Choi Yena (IZ*ONE) gây bất ngờ với diện mạo ngày càng quyến rũ

Theo MyDaily, ngày 25/10, Choi Yena đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc hậu trường khi tham gia Run and Music Festival. Trong những bức ảnh được chia sẻ, Choi Yena gây chú ý khi diện áo hai dây kiểu corset ôm sát, tôn lên vóc dáng cân đối và đường nét cơ thể.

Choi Yena đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc hậu trường.

Nữ thần tượng kết hợp trang phục cùng chiếc vòng cổ dây xích bản lớn, tạo nên tổng thể cá tính, mang hơi hướng thời trang đường phố. Khác với hình ảnh dễ thương thường thấy, Choi Yena lần này lựa chọn phong cách trưởng thành và có phần táo bạo hơn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn giữ được nét tinh nghịch đặc trưng qua những biểu cảm tự nhiên trước ống kính.

Ở một số hình ảnh khác, Choi Yena khoác thêm áo da màu đen, tạo dáng với biểu cảm nhí nhảnh và thực hiện động tác trái tim bằng tay. Sự kết hợp giữa trang phục cá tính cùng thần thái đáng yêu giúp nữ thần tượng thể hiện hai khía cạnh khác nhau trong phong cách thời trang.

Loạt ảnh hậu trường cũng cho thấy Choi Yena ngày càng tự tin khi thử nghiệm những tạo hình mới, không bó hẹp bản thân trong hình tượng ngọt ngào vốn gắn liền với cô từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh diện mạo, hoạt động âm nhạc sắp tới của Choi Yena cũng nhận được sự quan tâm. Theo thông tin được công bố, nữ ca sĩ sẽ chính thức phát hành ca khúc mới mang tên Sakuranbo vào lúc 18 giờ ngày 17/11 (giờ Hàn Quốc), thông qua các nền tảng âm nhạc trực tuyến. Đáng chú ý, Sakuranbo vốn là ca khúc nổi tiếng được nữ ca sĩ Nhật Bản Ai Otsuka phát hành vào năm 2003.

Bên cạnh diện mạo, hoạt động âm nhạc sắp tới của Choi Yena cũng nhận được sự quan tâm.

Bài hát gây ấn tượng nhờ giai điệu vui tươi, sôi động và dễ nhớ, đồng thời duy trì sức hút với nhiều thế hệ khán giả trong suốt hơn hai thập kỷ. Sau 23 năm kể từ khi phiên bản gốc ra mắt, Choi Yena sẽ mang đến một cách thể hiện mới, kết hợp tinh thần của ca khúc Nhật Bản với màu sắc âm nhạc riêng.

Theo MyDaily, nữ ca sĩ dự kiến giữ lại sức hấp dẫn vốn có của bản gốc, đồng thời bổ sung những yếu tố phù hợp với phong cách và cảm xúc của mình để tạo nên phiên bản mang dấu ấn Hàn Quốc. Vốn nổi bật với hình ảnh trẻ trung, năng động cùng khả năng thể hiện những ca khúc có tiết tấu bắt tai, Choi Yena được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc mới cho Sakuranbo.

Từ những hình ảnh hậu trường đầy cá tính đến kế hoạch phát hành sản phẩm âm nhạc mới, Choi Yena đang cho thấy sự đa dạng trong quá trình xây dựng hình ảnh và phát triển sự nghiệp solo. Sự trở lại vào tháng 11 tới cũng là dịp để nữ ca sĩ tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Choi Yena đang cho thấy sự đa dạng trong quá trình xây dựng hình ảnh và phát triển sự nghiệp solo.