cơ thể.

Từ Cảnh Nghi khuyến nghị bổ sung thêm các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và rau xanh vào thực đơn hằng ngày. Người dân cũng có thể sử dụng đậu phụ, sữa đậu nành không đường thay thế một phần thịt nhiều chất béo nhằm tăng lượng chất xơ và điều chỉnh chất lượng bữa ăn.

Đối với những người thường xuyên xuất hiện triệu chứng nghi ngờ dị ứng sau khi ăn trứng, chuyên gia khuyến cáo không nên tự ý kiêng hoàn toàn thực phẩm này trong thời gian dài. Thay vào đó, cần đến cơ sở y tế để được bác sĩ đánh giá và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, xác định trứng có phải là tác nhân gây dị ứng hay không. Từ kết quả đó, người bệnh có thể xây dựng chế độ ăn uống phù hợp.