Choi Yena kể hành trình vượt qua ung thư thời thơ ấu

Nữ ca sĩ xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình tạp kỹ “The Manager” của đài MBC, phát sóng ngày 19/9.

Trong tập này, mẹ của Choi Yena đến thăm nhà và chuẩn bị bữa ăn cho con gái. Bà ân cần nhắc nhở: “Dạo này con bận rộn lắm phải không? Càng bận rộn thì con càng cần phải chăm sóc sức khỏe của mình”.

Những lời căn dặn của mẹ Choi Yena càng trở nên đặc biệt khi nữ ca sĩ tiết lộ lý do gia đình luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sức khỏe của cô.

Choi Yena chia sẻ: “Tôi bị ung thư từ khi còn bé. Lúc đó tôi đang trong tình trạng nguy kịch, cận kề cái chết. Tôi khoảng 4 hoặc 5 tuổi".

Ảnh: Allkpop

Cô kể tiếp: “Tôi ốm nặng đến nỗi ngay cả bệnh viện cũng nói không còn hy vọng gì cho tôi nữa. Bố mẹ tôi đã mang ảnh tôi đến cho một thầy cúng, nhưng dường như thầy cúng đã vứt nó đi và nói: ‘Tại sao các người lại mang đến cho tôi bức ảnh của một đứa trẻ đã chết?’”.

Câu chuyện khiến các thành viên chương trình không khỏi bất ngờ. Họ cho biết khó có thể tưởng tượng rằng một Choi Yena luôn tươi sáng và tràn đầy năng lượng lại từng trải qua tuổi thơ với những biến cố nghiêm trọng như vậy.

Choi Yena chia sẻ: “Từ đó trở đi, bố mẹ tôi đã nuôi nấng tôi với tất cả sự chăm sóc chu đáo, làm mọi thứ có thể để giữ cho tôi sống sót".

Không chỉ phải đối mặt với căn bệnh ung thư khi còn nhỏ, Choi Yena còn trải qua một cuộc khủng hoảng sức khỏe khác khi đang học tiểu học.

Cô nhớ lại: “Cơ thể tôi vô cùng yếu ớt, và khi bị thương ở chân, bệnh viện nói rằng tôi có thể sẽ không bao giờ đi lại được nữa".

Theo lời kể của Choi Yena, mẹ cô khi đó đã đưa con gái đến một nhà tắm công cộng lớn để hỗ trợ quá trình phục hồi.

Cô kể: “Vì tôi phải cử động nếu muốn sống sót, mẹ bắt tôi phải vùng vẫy và cử động chân. Cuối cùng, một tháng sau tôi đã có thể đi lại được".

Ảnh: allkpop

Nhìn lại những gì đã trải qua, Choi Yena bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cha mẹ.

“Tôi tin rằng cha mẹ đã cứu tôi khỏi một số phận mà lẽ ra tôi đã không thể sống được nữa", nữ ca sĩ nói.

Jeon Hyun Moo sau đó chia sẻ: “Giờ thì tôi hiểu tại sao mẹ cậu lại hay cằn nhằn cậu nhiều như vậy về sức khỏe".

Choi Yena cũng thừa nhận cô luôn cảm thấy có lỗi vì đã khiến cha mẹ phải lo lắng trong suốt nhiều năm.

“Tôi đã khiến họ rất lo lắng, nên tôi thực sự rất có lỗi về điều đó. Từ đó trở đi, tôi nghĩ mình nhất định phải thành công và đạt được những thành tựu lớn để có thể đền đáp họ bằng cách nào đó”, cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết cô đã không ngừng nỗ lực kể từ đó và cảm thấy hạnh phúc khi hiện tại cha mẹ đang có cuộc sống vui vẻ.

Đặc biệt, Choi Yena còn tiết lộ những cách cụ thể mà cô dùng để báo đáp cha mẹ. Nữ ca sĩ cho biết đã mua nhà và xe mới cho mẹ. Cô cũng chia sẻ dự định sớm mua một chiếc xe mới để thay thế chiếc xe hiện tại của bố.

Ảnh:Yonhap

Câu chuyện của Choi Yena trong “The Manager” không chỉ hé lộ những biến cố sức khỏe nghiêm trọng mà cô từng trải qua khi còn nhỏ, mà còn cho thấy sự gắn bó giữa nữ ca sĩ và cha mẹ.

Với Choi Yena, những nỗ lực trong sự nghiệp hiện tại cũng là một cách để cô đáp lại tình yêu và sự hy sinh mà bố mẹ đã dành cho mình.